(Tampa) Dans le monde du hockey professionnel, passer proche, qu’est-ce que ça donne, au juste ?

Ça dépend. Des fois, ça ne donne rien. D’autres fois, ça donne un point en fusillade, comme ce fut le cas en ce samedi soir à Tampa, qui s’est conclu par une victoire de 4-3 du Lightning.

Ce n’est certes pas la première fois que le Canadien passe proche cette saison. À 19 reprises, le club s’est retrouvé à faire du temps supplémentaire en 2023-24, avec un dossier de 9 victoires et 10 défaites dans ces circonstances.

Ce n’est évidemment pas suffisant, et puis un jour, ce club devra passer à l’autre étape, celle de conserver des avances et d’achever des rivaux.

PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Tyler Motte (64) a marqué en troisième période.

« On est très proches, on le voit depuis les deux derniers matchs, les deux ont fini en fusillade, a noté Alex Newhook au sujet de ce samedi soir à Tampa et du match précédent, jeudi à Sunrise. Quand on arrive à ce moment d’un match, ça peut aller d’un bord comme de l’autre, et ça aurait pu finir à notre avantage les deux fois. »

La fusillade, c’est, au mieux, imprévisible, les plus grands scientifiques sur terre s’entendent là-dessus. Mais est-ce vraiment nécessaire d’en arriver là ?

Encore samedi soir, le Canadien a bousillé une très belle avance de deux buts. Plus tard, le Canadien avait une autre avance, cette fois d’un but en troisième période, mais une gaffe de Nick Suzuki en avantage numérique a permis aux locaux de faire 3-3, et puis on connaît la suite.

PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy (88) fait l’arrêt devant Joshua Roy (89) pendant la séance de tirs de barrage.

« On a parlé un peu de ça récemment, on est probablement le club qui a été le plus souvent impliqué dans des matchs d’un seul but cette saison, a ajouté Newhook. Souvent, on se retrouve avec une avance lors de ces matchs-là… il faut apprendre à fermer les livres. On ne peut pas laisser nos adversaires revenir comme ça. »

À quelques pas de là, Kaiden Guhle parlait de cette nervosité inévitable qui semble habiter les joueurs du Canadien quand ils se retrouvent avec une avance.

On est un peu nerveux dans ces situations. Au hockey junior, j’ai eu la chance de pouvoir jouer avec de très bonnes équipes, et on avait su apprendre à gagner. C’est ce qu’il faut faire ici. Apprendre à gagner, apprendre à jouer avec une avance. On essaie d’y arriver, ce n’est pas comme si on n’essayait pas. Quand on aura appris à faire ça, je pense qu’on va être correct. Kaiden Guhle

Et ça, mesdames messieurs, ce sera peut-être le bout le plus long de cette reconstruction. On fait ça comment, apprendre à gagner ? Et surtout, ça prend combien de temps ?

En fin de soirée, le contraste n’aurait pu être plus clair entre les deux bandes. Pendant que les joueurs du Canadien rangeaient leurs sacs d’équipement en silence sur un chariot, la tête basse, on pouvait entendre les joueurs du Lightning crier depuis le corridor de l’aréna.

Les clubs qui ont cet instinct du tueur savent profiter de la moindre occasion, comme le Lightning l’a fait samedi soir. Le Canadien, de toute évidence, n’en est pas encore là.

« On sait qu’on peut battre les bonnes équipes, a conclu Kaiden Guhle. C’est un peu ça qui est difficile à avaler ; on sait qu’on est capables de le faire… »

En hausse Joel Armia Si seulement il pouvait jouer comme ça plus souvent… un but et trois tirs au but en ce samedi soir à Tampa. En baisse Johnathan Kovacevic Une soirée plutôt difficile pour lui à la ligne bleue. Le chiffre 7 Le nombre de tirs par Brayden Point, qui a réussi un but.