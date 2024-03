Les Senators vengent leur défaite de vendredi et l’emportent 5-2 face au Rocket

(Laval) Le défenseur Jacob Larsson a obtenu quatre points et les Senators de Belleville ont défait le Rocket de Laval 5-2, samedi après-midi, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir encaissé une défaite 2-1 la veille, les Senators (31-27-6) ont signé une importante victoire pour la course aux séries dans la section Nord. Ils sont revenus à deux points du Rocket (31-27-8) et du cinquième rang, le dernier donnant accès au tournoi printanier. La troupe de Belleville doit également disputer deux matchs de plus.

Les Lavallois ont quant à eux raté une occasion de temporairement s’emparer de la quatrième place de la section. Ils n’avaient pas perdu contre les Senators à leurs cinq derniers duels.

Lucas Condotta et Philippe Maillet ont marqué pour le Rocket, qui a mis du temps avant de trouver son rythme. Kasimir Kaskisuo a obtenu le départ et il a accordé quatre buts en 26 lancers.

Larsson a participé aux trois premiers buts des siens, ceux de Maxence Guénette, Cole Reinhardt et Jiri Smejkal, et il a complété le pointage dans un filet désert. Oskar Pettersson a aussi fait scintiller la lumière rouge dans la victoire. Kevin Mandolese a bloqué 33 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Le Rocket restera à domicile lors de la prochaine semaine et il reprendra l’action vendredi soir, en accueillant le Crunch de Syracuse.

Première moitié à oublier

L’entraîneur-chef Jean-François Houle s’attendait à un autre bon début de match de la part des Senators et ces derniers lui ont donné raison. Ils ont envoyé plusieurs rondelles au filet et ils ont été récompensés à mi-chemin du premier engagement.

Après avoir accepté une passe de Jamieson Rees en zone neutre, Guénette est entré dans le territoire ennemi et il s’est servi d’Olivier Galipeau pour surprendre Kaskisuo d’un long tir des poignets.

Houle avait demandé à ses joueurs de décocher plus de lancers après le match de vendredi soir, mais la consigne n’a pas été pleinement respectée. Pourtant, en fin de première période, un tir en apparence inoffensif de Tobie Bisson a touché Condotta dans l’enclave pour permettre à l’équipe locale de créer l’égalité.

Les visiteurs ont cependant répliqué environ deux minutes plus tard. Larsson a effectué un lancer frappé de la pointe que Kaskisuo n’a pu maîtriser. Reinhardt a récupéré la rondelle et il l’a poussée dans une cage laissée libre.

Les Senators ont poursuivi sur leur erre d’aller lors de la première moitié du second tiers et ils ont accentué leur avance grâce à deux buts.

D’abord, Emil Heineman a mal saisi une passe de son coéquipier et Larsson a lancé Smejkal en échappée. Ce dernier a trompé la vigilance de Kaskisuo d’un tir du côté de la mitaine. Puis, Josh Currie a fait tout le travail pour Pettersson, qui a décoché un tir sur réception dans le haut du filet.

Visiblement mécontent de la tournure des évènements, Houle a demandé un temps d’arrêt qui a réveillé ses troupes. Après que David Reinbacher a touché le poteau à la gauche de Mandolese, Heineman a passé le disque à Maillet, qui a touché la cible pour réduire l’écart à 4-2.

Les Lavallois ont continué à appliquer une pression soutenue pendant le reste de la période, mais les Senators ont tenu le coup.

Le Rocket a tenté d’utiliser l’énergie du désespoir au troisième vingt, mais il n’a pas été en mesure d’ajouter un but alors qu’il a joué à six contre cinq pendant près de trois minutes. Larsson a scellé l’issue de la rencontre avec 27,3 secondes à faire.