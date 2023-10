Mika Zibanejad (93), Alexis Lafreniere (13) et le gardien Igor Shesterkin (31) festoient à la fin du match.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

(Buffalo) Chris Kreider a marqué en avantage et en désavantage numérique, Igor Shesterkin a repoussé 23 rondelles pour sa 100e victoire en carrière et les Rangers de New York ont battu les Sabres de Buffalo 5-1, jeudi, lors du premier match de la saison des deux équipes.

John Wawrow Associated Press

Peter Laviolette a remporté son premier match à la barre des Rangers. L’équipe avait remercié l’entraîneur-chef Gerard Gallant après sa défaite en sept matchs, au premier tour des séries éliminatoires contre les Devils du New Jersey, au printemps dernier.

Artemi Panarin a inscrit un but et une aide, alors qu’Alexis Lafrenière, et Jacob Trouba dans un filet désert, ont également touché la cible. Mika Zibanejad a récolté trois aides.

Shesterkin, qui disputait un 159e match en carrière, est le premier gardien des Rangers à obtenir 100 victoires en moins de 187 parties.

Le défenseur Adam Fox a récolté sa 200e mention d’aide en carrière à son 285e match. Seulement cinq défenseurs ont atteint ce plateau plus rapidement, Quinn Hughes menant la liste avec 263 rencontres.

JJ Peterka a inscrit le filet des Sabres, qui n’ont pas joué à la hauteur d’une équipe jeune et talentueuse dont les attentes sont plutôt hautes cette saison, eux qui n’ont pas participé aux séries lors des 12 dernières campagnes.

La recrue Devon Levi a bloqué 25 tirs. Le Québécois est devenu le plus jeune gardien des Sabres à jouer le match d’ouverture depuis Mika Noronen (21 ans et 110 jours) en 2000.

Kreider a donné les devants 2-0 aux Rangers lorsqu’il a redirigé le tir de Fox en première période. Avec 8 : 26 à jouer, il a complété le jeu de Zibanejad pour marquer en désavantage numérique.

La recrue des Sabres Zach Benson (18 ans et 153 jours) est devenue le deuxième plus jeune joueur de l’équipe à prendre part à un match de saison régulière, après Pierre Turgeon (18 ans et 41 jours).

Les Sabres sont devenus la première équipe à faire jouer trois défenseurs sélectionnés au premier rang d’un repêchage, avec Erik Johnson (2006), Rasmus Dahlin (2018) et Owen Power (2021).