Avant de se quitter pour la pause des Fêtes, le défenseur Jayden Struble constituait une agréable surprise chez le Canadien, mais dans un rôle encore limité.

Struble jouait au sein de la troisième paire avec Johnathan Kovacevic, généralement contre les troisième ou quatrième trios adverses, et pouvait être employé entre 10 et 14 minutes par rencontre.

Avec la baisse de régime récente de Kaiden Guhle, Struble a pris du galon. Il forme désormais avec Jordan Harris, de retour depuis six matchs et désormais posté à droite, la deuxième paire en défense. Struble a joué 20 : 28 samedi contre les Rangers, un sommet en carrière. Il a joué en prolongation, contrairement à Harris et Justin Barron. Il est le défenseur le plus utilisé récemment après Mike Matheson et David Savard.

À pareille date l’an dernier, Struble, 22 ans, jouait à Northeastern, dans la NCAA. Il affichait des statistiques offensives modestes, avec 12 points, dont 1 seul but, en 31 matchs. La direction du CH n’avait pas encore décidé si on allait lui offrir un contrat ou pas.

Struble a finalement accepté une entente de la Ligue américaine de façon à terminer la saison avec le Rocket de Laval, contrairement au jeune attaquant Sean Farrell, promu directement dans la LNH après sa saison à Harvard.

Ce jeune homme n’était pas dans les plans cette saison non plus. Il a été retranché tôt dans le camp d’entraînement, avec les défenseurs Tobie Bisson, Olivier Galipeau, Stanislav Demin, Noah Laaouan, Christopher Ortiz et Miguël Tourigny. Les quatre derniers jouent dans l’ECHL.

Les mauvaises langues répétaient souvent à propos de ce choix de deuxième tour en 2019 qu’il avait tout pour plaire au DG de l’époque, Marc Bergevin, en raison de son physique avantageux et des biceps presque aussi gros que ceux de son patron et son bras droit Trevor Timmins, deux adeptes de la fonte.

Or, Struble est bien plus qu’un dieu grec, quolibet dont il était affublé avant son arrivée à Montréal. L’échantillon demeure mince avec une vingtaine de matchs seulement au compteur, et Struble ne sera pas votre défenseur numéro un tant espéré, mais il se distingue par son intelligence, sa robustesse et une grande mobilité. Un genre d’hybride de Jordan Harris et d’Arber Xhekaj.

Il faudra faire de la place

Dans un scénario optimiste, Struble constituerait un quatrième défenseur solide à long terme, fiable défensivement, avec un gabarit et un style de jeu parfaits pour les séries. Même en continuant de progresser, Struble ne révolutionnera pas le CH, mais il pourrait toutefois obstruer une place supplémentaire du côté gauche de la défense.

Vous avez maintenant Mike Matheson, Kaiden Guhle et Struble à gauche. Harris, un gaucher, est employé à droite. Arber Xhekaj, un régulier à Montréal l’an dernier, poursuit désormais son apprentissage dans la Ligue américaine au sein de la première paire de défense avec Logan Mailloux.

Xhekaj, 22 ans, 6 pieds 4 pouces, 240 livres, déjà l’un des bagarreurs les plus craints du hockey professionnel, a amassé dix points en douze matchs à Laval, avec une fiche de +3. Sa présence a eu un effet positif sur Mailloux. Celui-ci a obtenu dix points à ses onze dernières rencontres, et une fiche de +5. Il avait amassé 10 points à ses 21 premières parties et une fiche de -12.

Dans une déclaration étonnante au collègue Arpon Basu, du site The Athletic, l’entraîneur du Rocket, Jean-François Houle, a non seulement vanté les aptitudes offensives de Xhekaj, mais suggéré qu’elles pouvaient même être supérieures à celle d’un Justin Barron.

Il n’y donc déjà pas de place pour Xhekaj. Et un autre défenseur gaucher, Lane Hutson, brillant au Championnat mondial junior, arrivera fin mars, début avril. Un joueur de cette trempe n’acceptera pas une offre de la Ligue américaine. Il faudra lui offrir un contrat de la LNH de façon à lui permettre d’écouler en quelques matchs la première année de son entente.

À moins de blessure, Kent Hughes aura des décisions à prendre à court terme. Guhle, Harris et Struble peuvent toujours être rétrogradés dans la Ligue américaine sans être soumis au ballottage. Tout comme le droitier Justin Barron, quitte à déplacer Guhle à droite, comme on l’a fait l’an dernier.

Adam Engström, déjà un pro en Suède depuis 2022, un défenseur gaucher lui aussi, frappe aussi à la porte. Il pourrait rejoindre l’organisation à la fin de la saison, à Montréal ou Laval. Engström, 20 ans, progresse bien à Rögle, en SHL, avec 14 points en 31 matchs, au sein d’une deuxième paire (l’arrivée du géant Lian Bichsel, un choix de premier tour des Stars de Dallas en 2022 [18e au total], après une demi-saison dans la Ligue américaine, l’a fait chuter d’un rang dans la hiérarchie).

Kent Hughes peut toujours procéder à une transaction d’ici la date limite des transactions le 8 mars. La défense est encore trop jeune pour échanger Mike Matheson, 29 ans, sous contrat pour deux années supplémentaires, à moins de recevoir une offre renversante. On ne rendrait pas service aux jeunes en retirant de la formation un défenseur employé 25 minutes par rencontre. Ça serait les placer dans un rôle pour lequel ils ne sont pas encore prêts.

À moins d’une surprise de taille, Guhle et Hutson ne seront pas échangés. Harris ou Struble pourraient rapporter un choix de troisième tour, peut-être de deuxième. En raison de ses talents de pugiliste – des attributs encore prisés par plusieurs directeurs généraux – qui s’ajoutent à ses aptitudes offensives, et son jeune âge, Xhekaj a une valeur très intéressante sur le marché. Ce colosse pourrait aisément rapporter un choix de premier tour. Mais la direction voudra-t-elle se départir d’un défenseur aux qualités aussi uniques ?

Rien ne force Kent Hughes à bouger non plus, en raison du nombre de défenseurs aptes à une rétrogradation dans les mineures sans risque de les perdre. Et connaissant cet homme de hockey, il attendra l’occasion parfaite pour transiger s’il doit le faire.

William Nylander touche le gros lot

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS William Nylander

Ainsi donc, William Nylander, 27 ans, aurait accepté 90 millions des Maple Leafs afin de demeurer huit saisons supplémentaires à Toronto. Il deviendrait le troisième attaquant des Leafs à toucher un salaire annuel supérieur à 11 millions, avec Mitch Marner tout proche à 10,9 millions. Nylander deviendrait le joueur le mieux payé de la LNH annuellement après Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Artemi Panarin et Auston Matthews.

Nylander occupe le cinquième rang des compteurs de la Ligue nationale derrière Nikita Kucherov, MacKinnon, Panarin et David Pastrnak avec 54 points en 37 matchs, en route vers une saison de 119 points, de loin sa meilleure en carrière. Il avait obtenu 87 points l’année précédente et 80 points en 2021-2022. C’est le prix du marché, mais ça demeure néanmoins beaucoup d’argent pour un club déjà très généreux à l’égard de ses meilleurs attaquants. Au moins, il restera seulement un an de contrat à John Tavares après cette saison. À Mitch Marner aussi, mais on tentera sans doute de le garder à tout prix.