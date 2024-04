Les Lions de Trois-Rivières ont officiellement un nouveau propriétaire, a révélé en primeur Le Nouvelliste.

La Presse

La ECHL et ses gouverneurs ont approuvé à l’unanimité la vente de l’équipe par Deacon Sports & Entertainement (DSE) à l’homme d’affaires américain Jeff Dickerson, lundi après-midi.

Une conférence de presse a été annoncée ce mercredi 10 avril à 15 h du côté du Colisée Vidéotron.

Selon le Nouvelliste, Dickerson sera présent pour l’occasion, tout comme le maire Jean Lamarche et le directeur général de la Ville de Trois-Rivières, François Vaillancourt.

Radio-Canada ajoutait que le directeur général de la Ville de Trois-Rivières, François Vaillancourt, s’est rendu en Caroline du Nord pour négocier les termes du nouveau bail de location afin de loger les Lions au Colisée Vidéotron. Par ailleurs, Dickerson aurait accepté de se porter garant des dettes de DES auprès de la ville.

Dickerson est le propriétaire de Spire Broadcast Talent, une firme spécialisée dans la formation et le développement de talents à l’antenne pour la télévision en direct ou en ligne, les médias sociaux, les évènements et la vente au détail numérique. Le Nouvelliste précise que l’homme d’affaires possède également deux écuries NASCAR ainsi que deux autres clubs en ECHL ; les Swamp Rabbits de Greenville (2019) et le Rush de Rapid City (2020).

Avec Matthew Vachon, Le Nouvelliste