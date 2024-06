Les Oilers respirent encore, et s’il y a quelqu’un qui souhaite que cette finale se prolonge encore un peu, c’est probablement Corey Perry.

L’attaquant de 39 ans est un habitué de la grande scène. Il y a gagné une Coupe Stanley en 2007 avec les Ducks d’Anaheim, mais depuis, ses présences en finale se sont toutes terminées de la même façon : dans le camp des perdants.

Il a goûté à l’amer nectar de la défaite avec les Stars de Dallas en 2020, avec le Canadien le printemps suivant, et puis enfin avec le Lightning de Tampa en 2022. Avec un retard de 1-3 pour les Oilers face aux Panthers de la Floride en ce moment, Perry est de nouveau confronté à une conclusion similaire.

Mais il a souvent répété qu’il préfère voir le verre à moitié plein.

« Je trouve que c’est très spécial que d’avoir pu prendre part à autant de finales, a-t-il expliqué en Floride au moment d’amorcer la présente finale. Ça permet de constater que j’ai joué avec plusieurs équipes différentes, aussi que j’ai eu la chance de pouvoir participer à plusieurs matchs lors des séries. Je ne voudrais pas changer de place avec personne, c’est ça qu’on veut tous : avoir la chance de se retrouver dans de telles situations.

Tous les joueurs rêvent à ça à la fin de la saison : jouer jusqu’au mois de juin, et essayer de mettre la main sur la Coupe Stanley. J’ai eu ces occasions lors des dernières saisons, et c’est pour ça qu’on joue les matchs, c’est à ça qu’on rêve quand on est plus jeune. Maintenant, je suis là, en finale. Corey Perry

Jusqu’ici, le présent printemps n’a pas été si facile pour l’attaquant ontarien. Lors de la victoire des Oilers samedi soir, par la marque de 8-1 lors du match numéro quatre de cette finale, Perry a obtenu une aide, seulement sa deuxième passe et aussi son deuxième point depuis le début des présentes séries.

Cette récolte vient peut-être illustrer une saison 2023-24 qui a été difficile, à commencer par un départ précipité de Chicago (« c’est du passé, on regarde en avant et je suis très content d’être ici », s’est-il contenté de dire à ce sujet en début de finale), et ensuite avec un bout de saison plutôt modeste chez les Oilers, là où il a récolté 13 points en 38 rencontres.

Ce qui le ramène au présent et à cette coupe qui lui échappe sans doute trop souvent. À ce sujet, il n’a pas oublié le printemps de 2021 dans le maillot du Canadien.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price et Corey Perry en 2021

« C’est ma cinquième finale en ce moment, et je pense que c’est quelque chose qui est quand même assez spécial, dira-t-il aussi avant le début de la présente série. Quand je repense à 2021, je me dis que c’était assez fou, que c’était un peu le chaos ; on a passé la saison à jouer devant personne, et ensuite, en séries, il y avait un peu plus de monde, et contre Vegas, il a fallu jouer dans un aréna plein là-bas, aussi contre Tampa lors de la finale.

C’était fou mais je ne changerais rien de tout ça. Montréal a été incroyable pour moi, ce fut une grande expérience. Le Canadien était mon club favori quand j’étais jeune, alors ce fut spécial que de faire partie de cette aventure, de faire partie de cette équipe. Corey Perry

Le prochain match de la finale, le cinquième, sera présenté mardi soir à Sunrise. Cette fois, Corey Perry aimerait bien être du bon bord.

« Cette équipe a traversé tellement d’épreuves au cours de la saison, avait-il tenu à rappeler au moment de disputer le premier match de la série. Cette équipe a eu à apprendre à gagner dans l’adversité, et au cours des séries, on a appris quelque chose de nouveau au terme de chaque ronde… j’espère que ça pourra nous servir. »

Lisez « Les Panthers veulent oublier leur gênante défaite »