(Sunrise) Samuel Montembeault n’est pas du genre à faire un Carey Price de lui-même, mais c’est en plein ce qu’il a fait jeudi soir en sortant de la patinoire.

La comparaison ici évoquée avec l’ex-numéro 31 ne renvoie pas à un arrêt de la mitaine ou des jambières, mais bien à une petite montée de lait comme Price pouvait en faire à l’occasion.

Cette fois, c’est Montembeault qui était en beau joual vert. À cause de la défaite, bien sûr, mais à cause de la manière avant tout. Parce que ce n’est pas la première fois que son club subit ce genre de défaite.

Fort heureusement, le gardien québécois a retrouvé son calme habituel dans le vestiaire par la suite.

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Samuel Montembeault et Aleksander Barkov

C’est frustrant parce qu’on avait l’avance en troisième période. On jouait vraiment bien, contre une bonne équipe… mais c’est un peu le résumé de notre saison : on n’obtient pas les bonds favorables. Samuel Montembeault

Cette fois, c’est un but de Sam Reinhart, en désavantage numérique en plus, qui a commencé à couler le Canadien. À 3-3, on sentait que le train de la chance était en train de quitter la gare, et un peu plus tard, en tirs de barrage, les Panthers ont pu confirmer cette victoire de 4-3 sur un but d’Anton Lundell.

Montembeault a tenu à voir le verre à moitié plein. « On est capables de jouer contre les bonnes équipes », a-t-il dit. Mais c’est le genre de défaite qui arrive trop souvent aux clubs comme celui-ci. S’il y avait une statistique avancée sur les mauvais bonds de la rondelle, le Canadien serait sans doute au sommet de ce classement-là.

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Brandon Montour (62) et Cole Caufield (22)

« On peut dire que ça résume assez bien notre année, a réagi Nick Suzuki. On est maîtres du match, on a une avance de 3-2, on obtient un avantage numérique, on rate un jeu, ils se retrouvent dans notre zone, ils marquent et ils font 3-3… Mais on va apprendre de ça. On a de jeunes joueurs ici avec nous, et ce sont de gros matchs pour eux, des matchs qui vont leur apporter de l’expérience. »

Plus tôt dans la journée, alors que le soleil de la Floride nous faisait oublier le Québec, les cocktails météo et le gros trou de la rue Notre-Dame, Martin St-Louis avait expliqué, en substance, que le temps était venu de prendre des notes en vue d’un avenir pas si lointain.

Ce qu’il a vu jeudi soir à Sunrise est de nature à susciter l’optimisme, à son avis.

On a joué un excellent match. Il n’y a pas grand-chose qu’on ne peut pas aimer de ça, à part le résultat. On se rapproche de plus en plus de cette équipe-là. L’an passé, ils nous donnaient des volées. Cette année, ça fait trois fois qu’on arrive en troisième période à égalité avec eux. On s’est rapprochés un peu plus… Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

C’est ce qu’il faudra retenir de ce jeudi soir en Floride, de ce samedi soir qui s’en vient un peu plus loin, à Tampa, et des autres soirs aussi : il y a de l’espoir. Le Canadien n’est pas encore près du plus gros des trophées, mais il marche lentement dans cette direction. Y arrivera-t-il un jour ? Ça, c’est une autre question pour un autre moment.

Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier cette vérité absolue, maintes fois évoquée par les plus grands philosophes de la rondelle : ça peut aller d’un bord comme de l’autre.

« Lors du match précédent, on avait mal joué et on avait quand même récolté deux points, a expliqué Cole Caufield. Là, on joue très bien, mais on perd le match en tirs de barrage… C’est comme ça que le hockey fonctionne parfois. »

En hausse : Nick Suzuki PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Anthony Stolarz frustre Nick Suzuki lors de la séance de tirs de barrage. Avec nos excuses à Mike Matheson, qui a été excellent, il est difficile d’ignorer cette autre grosse soirée du capitaine.

En baisse : Josh Anderson PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk (19) et Josh Anderson (17) Dans un match comme celui-ci, un attaquant payé pour produire doit au moins créer des occasions, et il a terminé le match sans un seul tir au but.

Le chiffre du match PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Carter Verhaeghe (23) et Sam Reinhart (13) 3 Trois joueurs ont terminé le match avec trois points : Nick Suzuki, Sam Reinhart et Aleksander Barkov.