Pendant 50 minutes, David Reinbacher a connu un match plutôt tranquille.

Du jeu sobre autour de son filet. Des présences en désavantage numérique. Un joli repli en début de deuxième période pour empêcher un surnombre de l’adversaire.

Il y avait, en somme, peu à raconter à son sujet. Ce qui était une assez bonne nouvelle pour un défenseur de 19 ans disputant son premier match dans la Ligue américaine, à plus forte raison dans un match crucial pour le Rocket de Laval, qui tente de gagner sa place en séries éliminatoires. Cet objectif est d’ailleurs resté en vie grâce à une victoire de 3-2 en prolongation.

Sa performance était, en quelque sorte, à l’image de celle de son équipe qui, sans se faire dominer, peinait à générer de l’attaque. Les Sénateurs de Belleville s’étaient donné une avance de 2-0 avant que Lias Andersson réduise l’écart de moitié à mi-chemin en troisième période.

Quelques secondes plus tard, Reinbacher a montré aux partisans du Canadien pourquoi la direction de l’organisation l’avait choisi au premier tour, au cinquième rang, au repêchage de 2023.

En plein centre de la patinoire, le défenseur a gagné sa course pour la rondelle contre l’attaquant Brennan Saulnier, des Sénateurs. Il a ensuite complètement déculotté le défenseur Donovan Sebrango, qui est allé foncer dans Saulnier en zone neutre.

S’avançant à deux contre un en territoire adverse, Reinbacher a choisi de tirer. Une sage décision, car son tir sec et précis a déjoué le gardien Mads Sogaard.

Pour l’Autrichien, ce but a mis un point d’exclamation à une semaine chargée.

Vendredi dernier, il a appris que son club en Suisse, Kloten, n’aurait pas à jouer de série de relégation. Lundi, il a traversé l’Atlantique. Mardi, il a pris part à son premier entraînement à Laval, une longue heure de travail ardu, puisque l’équipe s’était fait malmener à son dernier match.

Vendredi, non seulement il donnait ses premiers coups de patin sur une patinoire nord-américaine, mais il a rapidement vu ses responsabilités augmenter, puisque son coéquipier William Trudeau a quitté la rencontre après avoir reçu une rondelle sur la main droite. Le Rocket a donc disputé les deux tiers du match avec seulement cinq défenseurs.

« Je me suis amusé ! », a lancé Reinbacher aux journalistes sur place, après le match (La Presse a suivi la rencontre à distance).

« J’aime gagner, alors je suis content pour l’équipe. Continuons comme ça », a-t-il ajouté.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DU ROCKET DE LAVAL David Reinbacher avec la rondelle de son premier but avec le Rocket de Laval

Il a avoué s’être senti un peu rouillé à la sortie des blocs de départ, n’ayant pas disputé de match depuis près de trois semaines, mais il a assuré avoir rapidement retrouvé ses jambes.

« J’ai gardé les choses simples, et mes coéquipiers m’ont rendu la vie facile en communiquant bien avec moi, a-t-il expliqué. Je me sentais à l’aise. Pour un premier match, ça allait. On va regarder des vidéos et construire sur ça. »

Éloges

Ses exploits n’ont pas échappé à ses coéquipiers.

« Son but était fou ! », s’est exclamé Logan Mailloux, lui-même auteur du but gagnant. « Il a bien paru, il a joué physique et s’est bien ajusté à la vitesse du jeu. »

« Il m’a impressionné, a abondé Lias Andersson. Ce n’est pas facile de jouer un premier match comme ça, sur la route, dans une ambiance de séries. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA AHL David Reinbacher

L’entraîneur-chef Jean-François Houle, sans se confondre en dithyrambes, a lui aussi été très positif à l’endroit du jeune homme. S’il avait senti Reinbacher très nerveux à l’entraînement matinal, le stress semblait avoir disparu « dès sa première présence ».

Sur le plan offensif, Houle a apprécié la qualité de ses sorties de zone ainsi que ses prises de décision en possession de la rondelle. « C’est un endroit où on peut s’améliorer comme équipe, et il peut nous aider, a-t-il analysé. Il y a plusieurs aspects de son jeu qu’on a aimés ce soir. »

Parmi ceux-ci, sur le plan défensif, l’entraîneur a souligné à quel point le grand gaillard « couvre beaucoup de glace ».

« Il a un bon coup de patin par en avant et par en arrière, a noté Houle. Je suis très content de son match. »

L’histoire nous a appris à juger avec circonspection les débuts d’un joueur recrue et à ne pas tirer de conclusions tranchées. Il n’empêche qu’on n’a qu’une chance de laisser une bonne première impression.

À ce compte, David Reinbacher peut dire mission accomplie.