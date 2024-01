Cutter Gauthier (19), Lane Hutson (20), Rutger McGroarty (2) et Gavin Brindley (4) célèbrent le but gagnant marqué par les Américains jeudi.

Sur papier : cliché sportif emprunté de l’anglais, se veut une interprétation de la valeur d’une chose de façon théorique, sans en connaître le résultat en pratique.

En analysant la composition des formations en présence, la Finlande n’avait aucune chance de vaincre les Américains en demi-finale du Championnat mondial junior.

Les États-Unis comptaient 10 choix de premier tour au sein de leur équipe, dont deux dans le top 5, contre aucun pour les Finlandais. Les Américains avaient marqué en moyenne sept buts par match, les Finlandais avaient subi des défaites à leurs deux premiers matchs contre le Canada et l’Allemagne. Sur papier, donc, les États-Unis étaient trop forts pour leurs adversaires.

Il a fallu un but spectaculaire en supériorité numérique de Cutter Gauthier, cinquième choix au total des Flyers de Philadelphie en 2022, pour permettre aux Américains de l’emporter difficilement 3-2 jeudi et passer en finale contre la Suède.

Les États-Unis ont été surpris en première période par deux buts rapides des Finlandais, dont le premier sur une bourde monumentale du défenseur Sam Rinzel, choix de fin de premier tour des Blackhawks de Chicago.

Les Américains ont dominé les deuxième et troisième périodes après avoir subi ce déficit de deux buts, mais les Finlandais, à défaut de prendre l’initiative du jeu, ont su résister jusque dans les dernières minutes.

La pénalité imposée à la Finlande – durant laquelle Gauthier a marqué le but gagnant – a constitué une décision douteuse de la part des arbitres, mais en revanche, ceux-ci avaient omis de punir les Finlandais pour trois bâtons élevés plutôt évidents en troisième période et ils ont semblé vouloir se racheter en sévissant pour un accrochage plutôt anodin de la part de Gabriel Perreault avec un peu plus de deux minutes à faire dans la rencontre.

Solide match de Lane Hutson

L’un des espoirs les plus prometteurs du Canadien en défense, Lane Hutson, a disputé un fort match. Il a préparé le but gagnant de Cutter Gauthier et il a été à l’origine de nombreuses percées offensives.

Mais il a surtout été solide défensivement. Hutson n’est évidemment pas le plus costaud à 5 pieds 10 pouces et 160 livres, mais il compense par son intelligence, sa vivacité et un bâton toujours bien placé. Il a tué dans l’œuf plusieurs attaques finlandaises en infériorité numérique et n’a pas perdu de batailles pour la possession de la rondelle en zone défensive.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Trey Augustine (1), Jere Lassila (28) et Lane Hutson (20)

En fin de rencontre, son partenaire Ryan Chesley et lui n’ont pas quitté la glace pendant les deux minutes de l’infériorité numérique américaine. L’entraîneur aurait pu les retirer lors d’une pause dans la deuxième portion de la pénalité, mais il a préféré faire confiance à son duo, qui a ainsi passé 2:33 sur la patinoire pour clôturer la rencontre. Hutson a joué 25:12 dans ce match, Chesley une seconde de plus.

Ce jeune homme de 19 ans a obtenu une sixième aide en autant de rencontres, une fiche de + 6 et une moyenne d’utilisation de 23:24, trois minutes de plus que le second à ce chapitre, Chesley, et cinq de plus que le troisième, Zeev Buium, 18 ans, un candidat au repêchage l’été prochain.

Les deux favoris se rencontrent en finale

La logique est respectée puisque les deux clubs favoris se rejoignent en finale, avec la victoire de la Suède, 5-2 aux dépens de la Tchéquie, tombeuse du Canada. Noah Östlund et Jonathan Lekkerimäki, encore eux, ont mené l’attaque suédoise. Le centre Östlund, choix de premier tour des Sabres de Buffalo en 2022 (16e au total), et son ailier Lekkerimäki, repêché un rang plus tôt par Vancouver, ont désormais chacun neuf points en six matchs, trois de moins que le meneur Cutter Gauthier.

PHOTO ADAM OHSE/TT, REUTERS Noah Ostlund a marqué un but dans la victoire de la Suède contre la Tchéquie.

La finale sera disputée vendredi à 13 h 30, heure de l’Est. Il s’agira en quelque sorte d’une revanche pour plusieurs joueurs de ces deux équipes, puisque la Suède avait vaincu les Américains 6-4 en finale du Championnat mondial des moins de 18 ans en 2022 en Allemagne.

Quinze joueurs de la formation suédoise lors de ce tournoi disputent le Championnat mondial junior, contre douze pour les Américains. Les Gauthier, Hutson, Smith, Nazar, Howard, Leonard, Snuggerud et McGroarty voudront donc avoir le dernier mot sur les Östlund, Lekkerimäki, Öhgren, Pettersson, Havelid, Lindstein et les autres. De cette fameuse finale de 2022, ne manquera que Leo Carlsson pour la Suède et Logan Cooley pour les Américains, deux choix top 3 retenus dans la LNH…