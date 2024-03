(Tampa) La dernière fois qu’un joueur du Canadien a franchi la barre des 80 points en une saison, Nick Suzuki avait 8 ans.

Devant cette réalité, on peut comprendre le regard hésitant du capitaine, vendredi midi dans un aréna de banlieue à Tampa, quand on lui a demandé de nommer le dernier du club à avoir réussi cet exploit.

« Alex Kovalev, ah oui ? Je sais qu’il a été un bon joueur… »

Suzuki a raison : Kovalev a été un bon joueur en effet, surtout lors de la saison 2007-2008, alors qu’il avait récolté 84 points en 82 matchs dans le maillot tricolore. Depuis, aucun autre membre du CH ne s’est approché du chiffre 80.

Mais en cette saison difficile, où les défaites font trop souvent ombrage aux bonnes nouvelles, il y a cette lueur dans le ciel de mars : avec une récolte de 59 points en 60 matchs, Suzuki avance à un rythme qui lui permettrait d’atteindre la barre des 80 points cette saison.

« Je n’y pense pas vraiment, a-t-il ajouté vendredi. Je connais l’histoire récente de cette équipe, et je sais que dernièrement, il n’y a pas eu de grands pointeurs comme ça avec le club.

« Je ne me concentre pas là-dessus, mais ce serait bien d’atteindre 80 points, parce que je veux produire autant que possible, et parce que je veux aider l’équipe à gagner. Alors je vais essayer d’ajouter le plus de points possible au cours des quelque 20 matchs qui nous restent. »

Nick Suzuki ne sera jamais un type flamboyant – après l’entraînement d’hier, le membre le plus populaire du Canadien était l’entraîneur Martin St-Louis, qui a dû signer tous les objets qu’on lui tendait pendant de nombreuses minutes –, et de la même manière, il ne sera jamais du genre à placer sa propre cause devant celle du club.

Mais il admet du bout des lèvres qu’il est au sommet de sa forme ces jours-ci, lui qui a conclu février avec 17 points en 11 rencontres.

« Je pense que je joue le meilleur hockey de ma carrière… L’expérience acquise lors des dernières saisons m’a aidé à devenir le joueur que je suis en ce moment. Je crois que je peux en faire davantage et continuer à grandir en tant que joueur avec cette équipe. »

Martin St-Louis voit aussi en Suzuki un joueur qui, à 24 ans, n’a pas fini de nous épater.

« Il est encore jeune, et il ne fait que commencer à montrer ce qu’il peut faire, a expliqué l’entraîneur montréalais. Oui, il y a sa production offensive, qui est excellente, mais aussi, il y a son jeu d’ensemble, à la grandeur de la patinoire. Je serais très surpris s’il ne devenait pas un joueur de plus d’un point par match, mais il ne fera pas ça en sacrifiant les autres aspects de son jeu. »

Avec 22 matchs à faire à la saison du Canadien, dont le prochain, samedi à Tampa face au Lightning, Nick Suzuki se retrouve donc devant ce chiffre, 80, qui le regarde de loin, en pleine face, d’un air défiant. Après des saisons de 41, 41 encore, 61, puis 66 points la saison dernière, sans doute que le chiffre 80 est la prochaine étape pour un joueur qui est appelé à mener cette équipe pour les saisons à venir.

On allait oublier : il y a aussi le chiffre 50 qui attire son attention, lui qui en est à 24 buts cette saison.

« Ce serait très spécial que de pouvoir atteindre un jour la barre des 50 buts dans une saison. De nos jours, les joueurs de cette ligue récoltent de plus en plus de points, alors un point par match, ce serait bien. On verra ce que je peux faire… »