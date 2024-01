Malgré un visage tuméfié, le défenseur Lane Hutson avait un sourire lumineux, la médaille d’or au cou : il était champion mondial junior.

Avec l’élimination hâtive du Canada, quelques jours plus tôt, le point d’intérêt des fans du CH, on le devine, s’est transporté vers Hutson, l’un des principaux espoirs de l’équipe.

Hutson, un choix de fin de deuxième tour du Canadien en 2022, après Juraj Slafkovsky, Filip Mesar et Owen Beck, n’a pas obtenu de point dans cette finale remportée vendredi par les Américains, 6-2 contre les Suédois. Il conclut le tournoi avec six aides en sept rencontres.

Mais il s’est signalé d’une autre façon. Et sa place au sein de l’équipe d’étoiles du Championnat mondial junior présenté en Suède n’a surpris personne.

Malgré sa petite taille pour un défenseur, 5 pieds 10 pouces et 160 livres, Hutson a été le joueur le plus important de l’équipe gagnante dans ce tournoi. Il a joué 27:20 et son partenaire Ryan Chesley, deux minutes de moins. C’est aussi presque dix minutes de plus que les quatre autres défenseurs américains, un fait d’armes plutôt hallucinant.

PHOTO BJORN LARSSON ROSVALL, ASSOCIATED PRESS Lane Hutson et Noah Östlund en action

On le qualifiait de spécialiste offensif avant ce tournoi, mais ce jeune homme de 19 ans a joué dans toutes les situations, supériorité et infériorité numériques, dans les situations critiques pour protéger une avance en fin de rencontre.

L’entraîneur-chef de l’équipe américaine, David Carle, nous avait prévenus à l’aube de ce championnat : Hutson était un bien meilleur joueur défensif qu’on pouvait le croire.

Sa vitesse et son flair lui ont permis de récupérer quantité de rondelles le long de la rampe. Son positionnement et sa mobilité en ont fait un défenseur difficile à battre à un contre un.

Les performances individuelles à un Championnat mondial junior ne définissent évidemment pas une carrière dans la LNH. Ryan Poehling, après tout, a reçu le titre de joueur par excellence du tournoi il y a quelques années avant de devenir un joueur de soutien dans la Ligue nationale.

Alexander Romanov avait été fumant offensivement pour la Russie, mais il constitue un défenseur limité à l’attaque dans la LNH.

On ne fera donc pas l’erreur de qualifier Hutson de potentiel Quinn Hughes, Cale Makar ou Adam Fox, trois défenseurs de petite taille produits comme Hutson par la NCAA.

Il est cependant encourageant de noter que ce jeune homme s’est signalé non pas seulement par ses aptitudes offensives – il a obtenu 68 points à ses 54 premiers matchs à Boston University et battu un vieux record de Brian Leetch au chapitre offensif, après tout – mais par son jeu dans sa globalité.

Il s’est même porté à la défense d’un coéquipier en fin de match contre un adversaire nettement plus costaud, malgré une bouche déjà ensanglantée. « C’est un chien [he’s a dog] », a déclaré son capitaine Rutger McGroarty, un compliment dans les circonstances.

À moins d’un renversement de situation étonnant, Hutson devrait disputer quelques matchs à Montréal en fin de saison, après l’élimination des Terriers. On pourra alors mieux encore évaluer son potentiel.

Gabriel Perreault se signale

Les Américains vengent ainsi leur échec contre les Suédois en finale du Championnat mondial des moins de 18 ans en 2022. Ce jour-là, le gardien Hugo Havelid avait été fumant et Noah Östlund avait marqué deux buts. Havelid n’a pas connu un bon match vendredi. Östlund, un choix de premier tour des Sabres en 2022, n’a pas marqué, mais il a constitué le meilleur joueur de son équipe en finale.

Quinze joueurs de la Suède et douze Américains s’affrontaient en 2022. Mais pas l’attaquant Gabriel Perreault, fils de Yanic, ancien hockeyeur du Canadien et des Maple Leafs, entre autres. Gabriel est né à Sherbrooke, mais a vécu aux États-Unis et a été naturalisé américain.

Un peu comme son père, Gabriel Perreault a souvent été sous-estimé en raison d’un coup de patin inférieur à la moyenne. Il a attendu jusqu’au 23e rang avant d’être repêché par les Rangers l’été dernier malgré 132 points, dont 53 buts, en seulement 63 matchs au sein du programme de développement américain.

Perreault, 18 ans seulement, comme ses compagnons de trio Will Smith et Ryan Leonard, a obtenu trois points en finale. Les Américains ont eu droit à un apport inespéré de leurs plus jeunes joueurs, ce qui n’a pas été le cas des Suédois.

Onze joueurs pourraient être de retour l’an prochain, dont ces trois-là. Les États-Unis seront à nouveau difficiles à battre l’an prochain. Un autre espoir du CH, le gardien Jacob Fowler, a disputé trois matchs dans ce tournoi, mais a cédé sa place à Trey Augustine dans les deux dernières rencontres.