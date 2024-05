À leur tour, Corey Pronman (The Athletic) et Steven Ellis (Daily Faceoff) viennent de divulguer leurs listes en prévision du repêchage de 2024. Eux aussi, comme Craig Button (TSN) avant eux, ont des choix étonnants. Et nous confirment qu’il s’agira de l’un des repêchages les plus imprévisibles de l’histoire récente…

Le top 5 faisait l’unanimité en 2023 : Connor Bedard, Adam Fantilli, Matvei Michkov, Leo Carlsson et Will Smith.

On retrouve six noms dans le top 3 sur les cinq principales listes retenues ici : Macklin Celebrini, le choix consensuel au premier rang, Ivan Demidov, Artyom Levshunov, Anton Silayev, Carter Yakemchuk et Konsta Helenius. Silayev et Helenius sont pourtant exclus du top 10 sur deux listes et Yakemchuk sur trois !

Six autres noms se retrouvent dans le top 5 d’au moins un de nos spécialistes : Zeev Buium, Sam Dickinson, Tij Iginla, Zayne Parekh, Tij Iginla et Cayden Lindstrom.

Le Canadien, on le rappelle, repêche cinquième. Le défenseur gaucher de l’Université Denver, Zeev Buium, est cinquième sur la liste de Corey Pronman, un autre défenseur, offensif et droitier, l’Ontarien Zayne Parekh, est cinquième sur celle de Steven Ellis, Sam Consentino a placé un autre défenseur droitier, Carter Yakemchuk, de la Ligue junior de l’Ouest, à ce rang, tout comme Craig Button, et le centre Cayden Lindstrom figure au cinquième rang au sein du classement de Bob McKenzie. Il ne s’agit pas d’un repêchage simulé, mais des préférences de chacun, mais l’exercice illustre bien la divergence d’opinions.

Corey Pronman, The Athletic

Macklin Celebrini, centre Artyom Levshunov, défenseur droitier Carter Yakemchuk, défenseur droitier Anton Silayev, défenseur gaucher Zeev Buium, défenseur gaucher Berkly Catton, centre Beckett Sennecke, ailier Ivan Demidov, ailier Zayne Parekh, défenseur droitier Cayden Lindstrom, centre

Steven Ellis, Daily Faceoff

Macklin Celebrini, centre Ivan Demidov, ailier Artyom Levshunov, défenseur droitier Sam Dickinson, défenseur gaucher Zayne Parekh, défenseur droitier Zeev Buium, défenseur gaucher Barkley Catton, centre Cayden Lindstrom, centre Konsta Helenius, centre Cole Eiserman, ailier

Sam Consentino, Sportsnet

Macklin Celebrini, centre Artyom Levshunov, défenseur droitier Ivan Demidov, ailier Anton Silayev, défenseur gaucher Carter Yakemchuk, défenseur droitier Zayne Parekh, défenseur droitier Zeev Buium, défenseur gaucher Sam Dickinson, défenseur gaucher Berkly Catton centre Tij Iginla, ailier

Craig Button

Macklin Celebrini, centre Ivan Demidov, ailier Konsta Helenius, centre Tij Iginla, ailier Zayne Parekh, défenseur droitier Zeev Buium, défenseur gaucher Artyom Levshunov, défenseur droitier Sam Dickinson, défenseur gaucher Cole Eiserman, ailier Cayden Lindstrom, centre

Bob McKenzie

Macklin Celebrini, centre Ivan Demidov, ailier Anton Silayev, défenseur gaucher Artyom Levshunov, défenseur droitier Cayden Lindstrom, centre Sam Dickinson, défenseur gaucher Zayne Parekh, défenseur gaucher Zeev Buium, défenseur gaucher Konsta Helenius, centre Tij Iginla, ailier

Macklin Celebrini

Pronman no 1

Ellis no 1

Cosentino no 1

Button no 1

McKenzie no 1

Ivan Demidov

Pronman no 8

Ellis no 2

Cosentino no 3

Button no 2

McKenzie no 2

Artyom Levshunov

Pronman no 2

Ellis no 3

Cosentino no 2

Button no 7

McKenzie no 4

Anton Silayev, défenseur

Pronman no 4

Ellis no 12

Cosentino no 4

Button no 16

McKenzie no 3

Cayden Lindstrom

Pronman no 10

Ellis no 11

Cosentino no 4

Button no 10

McKenzie no 5

Zeev Buium

Pronman no 5

Ellis no 6

Cosentino no 7

Button no 6

McKenzie no 8

Zayne Parekh

Pronman no 9

Ellis no 5

Cosentino no 6

Button no 5

McKenzie no 7

Sam Dickinson

Pronman no 11

Ellis no 4

Cosentino no 8

Button no 8

McKenzie no 6

Tij Iginla

Pronman no 13

Ellis no 11

Cosentino no 10

Button no 4

McKenzie no 10

Berkly Catton

Pronman no 6

Ellis no 7

Cosentino no 9

Button no 14

McKenzie no 11

Beckett Sennecke

Pronman no 7

Ellis no 14

Cosentino no 14

Button no 12

McKenzie no 14

Carter Yakemchuk

Pronman no 3

Ellis no 13

Cosentino no 5

Button no 11

McKenzie no 12

Konsta Helenius

Pronman no 14

Ellis no 9

Cosentino no 13

Button no 3

McKenzie no 9

Cole Eiserman

Pronman no 16

Ellis no 10

Cosentino no 12

Button no 9

McKenzie no 13

Bien différent l’an dernier

Le contraste avec 2023 est frappant. Il y avait consensus le printemps dernier. Connor Bedard trônait évidemment en tête sur les cinq listes, mais Adam Fantilli, Leo Carlsson, Matvei Michkov et Will Smith complétaient le top 5. Seul Craig Button avait osé placer le défenseur Axel Sandin-Pellikka au cinquième rang, devant le centre Will Smith. Sandin-Pellikka a été repêché au 17e rang, Michkov au septième et David Reinbacher, absent du top 5 sur toutes les listes, a constitué le choix du Canadien au cinquième rang.

2023

Craig Button, TSN

1-Connor Bedard



3-Adam Fantilli



2-Leo Carlsson



5-Matvei Michkov



4-Axel Sandin-Pellikka

Bob McKenzie, TSN

1-Connor Bedard



2-Adam Fantilli



3-Leo Carlsson



4-Will Smith



5-Matvei Michkov

Corey Pronman, The Athletic

1-Connor Bedard



2-Adam Fantilli



3-Matvei Michkov



4-Leo Carlsson



5-Will Smith

Steven Ellis, Daily Faceoff

1-Connor Bedard



2-Adam Fantilli



3-Matvei Michkov



4-Leo Carlsson



5-Will Smith

Sam Cosentino, Sportsnet

1-Connor Bedard



2-Adam Fantilli



3-Leo Carlsson



4-Matvei Michkov



5-Will Smith

Jason Robertson explose

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Jason Robertson (sur la glace)

Ces fins marqueurs peuvent exploser à tout moment. Jason Robertson, des Stars de Dallas, 80 points, dont 29 buts, en saison régulière, 109 points, dont 46 buts, la saison précédente, n’avait pas compté à ses dix derniers matchs éliminatoires. Le retour de son partenaire de trio Roope Hintz, lundi soir, n’a pas nui : Robertson a explosé avec un tour du chapeau, dont le but gagnant avec huit minutes à faire en troisième, contre les Oilers, pourtant en avance 2-0 après une période. Dallas mène désormais deux matchs à un.