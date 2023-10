Une équipe championne presque intacte

Un an après avoir raté les séries éliminatoires, les Golden Knights de Vegas ont remporté la Coupe Stanley. Leur pari de céder un choix de premier tour, un solide attaquant, Alex Tuch, et un espoir de premier plan, Peyton Krebs, pour obtenir Jack Eichel a payé.

Eichel, dont on remettait en question le leadership et le jeu défensif à Buffalo, a relancé sa carrière à Vegas, après une sérieuse intervention chirurgicale au cou, et il a été un élément essentiel dans cette conquête avec 26 points en 22 matchs et un temps d’utilisation de 19 minutes par rencontre.

Le retour au jeu de Mark Stone, absent une quarantaine de matchs en saison, est arrivé à point. On a sans doute attendu les séries afin de se conformer au plafond.

Malgré leurs succès et leurs contraintes salariales, les Golden Knights n’ont pas encaissé de lourdes pertes au cours de la morte-saison, si ce n’est Reilly Smith, échangé aux Penguins de Pittsburgh pour un choix de troisième tour en 2024. Il avait tout de même amassé 56 points en saison, mais son salaire annuel de 5 millions cette saison et la suivante était de trop pour Vegas.

On a ainsi pu conserver Ivan Barbashev, l’une des révélations en séries, au même prix. Barbashev a cinq ans de moins que Smith et est plus productif à l’attaque.

Le gardien Adin Hill, l’improbable héros des séries, a accepté un contrat de deux ans moyennant 4,9 millions par saison.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Pour un joueur ignoré au repêchage, Jonathan Marchessault a livré l’ultime performance : 25 points, dont 13 buts, en 22 matchs de séries.

LA RECRUE À SUIVRE

Le choix de fin de premier tour en 2020, Brendan Brisson, fils de Pat, le célèbre agent de joueurs, est sans doute le plus proche de la LNH parmi les rares espoirs du club, mais il entamera la saison dans la Ligue américaine.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Le défenseur Alec Martinez a connu trois saisons de plus de 30 points en carrière, et six de plus de 20 points, mais en a obtenu seulement 14 en 77 matchs l’an dernier. Il demeure quand même un joueur important, mais il fallait en identifier un au sein d’une équipe championne.

FICHE EN 2022-2023

51-22-9, 111 points

CLASSEMENT EN SAISON

1ers de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Coupe Stanley

PRINCIPAUX DÉPARTS

Reilly Smith, Laurent Brossoit, Jonathan Quick, Phil Kessel

PRINCIPALES ARRIVÉES

Rien de notable