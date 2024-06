(Edmonton) Après avoir inscrit seulement quatre buts lors des trois premiers matchs de la finale de la coupe Stanley, les Oilers ont évité d’être balayés en obtenant de l’aide de plusieurs sources.

La Presse Canadienne

Le club d’Edmonton espère que ce sera la même histoire lors du cinquième match mardi, en Floride.

Mattias Janmark, Dylan Holloway, Adam Henrique et Darnell Nurse ont été parmi les joueurs moins connus qui ont pris part à la dégelée de 8-1 infligée aux Panthers, samedi.

Connor McDavid a fourni un but et trois passes, tandis que Leon Draisaitl et Zach Hyman ont chacun livré un premier match de plus d’un point en finale.

Pas moins de 15 des 18 patineurs de l’équipe ont récolté au moins un point, samedi.

Sergei Bobrovsky a été battu cinq fois en 16 tirs, étant ensuite remplacé par Anthony Stolarz.

« Nous avons gagné notre bonne part de matchs où nos vedettes ont été nos meilleurs joueurs, a dit l’entraîneur-chef Kris Knoblauch dimanche, avant le vol des siens vers Sunrise.

« Nous avons aussi eu notre bonne part de victoires où c’était davantage grâce aux gars de soutien ou au gardien. »

Un sixième match aurait lieu vendredi, en Alberta.

La Floride a été battue en cinq rencontres en finale l’an dernier, par les Golden Knights de Vegas.

Ils aimeraient bien faire subir le même sort aux Oilers en 2024.

Samedi, Edmonton a marqué en infériorité et en supériorité. Les Panthers ont été muselés en quatre avantages numériques. Stuart Skinner a bloqué 32 tirs. Tous des éléments positifs en vue du prochain match, font valoir les Oilers.

« Tout ce que nous pouvons contrôler, c’est notre façon de jouer, a dit Knoblauch. Nous allons essayer d’offrir notre meilleur hockey. Nous espérons que ce soit assez pour gagner trois matchs de plus. »