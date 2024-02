Antonin Verreault

LNH Les combats se font plus rares, mais sont là pour de bon

L’attaquant du Wild du Minnesota Marcus Foligno a encaissé une mise en échec, avant d’en asséner une au défenseur des Blackhawks de Chicago Jarred Tinordi, et les deux colosses ont laissé tomber les gants. Devant une foule de 82 000 spectateurs réunis au MetLife Stadium, il en aura fallu encore moins à Matt Rempe et Matt Martin pour qu’ils en viennent aux coups, soufflant ainsi sur les braises de la rivalité new-yorkaise entre les Rangers et les Islanders.