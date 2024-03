(Utica) Le Rocket de Laval était au cœur d’une excellente séquence qui lui a permis de s’installer à la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans la section Nord, mais les Comets d’Utica ont joué les trouble-fêtes, mercredi.

La Presse Canadienne

Ryan Schmelzer a brisé l’égalité avec moins de cinq minutes à jouer et les Comets l’ont emporté 3-1 pour s’approcher à trois points de la formation de Jean-François Houle avec deux matchs en main.

« J’ai trouvé qu’on a manqué d’énergie en fin de troisième période, a commenté Houle. Si on avait marqué sur l’avantage numérique, ça aurait été différent, mais ils ont joué un bon match. C’était un match serré et ils ont eu le dessus. »

Chase Stillman et Filip Engaras ont également trouvé le fond du filet pour les Comets, qui demeurent malgré tout au septième et dernier rang de la section Nord. Akira Schmid a repoussé 23 rondelles.

Le Rocket n’a pas été en mesure de profiter de l’excellente sortie de Jakub Dobes, qui a effectué 29 arrêts. Jacob Perreault a été son seul coéquipier à faire scintiller la lumière rouge.

Le Rocket conclut ainsi son voyage de cinq parties avec une fiche de 3-2-0. Il avait gagné ses trois dernières rencontres et sept de ses huit dernières avant ce duel.

Le club-école du Canadien de Montréal doit encore jouer huit rencontres d’ici la fin de la campagne. Il disputera ses deux prochains matchs contre les Senators de Belleville, vendredi et samedi à la Place Bell.

Les Senators sont sixièmes dans la section avec deux matchs de plus à disputer d’ici la fin du calendrier régulier.

« On a gagné trois matchs sur la route, mais ça va faire du bien de rentrer à la maison et de se reposer, a lancé Houle. Vendredi va arriver très vite pour les joueurs. On va se donner un peu de temps, et on va voir ce qu’on va faire avec notre formation.

« Ça va aller jusqu’à la toute fin. Tous les matchs sont importants, tous les points sont importants. »

Peu d’action

Les six premières minutes de jeu ont été l’affaire du Rocket, qui a complètement dominé le jeu. Il était constamment dans le territoire des Comets, décochant les trois premiers tirs de la rencontre.

Perreault a toutefois écopé d’une pénalité en zone offensive qui a permis aux favoris locaux d’obtenir la première supériorité numérique du match, et celle-ci a changé l’allure de la rencontre. En effet, les six lancers suivants sont allés aux Comets.

Contre son ancienne équipe, Nathan Légaré a lui aussi été chassé, cette fois pour de l’obstruction aux dépens de Dobes. Mais malgré quatre pénalités en première période, le pointage était toujours de 0-0 après 20 minutes de jeu.

Le Rocket a été blanchi en six séquences avec un homme en plus dans le match. Une situation qui n’a pas plu à Houle.

« L’avantage numérique [fera la différence d’ici la fin de la saison], a clamé l’entraîneur-chef. Les unités spéciales dans les matchs serrés sont très importantes. »

Perreault s’est toutefois assuré d’inscrire le Rocket au tableau après seulement 31 secondes de jeu en deuxième. Il a redirigé une passe de son capitaine Gabriel Bourque derrière Schmid.

C’était son premier point en sept matchs avec le Rocket depuis qu’il a été acquis des Ducks d’Anaheim, le 7 mars. Il a par ailleurs mis un terme à une disette de 15 matchs sans points dans la Ligue américaine. Il totalise huit buts et 19 points en 38 parties cette saison.

« Ça faisait un petit bout que je n’avais pas marqué, donc ça fait du bien d’enlever la pression de mes épaules, a commenté Perreault. Mais ce que je retiens, c’est la défaite. C’est vraiment décevant. »

Stillman a toutefois ramené les deux équipes sur un pied d’égalité après 2 : 41 de jeu en troisième période lorsqu’il a effectué un tir sur réception alors que la rondelle glissait vers lui.

Les Comets ne pouvaient se permettre une défaite pour rester en bonne position dans la lutte aux séries éliminatoires et ils ont été dominants au troisième engagement.

Emil Heineman a coulé son équipe avec une passe à l’aveuglette au cœur de l’enclave dans sa zone. Schmelzer en a profité pour briser l’égalité. Il a inscrit son 17e filet de la campagne avec 4 : 03 à jouer au match.

Le Rocket n’a pas été en mesure de répliquer,

« Après la deuxième période, on était confortables, mais on n’est pas sortis forts en troisième période et on a appris de la mauvaise façon », a déclaré le défenseur Tobie Paquette-Bisson.