Il y a une dizaine d’années, le voyage annuel en Californie était redouté par les équipes de l’est. Au long déplacement en avion et au décalage horaire, ajoutez le fait que les Kings ont gagné la Coupe Stanley en 2014, que les Sharks ont atteint la finale en 2016 et que les Ducks ont connu cinq saisons de suite de 100 points de 2013 à 2018.

Un jeune Tanner Pearson portait les couleurs des Kings à cette époque. « Quand je suis arrivé dans la LNH, le voyage à Anaheim, Los Angeles et San José était le coin de la mort, s’est souvenu le vétéran ailier du Canadien, mercredi, quelques heures avant que l’équipe ne saute dans l’avion à destination de Fort Lauderdale.

Aujourd’hui, c’est le sud-est. Ce sont trois très bonnes équipes, en plus de Nashville. C’est devenu la nouvelle côte ouest. Tanner Pearson

Pearson ne croyait pas si bien dire. Le Canadien disputera ses quatre prochains matchs à Sunrise, à Tampa, à Nashville et à Raleigh. Quatre endroits où, depuis des années, le Tricolore sert essentiellement de chair à canon. Pensez aux Generals de Washington, à Glass Joe dans Punch Out ! ! ou à toute chanson qui était opposée à Bed of Roses au Combat des clips en 1992. Ils avaient tous autant de chances de succès que le CH dans les prochains jours. Du moins si on se fie à l’histoire récente.

À ses 10 derniers matchs dans chacune de ces quatre villes, Montréal montre une fiche combinée de 5-28-7. Vous avez bien lu : 5 victoires en 40 matchs. L’équipe a marqué 87 buts et en a accordé 163. Grosso modo, c’est comme si les Montréalais subissaient en moyenne des défaites de 4-2. Dans les faits, il y a eu des matchs serrés, mais aussi des bastonnades de 9-5 en Floride, de 4-0 à Tampa, de 6-2 en Caroline.

En tant que joueur dans l’Est à l’époque où les trois clubs de la Californie terrorisaient la LNH, St-Louis peut comprendre la comparaison de Pearson. « C’étaient de bonnes équipes. Heureusement, on y allait seulement une fois. Maintenant, on affronte ces trois équipes (Floride, Tampa et la Caroline) plus souvent », a rappelé l’entraîneur-chef du Canadien.

Depuis le début de la saison 2018-2019, le Lightning, les Hurricanes et les Panthers occupent respectivement les 2e, 4e et 6e rangs de la LNH pour le pourcentage de points amassés. Au cours de cette période, le Lightning a gagné deux fois la Coupe Stanley et perdu en finale une autre fois, les Panthers ont à leur tour atteint la finale l’an dernier et les Hurricanes ont disputé la finale de l’Est à deux reprises.

St-Louis est resté dans la région avec sa métaphore du jour, comparant ce voyage aux trous 11, 12 et 13 à Augusta. « Le Tournoi des maitres approche et à mes yeux, Floride, Tampa et Caroline, c’est Amen Corner. Tu dois offrir tes meilleures performances, être précis, engagé, gérer le risque. C’est comme Amen Corner, de la façon dont ces équipes sont bâties. Et tu as Nashville, en plus. »

Mauvais souvenirs

Ce n’est pas seulement dans la LNH. À tous les niveaux, des joueurs préfèrent certains arénas et en détestent d’autres.

Kaiden Guhle garde un mauvais souvenir de ses périples à Saskatoon, à l’époque où il jouait pour les Raiders, dans la WHL. Il se souvient que Prince Albert avait du mal à percer le mystère des Blades de Saskatoon.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

On les affrontait huit fois par année, donc on y allait quatre fois. En plus, c’était toujours notre premier match après la pause de Noël, après 10 jours sans jouer. C’est un bel aréna, mais je n’ai jamais aimé ça, je n’étais jamais enthousiaste d’aller là. Kaiden Guhle

Vérification faite, Guhle n’a pas tant souffert, comparativement à ce que vit son équipe actuelle en Floride. Il a remporté 5 de ses 13 matchs à Saskatoon.

Jordan Harris, un produit de l’Université Northeastern en NCAA, nomme Boston College et l’Université du Massachusetts à Amherst parmi les endroits qui lui donnaient le plus de maux de tête. Sa mémoire est précise ; Northeastern a montré une fiche de 1-4-0 contre chacune de ces deux équipes à l’étranger pendant le passage de Harris.

Les joueurs étaient bien conscients de leurs problèmes, pas tant pendant les matchs que dans la préparation. « On se disait : on n’a pas gagné ici depuis longtemps, allons la chercher. Ce n’était pas : ce sera dur, on ne gagne jamais ici. La mentalité ressemble à ça. De plus, à l’université, on se prépare toute la semaine, on sait qu’on a ce match qui s’en vient, c’est de la motivation supplémentaire. »

La différence, c’est que Harris et Guhle jouaient au sein d’équipes qui se battaient à armes égales. Difficile d’en dire autant pour le CH cet hiver.