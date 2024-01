Le Canadien a disputé le 39e match de sa saison samedi soir au Centre Bell, et d’un point de vue strictement technique, il n’a pas encore atteint la mi-chemin de son calendrier 2023-2024. Mais ce détail ne va pas nous empêcher de dresser quelques constats de (presque) mi-saison quand même.

Il faut donner le filet plus souvent à Montembeault

Est-ce que cette équipe fait partie d’une ligue de hockey mineur de catégorie Atome, dans laquelle il faut faire jouer tout le monde ? Non, et aux dernières nouvelles, le Canadien est un club de la Ligue nationale de hockey. Vu cet état des choses, le filet devrait revenir à Samuel Montembeault plus souvent. Pourquoi ? Parce que même si personne dans cette organisation ne va le dire, c’est lui qui est clairement le meilleur des trois gardiens du club, une conclusion déjà évidente avant le match de samedi, pendant lequel il a repoussé 45 des 48 tirs en sa direction. Avec tout ça, le gardien québécois a pris part à 18 des 39 matchs du CH, et si ce club veut gagner plus souvent d’ici avril, Montembeault devrait être l’élu deux matchs sur trois, d’autant plus qu’il est le seul gardien du club avec une fiche gagnante. On comprend évidemment que dans un monde idéal, le Canadien aimerait échanger Jake Allen en retour de deux choix de premier tour et d’un espoir de premier plan, mais ça n’arrivera pas, alors ce serait une bonne idée que de laisser tomber le concept de la « vitrine » pour un vétéran gardien dont la valeur est déjà connue de tous.

Kent Hughes n’est pas un magicien

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

À ce sujet, il ne faut pas se surprendre que Jake Allen soit encore ici en cette date et à ce moment précis de l’année. Depuis le début de la saison du Canadien, le 11 octobre, on peut répertorier un grand total de 10 transactions sur le site officiel de la LNH. De ce nombre, aucune transaction n’a impliqué un gardien. En fait, il faut remonter au 19 septembre pour pouvoir constater une transaction impliquant un gardien, celle de Casey DeSmith, qui n’aura même pas eu le temps de venir prendre un latté trop cher dans le Vieux-Montréal avant de se faire dire de se rendre directement à Vancouver. Bref, le marché des gardiens n’est pas exactement en pleine ébullition en ce moment, et ça explique en partie pourquoi il y a encore trois gardiens dans le vestiaire montréalais.

La flamme de l’espoir n’est pas (encore) tarie

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le Canadien est présentement à seulement cinq points d’une place en séries.

On regarde le classement de la LNH en ce petit dimanche et qu’est-ce qu’on voit ? On voit le Canadien au sixième rang de sa division, mais aussi, on voit la même équipe à seulement cinq points d’une place en séries. D’ici à la fin du mois et à sa semaine de congé avant la pause des Étoiles, le Canadien devra disputer dix rencontres, dont six qui vont l’opposer à des clubs qui font partie du portrait des séries au moment d’écrire ceci. Autrement dit, l’avenir immédiat du Canadien devrait être un peu plus clair à son retour de la pause, le 6 février à Washington. Si l’équipe n’est plus dans la course à cette date, il faudra s’attendre à quelques départs d’ici à la date limite des échanges, le 8 mars. À l’opposé, si le club est encore dans le coup, est-ce que la direction pourrait être tentée de ne plus suivre le plan et de passer en mode acquisitions ? On a déjà vu des choses plus bizarres.

Des renforts vont arriver

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Alex Newhook

Il y a une autre approche qui est possible aussi : celle de ne pas tenter d’acquérir quelqu’un d’autre parce qu’il y a des renforts qui vont arriver bientôt. On sait déjà que deux attaquants, Rafaël Harvey-Pinard et Tanner Pearson, ont recommencé à patiner à Brossard, ce qui laisse croire à un retour au jeu imminent dans les deux cas. De son côté, Alex Newhook n’en est pas encore là, mais un scénario optimiste permet de croire qu’il pourrait effectuer un retour vers le milieu ou la fin de février, lui qui s’est blessé à la cheville gauche lors d’un match face aux Panthers de la Floride, le 30 novembre au Centre Bell. Au moment de cette malchance, le Canadien avait évoqué une absence de 10 à 12 semaines, ce qui mène à la période de jeu évoquée plus haut. Avant de tomber au combat, Newhook avait récolté six points à ses six matchs précédents. Reste à voir, évidemment, si le Canadien sera encore compétitif quand il sera prêt…

Le Canadien est ce que le Canadien devait être

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le Canadien affiche un dossier de 17-17-5.

Et c’est ici qu’on l’on cite, tel qu’il se doit, le légendaire Bill Parcells, jadis entraîneur au football américain et aussi philosophe dans ses temps libres. Le vieux Bill aimait dire qu’une équipe est ce que sa fiche indique, et cela n’a jamais été plus vrai que dans le cas du Canadien, qui affiche un dossier de 17-17-5. Le CH est un club de ,500, ça ne saurait être plus clair, et les deux derniers matchs ont amplement démontré ce que l’on savait déjà, à savoir que cette équipe est capable de bonnes performances, et de moins bonnes aussi. C’est une amélioration par rapport à la saison dernière, mais les bons petits clubs de ,500 ne se faufilent pas en séries.