Avec leur défaite samedi, les Lions de Trois-Rivières pourraient avoir disputé leur dernier match, si l’impasse avec les gouverneurs de la ECHL perdure.

Éric Faucher Le Nouvelliste

C’est devant des gradins un peu mieux garnis que la moyenne de la saison que les Lions de Trois-Rivières ont disputé ce qui pourrait être leur dernier match, samedi, au Colisée Vidéotron. Malgré l’incertitude entourant la survie du club à partir de la date du 2 avril, les félins ont fait preuve d’intensité dans leur bataille pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais ont dû s’avouer vaincus face aux Mariners du Maine par la marque de 4-3.

La prochaine étape consiste à attendre la décision des gouverneurs de la ECHL concernant l’avenir de l’équipe à Trois-Rivières. Signe du caractère hautement symbolique de l’affrontement, les joueurs des Lions ont longuement salué la foule à la fin du duel, au lieu de retourner au vestiaire précipitamment comme c’est souvent le cas après une défaite.

Sur place pour assister au match, le conseiller municipal trifluvien René Martin désirait montrer son appui aux Lions. « Si l’équipe fait les séries, ça doit être assez gênant. J’aimerais ça que les gouverneurs de la ligue leur donnent la possibilité de finir la saison, mais ce n’est pas moi qui décide », a-t-il mentionné.

PHOTO ÉRIC FAUCHER, LE NOUVELLISTE Le conseiller municipal de Trois-Rivières René Martin

Il a entre autres fait un retour sur le choix du conseil de fournir une lettre de garantie bancaire de 650 000 $ afin de recouvrer ses créances en cas d’échec de la vente du club. « Ce sont quand même des deniers publics. La partie qui est due à la Ville, ce n’est pas de la charité, c’est une entente et elle doit être respectée », soutient-il.

Lisez l’article du Nouvelliste « Lions : Trois-Rivières fourbit ses armes »

« Il faut que ça se règle, d’une façon ou d’une autre », poursuit celui qui est connu pour son implication au sein des Aigles de Trois-Rivières. « On dirait que ça a soudé l’équipe autour d’un but, dans cette adversité-là. Si on pouvait avoir une bonne nouvelle mardi et finir l’année, peu importe la façon. Ça peut être impressionnant, des fois, une équipe qui s’unit comme ça autour d’une cause. Ça pourrait être une histoire à raconter pendant longtemps. »

« La Ville de Trois-Rivières, elle devrait les acheter », lance pour sa part Alain Lafond, partisan du club. « Ça devrait être ça, le plan B, pour l’instant. On a un bel aréna flambant neuf, c’est très désolant. »

PHOTO ÉRIC FAUCHER, LE NOUVELLISTE Manon Deshaies et Alain Lafond, partisans des Lions

« En attendant que quelqu’un reprenne [le club], je trouverais ça logique », renchérit Manon Deshaies, qui l’accompagne. « Ils ne feront pas une cenne en laissant l’aréna vide. Ils ne feront pas d’argent », poursuit-elle en référence aux 650 000 $ dus à la municipalité, qui pourraient déjà être comptés comme un investissement.

« Ce serait une catastrophe si l’équipe devait partir, donc je me croise les doigts pour qu’il y ait un dénouement positif à cette affaire-là », expose Bruno Gruninger, qui assiste à une quinzaine ou une vingtaine de matchs par année. « J’ai bon espoir que les gouverneurs vont trouver un dénouement sérieux pour tout le monde. »

Intenses dans la défaite

La soirée se déroulait pourtant rondement, et le capitaine des Lions, Cédric Montminy, avait réussi à ouvrir la marque sur un retour de tir accordé par le gardien Shane Starrett en milieu de première période. À peine deux minutes plus tard, les Mariners répliquaient sur un tir de Brooklyn Kalmikov.

Au début du deuxième engagement, les visiteurs enfilaient un autre but – d’Alex Kile, celui-là – pour prendre les devants, mais les Trifluviens ont riposté avec deux buts. Tout d’abord, Nicolas Guay à la suite d’un superbe deux contre un sur une passe de Justin Ducharme, puis Jakov Novak sur son propre retour.

Il s’agissait du 29e filet de la saison pour l’attaquant natif de Windsor, en Ontario, creusant un peu plus le record de concession des Lions qu’il avait établi la veille. Après l’affrontement, celui-ci en a profité pour louanger tous les joueurs de l’équipe pour cet exploit auquel il donne une signification collective.

« Je ne peux assez les remercier, tout le monde a joué une part là-dedans. Je suis heureux de représenter Trois-Rivières, c’est une belle ville et j’espère que l’héritage de cette équipe se poursuivra », a-t-il laissé tomber.

Nous avons tellement un beau groupe ici, j’espère que ce n’est pas la fin de celui-ci. Je crois vraiment que nous avons ce qu’il faut pour continuer. Jakov Novak, ailier droit des Lions

Toutefois, une minute plus tard, l’équipe de Portland venait égaler la marque sur un tir d’Owen Pederson pour finir la deuxième période à 3-3.

C’est en troisième période que les choses se sont gâtées pour les Lions, à mesure que l’intensité montait, ce qui est typique de deux équipes qui luttent pour une place en séries éliminatoires. De nombreuses échauffourées ont éclaté pendant les arrêts de jeu.

Montminy a même jeté les gants face à Ethan Ritchie après que le capitaine des Lions a reçu une punition pour avoir joué du coude. Les Mariners n’en demandaient pas tant et ils ont profité de l’avantage numérique pour marquer sur un tir de Gabriel Chicoine, scellant ainsi l’issue du match.

PHOTO SYLVAIN MAYER, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Ron Choules, entraîneur-chef et directeur général des Lions

L’entraîneur-chef et directeur général Ron Choules n’était pas tellement satisfait de son équipe après la défaite. « Je pense qu’on s’est tiré dans le pied nous autres mêmes avec l’indiscipline et les punitions », affirme-t-il.

« L’effort était là, mais je pense qu’on a mal travaillé, ajoute-t-il. Le mois de mars était très chargé, on a joué 15 matchs avec le voyagement. On va prendre une bonne journée de repos et on recommence mercredi contre le Maine. »

C’est en effet le prochain duel prévu au calendrier des Lions, mais encore faut-il que les gouverneurs acceptent de laisser le club finir la saison. La réponse ne viendra que mardi.