Pendant toute la saison de la NFL, La Presse vous a suggéré trois duels à suivre chaque semaine : le match scellé d’avance, le duel le plus surprenant et la partie à ne pas manquer. Pour la dernière semaine, on vous recommande deux matchs à ne pas manquer, l’un samedi et l’autre dimanche soir.

La certitude

Buccaneers de Tampa Bay c. Panthers de la Caroline (dimanche 13 h)

PHOTO PETER JONELEIT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Baker Mayfield

Contre toute attente, les Buccaneers de Tampa Bay sont sur le point d’accéder aux éliminatoires. Finalement, miser sur Baker Mayfield aura été un bon pari. Le quart-arrière a retrouvé ses sensations, ses repères, mais surtout toute sa confiance. Il ressemble drôlement au Baker Mayfield ayant mené les Browns de Cleveland au deuxième tour éliminatoire en 2020. En signant un contrat d’un an au salaire minimum, le pivot de 28 ans n’avait rien à perdre. Il a prouvé cette saison qu’il pouvait encore être le leader d’une équipe gagnante. Mayfield a notamment permis au receveur Mike Evans de connaître une autre saison de 1000 verges. Si ces deux-là peuvent encore se trouver dimanche, les Bucs seront du détail hivernal. Et contre les décevants Panthers, c’est comme si c’était fait. Rien ne s’est bien passé en Caroline. Malgré la sélection de Bryce Young au premier rang du dernier repêchage, la reconstruction est plus lente que prévu. L’équipe terminera au dernier rang de toute la ligue. Les Bucs pourront assurer leur place dans les éliminatoires une main dans le dos.

Prédiction : Buccaneers 27, Panthers 9

La surprise

Steelers de Pittsburgh c. Ravens de Baltimore (samedi 16 h 30)

PHOTO STEVEN BISIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le quart-arrière Mason Rudolph (2) et le porteur de ballon Najee Harris (22), des Steelers de Pittsburgh

Pour la 17e saison consécutive, Mike Tomlin s’est assuré de ne pas terminer la saison avec une fiche perdante. L’année des Steelers a été parsemée de hauts et de bas, mais ils sont toujours debout, quoiqu’un peu amochés. Mason Rudolph obtiendra le dernier départ de la saison. Le receveur George Pickens a décidé de commencer à bien jouer il y a trois semaines et le porteur de ballon Najee Harris a décidé que sa saison commençait au mois de décembre… Peu importe, les Steelers devront l’emporter face aux puissants Ravens. La meilleure équipe de la NFL a humilié les Dolphins de Miami la semaine dernière en marquant 56 points. Néanmoins, on tend parfois à l’oublier, mais Pittsburgh peut compter sur l’une des défenses les plus dangereuses du circuit. Assurés du premier rang dans l’Américaine, les Ravens voudront sans doute faire reposer quelques joueurs clés. C’est pourquoi les Steelers vont pouvoir se débrouiller dans le match le plus important de leur saison.

Prédiction : Steelers 22, Ravens 19

L’immanquable

Pour cette dernière édition de la saison, nous ferons une entorse au règlement. En espérant que les patrons n’y voient pas d’inconvénient. Après de longues minutes de réflexion, il était impossible de départager entre deux rencontres du week-end.

Texans de Houston c. Colts d’Indianapolis (samedi 20 h 15)

PHOTO MARIA LYSAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Texans de Houston C. J. Stroud

La première sera celle entre les Texans et les Colts. Ces deux équipes ont trois choses en commun : elles évoluent dans la même division, elles ont toutes les deux un dossier de 9-7 et une défaite lors de ce match les empêcherait de participer aux éliminatoires. En clair, seule l’équipe gagnante sera de la grande valse de janvier. Grâce au quart Gardner Minshew, qui mériterait d’occuper un poste de partant quelque part dans la NFL l’an prochain, les Colts ont connu une belle progression en deuxième moitié de saison. Mais de l’autre côté, C. J. Stroud, la recrue offensive de l’année, a brillé de mille feux depuis son entrée fracassante dans la NFL. C’est lui qui aurait dû être choisi au premier rang à la place de Young. Maintenant, suffit de savoir quelle défense se lèvera. Mais parce que la défense texane a accordé moins de verges et moins de touchés cette saison, l’avantage ira légèrement du côté des Texans. Surtout que Stroud semble être né pour les grands moments.

Prédiction : Texans 24, Colts 18

Bills de Buffalo c. Dolphins de Miami (dimanche 20 h 20)

PHOTO ADRIAN KRAUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Bills, Josh Allen, lors du match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche dernier

Ensuite, l’autre duel obligatoire est celui entre les Bills et les Dolphins. Pour les Bills, ce match est crucial. S’ils gagnent, ils terminent au premier rang de leur division. S’ils perdent et que les Steelers ainsi que les Jaguars l’emportent, leur saison est terminée. Cruel, n’est-ce pas ? Et ce sera surtout l’occasion de voir de quel bois se chauffe réellement Josh Allen. Les Bills ont été les favoris pour remporter le Super Bowl au cours des trois dernières années. Et ce n’est jamais arrivé. L’immaturité et les décisions d’Allen y sont notamment pour quelque chose. Mais dans une saison où on les a écartés rapidement, Allen renaît de ses cendres. Dernièrement, contre de bonnes formations, il a été éblouissant. Il a réellement pris du galon, même s’il demeure imparfait. Plus important encore, Allen est un grand compétiteur. Probablement plus déterminé que ne l’est Tua Tagovailoa, qui s’est complètement écrasé la semaine dernière face aux Ravens. Les Bills seront des éliminatoires. Et ils ne seront pas à prendre à la légère.

Prédiction : Bills 31, Dolphins 24