Arber Xhekaj offre du jeu plus assuré depuis qu’il a marqué dans deux matchs de suite les 17 et 21 février. Le colosse a, au passage, fait tourner les têtes en envoyant une rondelle à 107,2 miles à l’heure au concours d’habiletés du Canadien, dimanche.

C’était toutefois moins bien parti mardi, et ce, dès la mise en jeu initiale, que Jake Evans a gagnée. Evans a dirigé la rondelle vers Xhekaj, qui l’a aussitôt perdue. Xhekaj et ses coéquipiers ont passé le reste de la présence assiégés dans leur zone.

Neuf minutes plus tard, le numéro 72 a de nouveau dû se défendre dans son territoire pendant une présence complète, les Coyotes tirant trois fois en neuf secondes sur Samuel Montembeault.

Xhekaj semblait amusé lorsqu’on lui a parlé de son début de match de la veille. Ses voisins de casier aussi, qui ont poussé quelques ricanements. On a compris que ce début de match avait finalement été mouvementé.

« Je portais de nouveaux patins et ça m’a déconcentré, a raconté le jeune défenseur à La Presse, mercredi. Je me sentais bizarre, je me disais : je ne devrais peut-être pas les porter. Je ne sais pas pourquoi j’ai quand même décidé de les mettre. J’ai fait quelques drôles de virages, je me disais que c’était la faute des patins ! J’étais vraiment pris dans ma tête. »

Xhekaj en avait vu assez. C’est là, à mi-chemin en première période, qu’il a disparu dans le tunnel menant au vestiaire pendant la pause publicitaire.

J’ai dit : “OK, je retourne aux anciens patins, il me reste un match au complet, ça va aller.” Et je me suis calmé et j’ai trouvé mes repères. J’étais vraiment juste dans ma tête. Arber Xhekaj

Dès lors, on a revu le Xhekaj des derniers jours, entreprenant en possession de rondelle, parfois trop, mais généralement à juste dose. L’Hamiltonien a terminé le match avec deux tirs au but, une autre tentative bloquée, deux mises en échec et de nombreuses possessions de rondelle. On note aussi un différentiel de +1, mais il était sur la patinoire depuis trois secondes quand Tanner Pearson a marqué, donc la statistique fausse un brin les données.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Arber Xhekaj

On entend parfois parler de joueurs qui changent souvent de paires de patins pendant une saison, parfois tous les deux ou trois matchs. À l’occasion, un joueur changera à l’entracte. Mais en cours de match pendant une pause publicitaire, c’est plus rare ! Et Xhekaj n’est pas du genre à changer ses patins chaque semaine.

« Ce sont encore les mêmes patins que je portais quand j’ai commencé ma rééducation pour ma blessure la saison dernière. Ça allait bien, donc je ne les ai jamais changés. Dernièrement, j’en ai essayé une nouvelle paire à l’entraînement, je me sentais bien. Mais quand le match a commencé, je me suis mis à trop y penser. »

Reste maintenant à voir s’il osera de nouveau changer cette saison, ou s’il endurera ses patins comme de vieilles pantoufles.

Si un joueur s’entraîne en solitaire, mais qu’aucun journaliste ne le voit, s’entraîne-t-il vraiment ?

Nous méditerons sur cette question un autre jour, mais en attendant, sachez que Kirby Dach a patiné en uniforme complet mercredi, une information que l’on connaît parce que le confrère de Radio-Canada Alexandre Gascon l’a documentée. Ce serait, du moins en présence d’une caméra, une première séance en uniforme complet pour Dach, que l’on avait vu patiner en survêtement sportif ces derniers jours.

Dach se remet d’une opération à un genou et devrait en théorie manquer de temps pour revenir au jeu avant la fin de la saison.

Rafaël Harvey-Pinard, qui s’est blessé le 10 février, a lui aussi chaussé les patins en uniforme complet, pour s’exercer en solitaire. Le Canadien avait annoncé une absence de quatre à six semaines dans son cas.

Samuel Montembeault obtiendra un deuxième départ de suite, jeudi, à Sunrise.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Samuel Montembeault

Montembeault en sera à un sixième match face à la seule autre organisation qu’il a connue dans la LNH. Avec sa moyenne de 5,61 et son efficacité de ,863, vous aurez compris qu’il est toujours en quête d’une première victoire contre les Panthers.

Du reste, Jake Evans et Jayden Struble, qui ont raté l’entraînement de mercredi avant le départ en Floride, devaient néanmoins accompagner leurs coéquipiers pour le périple de quatre matchs.