(Tampa) Juraj Slafkovsky ne va pas conclure la présente saison avec 30, 40 ou 50 buts à sa fiche, mais ça ne l’empêche pas de rêver à ces chiffres.

Au moment de se préparer à aller affronter le Lightning avec ses collègues du Canadien, samedi soir à Tampa, le jeune attaquant compte 13 buts à sa fiche. Est-ce suffisant ? Ça dépend à qui on parle, mais quand on parle au principal intéressé, on comprend que ce n’est pas suffisant.

« J’ai encore tellement de choses à apprendre, et je sens que je progresse, a-t-il admis samedi midi dans les couloirs d’un luxueux hôtel de Tampa. Je ne m’attarde pas tellement aux points, mais en même temps, je sais que c’est important, parce que si je marque deux buts dans un match, par exemple, je sais que ça donne à mon équipe de meilleures chances de gagner ! Et en premier, c’est ce que je désire, que l’équipe gagne. »

Encore samedi, Martin St-Louis a parlé de progression dans le cas de Slafkovsky, qui va disputer samedi soir le 100e match de sa jeune carrière dans la Ligue nationale.

« À 19 ans, t’as pas fini d’avancer, et je pense qu’on commence seulement à voir ce qu’il peut faire, a tenu à dire l’entraîneur du Canadien à son sujet. Comme tout jeune joueur, il y a des hauts et des bas. Mais son attitude, son éthique de travail et son engagement, ça démontre de la maturité. »

Le grand Slovaque reconnaît lui-même qu’il est encore sur la route de l’apprentissage, mais il reconnaît aussi que c’est un peu plus facile pour lui cette saison.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Juraj Slafkovsky

Après une première saison marquée par une blessure à un genou et seulement 39 matchs disputés, il se retrouve en 2023-24 avec 13 buts et 18 aides à sa fiche, pour un total de 31 points en 60 rencontres.

« La saison dernière a été difficile, dans l’ensemble, parce que je me cherchais », a-t-il ajouté.

Cette saison, je me sens beaucoup plus en confiance, et quand on est plus en confiance, on se met moins à penser à toutes sortes de choses, parce qu’on comprend qu’en jouant bien sur la glace, les points vont finir par venir de toute façon. Juraj Slafkovsky

À moins de tomber en état de grâce au cours de chacun des 22 derniers matchs de son club, Juraj Slafkovsky ne va pas atteindre un chiffre prestigieux cette saison, mais il y pense.

« Bien sûr que j’aimerais marquer 30 buts par saison, 40 buts, 50 ou 60 buts, peu importe ! Mais je veux juste gagner, et si je peux un jour arriver à une saison de 30 buts, pourquoi pas ? J’espère que mon total de buts va aller en grandissant d’année en année. »