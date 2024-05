Alex Wennberg (91) et Sergei Bobrovsky (72)

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

(Sunrise) Alexander Wennberg a joué les héros en prolongation et les Rangers de New York ont battu les Panthers de la Floride 5-4, dimanche soir, au Amerant Bank Arena.

La Presse Canadienne

À la suite d’une mise en jeu dans le territoire des Panthers, Wennberg s’est retrouvé seul devant le filet et il a habilement fait dévier un tir de la pointe de Ryan Lindgren pour permettre à son équipe de l’emporter.

Les Rangers ont pris les devants 2-1 dans cette finale de l’Association Est, après avoir aussi gagné le deuxième duel en prolongation. Le quatrième affrontement aura lieu mardi, encore en Floride.

Les hommes de Peter Laviolette devront une fière chandelle au gardien Igor Shesterkin, qui s’est dressé devant plusieurs attaques des Panthers même s’il a accordé quatre buts.

Alexis Lafrenière et Barclay Goodrow ont tous les deux enfilé l’aiguille à deux occasions pour les Rangers. Lindgren, Vincent Trocheck et Jacob Trouba ont tous les trois amassé deux aides dans la victoire. Shesterkin a réalisé 34 arrêts.

Sam Reinhart, à deux reprises, Aleksander Barkov et Gustav Forsling ont répliqué pour les Panthers, qui ont manqué de finition au troisième vingt. Sergei Bobrovsky a cédé cinq fois en seulement 23 tirs.

Les Panthers se sont rapidement mis en marche et ils ont ouvert le pointage dès la troisième minute de jeu, en avantage numérique. Reinhart s’est déplacé vers le devant du filet et il a surpris Shesterkin entre son corps et son bras droit.

Les Rangers ont toutefois retrouvé leurs sens et ils ont frappé deux fois en 25 secondes, faisant plaisir à leurs nombreux partisans qui ont fait le voyage vers Sunrise.

Lafrenière s’est d’abord détaché de Vladimir Tarasenko et il a effectué un superbe tir du revers pour déjouer Bobrovsky. Bien positionné dans l’enclave, Goodrow a ensuite fait dévier un tir de Braden Schneider pour donner les devants aux siens.

Les Panthers ont toutefois répliqué en haussant le rythme, créant l’égalité en supériorité numérique avant de rentrer au vestiaire. Installé pratiquement au même endroit que lors de son premier but, Reinhart a joué de chance lorsque sa passe du revers a touché le patin de Trouba avant de trouver le fond du filet.

N’eût été quelques beaux arrêts de Shesterkin, l’équipe locale aurait même pu ajouter un ou deux buts à son total.

Le deuxième engagement a été l’affaire des Rangers, qui ont inscrit deux buts tout en limitant les attaques de leurs adversaires.

Alors que les arbitres avaient imposé une pénalité à retardement, Lafrenière a accepté une passe dans son territoire et il a patiné à travers la zone neutre. Le Québécois s’est moqué du défenseur Dmitry Kulikov avant de marquer du revers.

Moins de trois minutes plus tard, lors d’un désavantage numérique, Goodrow a été oublié au cercle gauche avant de décocher un puissant tir sur réception qui n’a donné aucune chance à Bobrovsky.

C’est le contraire qui s’est déroulé au dernier tiers, alors que les Panthers ont dominé les New-Yorkais pour forcer la tenue d’une prolongation.

Après un peu plus de cinq minutes de jeu, Barkov s’est placé devant Trocheck et il a fait dévier une passe haute de Carter Verhaeghe derrière Shesterkin. Moins de deux minutes plus tard, Forsling a profité de l’espace devant lui pour faire bouger les cordages grâce à un tir des poignets précis.

Les Panthers ont mis beaucoup de pression en fin de troisième période et encore en début de prolongation, mais Wennberg a mis fin au débat avec son premier but des séries.