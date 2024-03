(Belleville) Les joueurs du Rocket de Laval amorçaient la fin de semaine avec leur destin entre leurs mains puisqu’ils devaient disputer quatre de leurs six dernières rencontres de saison régulière contre les Senators de Belleville, leurs principaux rivaux pour une place en séries éliminatoires.

La Presse Canadienne

Jakub Dobes a bien compris la situation et il a brillé lors d’un deuxième match en autant de jours, samedi. Le Rocket a ainsi signé une deuxième victoire consécutive de 3-2 aux dépens des Senators.

Après avoir repoussé 25 rondelles la veille dans un gain en prolongation, le gardien tchèque a cette fois effectué 29 arrêts.

« Il a fait de gros arrêts en troisième », s’est d’ailleurs réjoui l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

« On reste dans la course et on ramasse des points, a-t-il ajouté. Tous les matchs sont importants, il n’en reste plus beaucoup. Les gars sont conscients de ça. C’est important de ne pas donner trop de points à l’autre équipe. »

Emil Heineman, Philippe Maillet et Brandon Gignac ont touché la cible pour aider le Rocket à rejoindre les Senators au cinquième et dernier rang de la section Nord donnant accès aux éliminatoires avec 66 points. Le club de l’Ontario compte toutefois un match en main.

« Tout le monde est content, c’est sûr, a lancé Gignac. On a joué physique, on a joué simple, on a joué selon notre identité. Ça nous a aidés. Tout le monde a été bon. »

Zack Ostapchuk et Maxence Guénette ont fait bouger les cordages pour les Senators en avantage numérique. Trois des cinq buts dans cette rencontre ont été marqués avec un homme en plus.

Mads Sogaard a cédé trois fois sur 18 tirs en 40 minutes avant de quitter la rencontre. En relève, Leevi Merilainen a bloqué les six tirs dirigés vers lui.

Le Rocket croisera maintenant le fer avec les Marlies, dimanche à Toronto, puis conclura son périple de cinq matchs sur la route mercredi, contre les Comets à Utica. Il terminera ensuite la saison avec deux autres matchs contre les Senators à la Place Bell, vendredi et samedi.

Les unités spéciales font la différence

Heineman a ouvert la marque avec un peu plus de cinq minutes écoulées au match.

Un tir de son coéquipier Lias Anderson a partiellement dévié sur le défenseur des Senators Jacob Larsson et semblait se diriger au fond du filet, mais Heineman a tout juste touché à la rondelle avant qu’elle ne traverse la ligne des buts. C’était son 13e but de la campagne.

Pour Anderson, il s’agissait d’un 11e point en huit matchs. L’attaquant a toutefois été puni quelques instants plus tard, et les Senators ont obtenu plusieurs bonnes occasions de marquer. Ils ont atteint deux fois le poteau et Dobes a freiné Bokondji Imama en échappée.

Une autre pénalité, cette fois à Gignac, a fait mal au Rocket en fin de période. Bien placé dans l’enclave, Ostapchuk a fait dévier une passe de Tyler Kleven pour créer l’égalité avec 42 secondes à écouler.

Le club-école du Canadien de Montréal a répliqué rapidement au début du deuxième engagement lorsqu’elle a elle-même obtenu un jeu de puissance. Philippe Maillet a inscrit son 18e but de la campagne à l’aide d’un tir des poignets à la droite de Sogaard.

Après avoir été l’un des responsables du premier but des Senators, Gignac s’est repris en inscrivant un autre but en supériorité numérique, à 12 : 32 de la deuxième. Le Rocket a été parfait sur le jeu de puissance dans cette rencontre.

« Deux gros buts très importants, a lancé Houle. Il faut que ça continue comme ça. Ça aide beaucoup quand l’avantage numérique est capable de compter. »

Bien placé à la droite du gardien adverse, Gignac a récupéré un retour de lancer de Mitchell Stephens et n’a eu qu’à pousser la rondelle dans une cage déserte. Son 18e but de la campagne portait le pointage à 3-1.

Ayant fréquemment fait sortir son filet de ses amarres cette saison, Dobes l’a fait à nouveau dans cette rencontre. Averti par les arbitres une première fois, il a ensuite été puni pour avoir retardé le match pour cette raison. Il s’est toutefois imposé lors de l’avantage numérique subséquent avec plusieurs arrêts importants.

Sogaard n’était pas de retour devant son filet, ni au banc des siens pour amorcer la troisième période. Le changement de gardien a brisé le rythme de la formation lavalloise, mais Dobes a toutefois effectué quelques arrêts spectaculaires pour conserver l’avance des siens.

Guénette a toutefois réduit l’écart avec 4 : 14 à écouler lorsque son tir de la pointe s’est frayé un chemin jusqu’au fond du filet en passant entre les jambières de Dobes.

Avec Merilainen au banc au profit d’un sixième patineur, les Senators ont obtenu quelques bonnes occasions lors des derniers instants du match, mais Dobes a une fois de plus fermé la porte.