Des pots cassés à réparer

Les Canucks font du surplace depuis leur surprenante victoire au premier tour avec une jeune équipe qu’on croyait en ascension en 2020.

Ils n’ont pas été aidés par de mauvaises décisions de l’ancien directeur général Jim Benning, qui a court-circuité la reconstruction pour du renfort à court terme, sans doute sous la pression d’un propriétaire très peu patient.

On se retrouve aujourd’hui avec un extraordinaire premier centre, Elias Pettersson, 102 points l’an dernier, 24 ans seulement, mais qui laisse planer des doutes sur sa volonté de s’engager à long terme à Vancouver.

De récents premiers choix, Olli Juolevi, 5e en 2016, devant entre autres Matthew Tkachuk, Clayton Keller, Mikhail Sergachev et Charlie McAvoy, et Vasili Podkolzin, 10e au total en 2019 devant Matt Boldy et Cole Caufield, ont fait patate.

Le premier choix de 2021, 9e au total, a été perdu par Benning dans l’acquisition d’Oliver Ekman-Larsson, dont on vient de racheter le contrat.

On se retrouve donc avec une formation de milieu de peloton, peu de profondeur à l’attaque et en défense, et un gardien, Thatcher Demko, souvent blessé et décevant depuis ses exploits des séries en 2020.

Le DG Patrik Allvin, un ancien dépisteur de l’organisation du Canadien, tente de réparer les pots cassés. Il a échangé son capitaine Bo Horvat à la date limite des transactions plutôt que de le perdre sur le marché des joueurs autonomes, et il s’est servi du choix de premier tour des Islanders de New York pour obtenir le défenseur offensif droitier de 25 ans Filip Hronek.

Il faudra de la patience à Vancouver. La direction ne semble pas claire.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Une production impressionnante en KHL ne garantit jamais du succès dans la Ligue nationale. Pour un Artemi Panarin, il y a aussi un Vadim Shipachov. Mais les Canucks ont trouvé une pépite en Andrei Kuzmenko, 27 ans, mis sous contrat pour un salaire modeste de 950 000 $ avant bonis. Kuzmenko a marqué 39 buts et le voilà plus riche de 10 millions pour deux années supplémentaires.

LA RECRUE À SUIVRE

Les Canucks ont besoin de relève en défense. Le premier choix de 2023, 11e au total, le défenseur suédois droitier Tom Wallinder, poursuivra son apprentissage à Boston University, en compagnie de l’espoir du Canadien Lane Hutson.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Après une première saison prometteuse de 27 points en 56 matchs il y a trois ans, l’attaquant Nils Hoglander en a obtenu 27 lors des 85 rencontres suivantes et il a passé une majorité de l’hiver dans la Ligue américaine l’an dernier.

FICHE EN 2022-2023

38-37-7, 83 points

CLASSEMENT EN SAISON

6es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Oliver Ekman-Larsson, Ethan Bear, Travis Dermott, Vitali Kravtsov

PRINCIPALES ARRIVÉES

Carson Soucy, Pius Suter, Ian Cole, Casey DeSmith, Teddy Blueger