(Montréal) La saga entourant les Lions de Trois-Rivières n’est pas tout à fait terminée, mais leurs activités non plus.

La Presse Canadienne

À la suite d’une réunion tenue mardi, les gouverneurs de la ECHL ont décidé de permettre aux Lions de conclure leur saison, alors qu’ils sont en pleine course aux séries de l’Association Est avec sept parties à disputer.

Cette décision tire un trait temporaire à de récents mois chaotiques pour l’un des clubs affiliés au Canadien de Montréal.

L’entreprise Deacon Sports & Entertainment (DSE), propriétaire des Lions et des Growlers de Terre-Neuve, avait jusqu’au 2 avril pour rembourser une dette contractée auprès de la ligue, dont une de 1,1 million de dollars canadiens auprès de la Ville de Trois-Rivières pour l’utilisation du Colisée Vidéotron. Les deux équipes étaient menacées de reprise sous tutelle et de cesser leurs activités immédiatement.

Plus tôt mardi, le quotidien Le Nouvelliste a rapporté que la Ville de Trois-Rivières a encaissé un montant de 650 000 $. La somme était prévue dans une lettre de garantie bancaire.

Si les gouverneurs de la ECHL ont décidé que l’aventure des Lions pouvait se poursuivre jusqu’à la fin de la campagne, celle des Growlers n’a pas obtenu le même sursis. La nouvelle a été confirmée par la ligue dans un communiqué de presse publié sur son site internet.

Les joueurs des Growlers ayant un contrat de la ECHL peuvent signer un contrat avec l’équipe de leur choix dans la ligue, a dit par communiqué DSE.

Chaque club sera par contre limité à deux embauches de ce genre.

Depuis la fin de la réunion, DSE n’est plus le propriétaire des Lions et la ECHL est maintenant leur tutrice. Les frais liés aux dépenses quotidiennes de l’organisation de Trois-Rivières seront désormais acquittés par l’ensemble des formations du circuit nord-américain.

L’organisation demeure toutefois propriété de DSE tant que la vente n’est pas conclue officiellement, a précisé le communiqué.

L’avenir des Lions est assuré pour les prochaines semaines, mais il reste incertain au-delà de la fin de la saison. Selon Le Nouvelliste, un groupe d’acheteurs potentiel s’était manifesté dans les derniers jours pour tenter de sauver l’équipe.

Le propriétaire de Fix Auto, Steve Leal, et son groupe, Leal Sports and Entertainment (LSE), avaient tenté de se porter acquéreur des Lions, plus tôt cette année, mais la vente ne s’était finalement pas concrétisée.

Sur les ondes de la station de radio VOCM, située à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, Dean MacDonald, le président de DSE, a mentionné qu’une offre pour la vente des Growlers et des Lions avait été présentée, mais qu’elle a été refusée.

Par voie de communiqué, les propriétaires des Growlers ont indiqué que la vente de l’équipe n’a pas pu être finalisée avant la date limite du 2 avril et que les gouverneurs de la ECHL ont voté pour mettre fin à leurs activités. Toujours selon le communiqué, DSE aurait conclu une entente pour la vente et la poursuite des opérations des Lions, en attendant l’approbation de la ligue.

Les Lions en sont à leur troisième année d’existence dans la ECHL et ils ont participé aux séries à une reprise, lors de leur saison inaugurale, en 2021-22. À l’heure actuelle, ils occupent la huitième place de l’Association Est.

Le prochain match de la formation trifluvienne est prévu mercredi soir, alors que les Mariners du Maine seront en visite au Colisée Vidéotron. Les Mariners ne sont qu’à un point des Lions au classement de l’Est.