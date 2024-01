Les Bills de Buffalo arrachent le titre de la division Est de la Conférence américaine aux Dolphins de Miami.

Rachid Issoulaimani Collaboration spéciale

Les Titans font des heureux

PHOTO WADE PAYNE, ASSOCIATED PRESS Derrick Henry

Les Titans du Tennessee ont brisé le rêve d’éliminatoires des Jaguars de Jacksonville en l’emportant 28-20. La défaite des Jags a du même coup confirmé la présence des Steelers de Pittsburgh et des Bills de Buffalo à l’étape suivante. Derrick Henry, qui sera admissible à l’autonomie complète, a produit 153 verges par la course et un touché. Une performance digne du Roi Henry dans ce qui avait tout l’air d’un match d’adieu pour le demi à l’attaque. Après la rencontre, Henry a d’ailleurs pris le temps de remercier la foule pour les huit saisons qu’il a passées au Tennessee. Du côté des Jaguars, la fin de saison a été un échec. Après avoir compilé un dossier de 7-3, Trevor Lawrence et ses coéquipiers se sont effondrés avec cinq défaites à leurs six derniers matchs. Lawrence a perdu ses cinq derniers départs, lui qui a été absent lors de la seule victoire des Jags durant cette séquence désastreuse.

Une quatrième de suite

PHOTO RUSTY JONES, ASSOCIATED PRESS Baker Mayfield

Baker Mayfield et les Buccaneers de Tampa Bay se sont qualifiés pour les matchs éliminatoires grâce à une victoire de 9-0 contre les pitoyables Panthers de la Caroline. L’organisation de Tampa est devenue la seule de la division Sud de la Conférence nationale à participer à l’étape suivante quatre années de suite. Mayfield, qui a disputé sept matchs avec les Panthers la saison dernière, termine la campagne avec une fiche de 9-8, soit un meilleur dossier que celui de la saison précédente (8-9), la dernière de Tom Brady avec la formation floridienne. La participation des Bucs aux éliminatoires est accompagnée d’une prime de 1 million de dollars pour Mayfield. Une autre bonne nouvelle pour celui qui termine le calendrier avec 4044 verges par la voie des airs et 28 passes de touché en 17 rencontres. Les hommes de Todd Bowles amorceront la danse du mois de janvier en affrontant les Eagles de Philadelphie.

Saison record

PHOTO DARREN YAMASHITA, USA TODAY SPORTS Puka Nacua

Qui avait prédit qu’un choix de cinquième tour du dernier repêchage allait réécrire le livre des records de la NFL cette saison ? C’est ce que Puka Nacua a fait lors du dernier dimanche de la saison, contre les 49ers de San Francisco. Le receveur éloigné des Rams de Los Angeles est devenu la recrue qui a accumulé le plus de verges par la passe en une saison. Il en a obtenu 41 contre les Niners pour boucler sa première année avec 1485 verges. Il bat ainsi un record vieux de 63 ans qui était détenu par Bill Groman (1473). Nacua termine également le calendrier avec un autre record pour une recrue, soit 105 attrapés. C’est tout un début de carrière pour l’ancien des Cougars de l’Université Brigham Young. Les Rams ont vaincu les 49ers 21-20 et se frotteront à l’ancienne équipe de Matthew Stafford, les Lions de Detroit, au premier tour éliminatoire.

La fin d’une époque ?

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Bill Belichick

Bill Belichick a-t-il dirigé son dernier match chez les Patriots ? Les rumeurs au sujet d’un changement de garde en Nouvelle-Angleterre continuent d’alimenter l’actualité. Les Pats ont bouclé leur calendrier avec une défaite de 17-3 contre les Jets de New York pour porter leur fiche à 4-13. C’est le pire dossier en 29 ans de carrière comme entraîneur-chef pour Belichick, qui a passé les 24 dernières saisons en Nouvelle-Angleterre. Le principal intéressé s’est montré évasif sur sa situation après le match. Il s’est contenté de dire qu’il allait s’asseoir avec le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, comme il le fait après chaque saison, pour discuter de l’avenir de l’organisation. Belichick revendique une fiche de 302 victoires et 164 défaites en carrière. Fait intéressant : son dossier avec un quart-arrière autre que Tom Brady est de 84-103. La position de quart-arrière a grandement fait défaut en Nouvelle-Angleterre depuis le départ du légendaire numéro 12. Les mauvaises performances de Mac Jones et de Bailey Zappe n’ont rien fait pour rassurer la nation des Patriots. La bonne nouvelle pour l’organisation est qu’elle détient le troisième choix au total au prochain repêchage.