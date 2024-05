(Sunrise) La finale de l’Association de l’Est est un duel de gardiens de but jusqu’à maintenant, et personne n’aurait dû s’attendre à autre chose.

Tim Reynolds Associated Press

Il semble approprié que les Panthers de la Floride et les Rangers de New York soient à égalité 1-1 avant le troisième match, dimanche, étant donné que les deux gardiens russes et anciens vainqueurs du trophée Vézina, Sergei Bobrovsky et Igor Shesterkin, ont offert des performances similaires.

Le premier a accordé seulement deux buts aux Rangers, comparativement à trois pour Shesterkin, dont un but « contre son camp » d’Alexis Lafrenière dans le premier affrontement.

Et les similitudes ne s’arrêtent pas là.

« C’est vraiment amusant », a déclaré Bobrovsky. Les termes « à vous faire dresser les cheveux sur la tête », « à vous retourner les tripes » et « à vous faire ronger les ongles » s’appliqueraient également très bien à la situation.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Sergei Bobrovsky (72)

Les Rangers ont créé l’égalité 1-1 dans la série vendredi avec une victoire cruciale de 2-1 en prolongation au Madison Square Garden avant de prendre la route de la Floride. Un retard de 0-2 aurait été un dur coup pour les Rangers.

Il n’y a eu presque aucune marge de manœuvre au cours des deux premiers matchs : sur 134 minutes et 1 seconde de hockey jusqu’à présent dans la finale de l’Est, 130 minutes et 13 secondes ont été jouées avec un écart d’un but ou moins. La raison est fort simple : les gardiens ont été difficiles à battre.

« Il a été formidable, il a été formidable cette année et il a certainement été formidable en séries éliminatoires, a déclaré l’entraîneur-chef des Rangers, Peter Laviolette, à propos de Shesterkin. Les gardiens des deux côtés ont été bons. »

Si on enlève le but de Lafrenière dans son propre filet, les statistiques des deux hommes masqués sont presque identiques. Bobrovsky a bloqué 52 des 54 tirs qu’il a reçus, pour un taux d’efficacité de ,963. Shesterkin a quant à lui repoussé 50 des 52 rondelles dirigées vers lui, pour un taux d’efficacité de ,962.

Ce n’est pas nouveau que Bobrovsky et Shesterkin présentent des statistiques semblables. Si on inclut la saison et les séries éliminatoires, la fiche de Shesterkin est de 45-20-2 et celle de Bobrovsky est de 45-21-4. Ils ont tous deux signé 36 victoires en 2023-2024 et neuf jusqu’à présent en séries éliminatoires. Le taux d’efficacité de Shesterkin est de ,915, celui de Bobrovsky est de ,914.

« Il y a un très bon gardien à chaque bout de la patinoire, a indiqué l’entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice. C’est une série passionnante avec beaucoup de mises en échec et d’action. »

Mais pas beaucoup de buts.

« De toute évidence, il s’agit de deux des meilleurs gardiens du monde, et c’est toute une confrontation, a affirmé Carter Verhaeghe. Nous cherchons toujours à marquer, mais ils jouent tous les deux de manière exceptionnelle. »

Par ailleurs, l’attaquant des Rangers Jimmy Vesey ne reviendra pas au jeu de sitôt. Blessé au haut du corps dans le deuxième match après être entré en collision avec Ryan Lomberg, son cas sera réévalué sur une base hebdomadaire.