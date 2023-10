Près d’une quarantaine de Québécois, en incluant ceux qui sont blessés, ont fait leur place dans l’alignement final d’une équipe de la LNH pour le début de la saison. Penchons-nous sur le cas de six d’entre eux, fraîchement débarqués dans le circuit Bettman.

Devon Levi – Sabres de Buffalo

La vie de Levi a bien changé en quelques mois à peine. Après que ses Huskies de l’Université Northeastern, dans la NCAA, eurent été éliminés du tournoi Hockey East, en mars, le gardien montréalais a signé son premier contrat avec les Sabres, avant de se rapporter à l’équipe.

Quelques semaines plus tard, Levi disputait son premier match dans la grande ligue. Il a gardé les buts dans sept matchs des Sabres en fin de saison, alors que l’équipe se battait pour une place en séries. Avec une fiche de cinq victoires et deux défaites et un pourcentage d’arrêts de ,905, il a montré qu’il était prêt pour ce niveau, même du haut de ses 21 ans. Le directeur général, Kevyn Adams, s’était d’ailleurs montré très volubile et positif au sujet du cerbère en fin de saison.

La semaine dernière, l’entraîneur-chef Don Granato a même comparé Levi à Curtis Joseph et à Mike Richter.

« Curtis Joseph était un athlète incroyable en flexibilité, mobilité, agilité. Et Mike Richter était très cérébral… Il était très méthodique et il connaissait bien la position en soi. Devon possède ces deux qualités. »

Les Sabres commencent la saison avec trois gardiens : Eric Comrie, Ukko-Pekka Luukkonen et Levi. Dans une année cruciale pour cette équipe, Levi pourrait s’avérer le gardien numéro un tant recherché. Pourrait-il même être dans la course au trophée Calder ? Rien n’est impossible.

Tristan Luneau – Ducks d’Anaheim

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Tristan Luneau

Une belle surprise que celle de voir le nom de Tristan Luneau dans l’alignement des Ducks d’Anaheim. Le jeune homme de 19 ans fait partie des huit défenseurs qui commencent la saison au sein du grand club.

À son âge, rien ne dit qu’il y restera ; les Ducks préféreront peut-être le renvoyer dans la LHJMQ. Toujours est-il que le Victoriavillois a suffisamment impressionné au camp d’entraînement pour obtenir une place au sein de l’alignement pour le début de la saison, ce qui représente un bel exploit en soi.

Reconnu pour sa maturité et son éthique de travail dans la LHJMQ, Luneau est un défenseur dynamique, créatif et perfectionniste. Son défi sera de se distinguer dans une équipe où tous les défenseurs sont jeunes ; quatre des huit arrières de la formation ont 22 ans ou moins (Jackson LaCombe, Jamie Drysdale, Pavel Mintyukov et Luneau). Voyons voir comment se déroulera ce début de saison.

Thomas Bordeleau – Sharks de San Jose

PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS Thomas Bordeleau

Thomas Bordeleau, qui a la citoyenneté américaine mais a passé son adolescence au Québec, a connu un bon camp d’entraînement, et il a été récompensé avec une jolie place dans l’alignement. L’absence de Logan Couture, blessé et à l’écart du jeu indéfiniment, y est peut-être pour quelque chose, néanmoins.

Bordeleau, 21 ans, a passé la majorité de la dernière saison avec le club-école des Sharks, d’où il a été rappelé en fin de saison. En huit matchs avec le grand club, il a récolté deux mentions d’aide.

Selon toute vraisemblance, le fils de Sébastien Bordeleau et petit-fils de Paulin Bordeleau aura l’occasion de montrer ce qu’il sait faire au centre d’un troisième ou d’un quatrième trio en début de saison.

Benoît-Olivier Groulx – Ducks d’Anaheim

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Benoît-Olivier Groulx (à gauche)

Benoît-Olivier Groulx a signé un nouveau pacte d’une saison avec les Ducks d’Anaheim au cours de l’été. Le voilà de l’alignement pour le début de la saison.

Ce sera une année charnière pour la carrière du Québécois de 23 ans. Au sein d’une jeune équipe, avec un nouvel entraîneur, il devra montrer qu’il peut être un atout pour ce club qui bâtit pour l’avenir.

Groulx a disputé 20 matchs dans la LNH au cours des deux dernières saisons, inscrivant deux buts et une mention d’aide.

Samuel Bolduc – Islanders de New York

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Samuel Bolduc

La bonne nouvelle, c’est que Samuel Bolduc fait partie des sept défenseurs des Islanders pour le début de la saison. La moins bonne nouvelle, c’est qu’il est le septième défenseur derrière Adam Pelech, Noah Dobson, Alexander Romanov, Ryan Pulock, Scott Mayfield et Sebastian Aho.

Bolduc, 22 ans, n’a disputé que 17 matchs dans la LNH jusqu’ici. Patience semble être le mot d’ordre dans son cas. Comme il doit passer par le ballottage pour retourner dans la Ligue américaine, il devrait rester avec les Islanders et se développer cette saison. Peut-être aura-t-il des chances de montrer davantage ce qu’il sait faire en cas de blessures à la ligne bleue.