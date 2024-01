Même à cinq points d’une place en séries éliminatoires, Kent Hughes et le Canadien ne dérogeront pas de leur plan, en cette deuxième année de reconstruction : on n’accélérera pas le processus inutilement. Le CH, après tout, est aussi à seulement quatre points du 28e rang au classement général et d’un choix dans le top 5. Voici cinq dossiers à surveiller d’ici la fin de la saison.

Un gardien de trop

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Montembeault

Contrairement aux apparences, il n’y a plus de ménage à trois chez les gardiens du Canadien. Il y a Samuel Montembeault et les deux autres. Montembeault a disputé huit des quinze dernières rencontres de l’équipe, Allen trois et Primeau deux. Le Québécois a aussi entamé trois des quatre dernières parties du CH.

Échanger l’un des deux auxiliaires serait néanmoins plus sain. Mais ni Allen, ni Primeau n’ont une grande valeur sur le marché. Mais se départir d’Allen, au mieux ordinaire depuis deux ans, permettrait à l’organisation montréalaise de libérer 3,85 millions sur sa masse salariale l’an prochain.

Et à cette période-ci de l’année, Allen, un gardien d’expérience malgré ses performances inégales, intéressera davantage un club de tête qu’un gardien encore vert comme Cayden Primeau.

Mais qui voudra d’un gardien surpayé et aux performances inégales ? Hughes aurait déjà refusé une offre pour Allen, rapporte Elliotte Friedman cette semaine. Mais Friedman a-t-il été alimenté par un DG rival par volonté de secouer le marché ?

Sean Monahan

Monahan a tout pour plaire à une équipe aspirante à la Coupe Stanley. Il occupe le poste de centre, mais aussi celui d’ailier au besoin, peut affronter les meilleurs trios adverses, est efficace en supériorité numérique, offre une production adéquate avec 23 points en 39 matchs, une production de presque 50 points sur une saison complète et présente une efficacité de 57 % lors des mises en jeu.

Cet attaquant de 29 ans touche en outre un salaire de seulement 1,9 million, à quelques mois de son autonomie complète.

Espérer un choix de fin de premier tour pour ses services ne relève pas de l’utopie. Ce choix s’ajouterait au choix de premier tour offert par les Flames de Calgary il y a deux ans pour se libérer de son contrat.

La blessure subie par Christian Dvorak, perdu pour le reste de la saison, ne favorise pas le départ d’un autre centre d’expérience, mais Jeff Gorton et Kent Hughes ne perdront jamais la perspective à long terme. Avec une bonne offre, Monahan terminera la saison ailleurs.

Faire de la place du côté gauche en défense

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Arber Xhekaj (à gauche)

La situation a été évoquée ici la veille : il y a surabondance du côté gauche en défense, surtout avec l’émergence de Jayden Struble récemment. Il y a Mike Matheson, Kaiden Guhle, Struble. Jordan Harris, un gaucher, a été déplacé à droite et forme une paire avec Struble. Arber Xhekaj, un régulier à Montréal l’an dernier, poursuit son développement à Laval au sein du premier duo avec le droitier Logan Mailloux. Lane Hutson joindra vraisemblablement l’équipe à la fin de la saison. Adam Engström, gaucher lui aussi, pourrait l’imiter à la conclusion de sa saison en Suède.

Xhekaj, 22 ans, possède sans doute une plus grande valeur que Harris et Struble en raison d’une combinaison d’aptitudes offensives, de gabarit imposant à 6 pieds 4 pouces et 240 livres et de talent pugilistique. Il pourrait rapporter un choix de premier tour, dit-on. Le CH doit réfléchir sérieusement avant de se départir d’un défenseur de cette trempe. Mais le jeu de Struble n’est pas dénudé de robustesse non plus, il offre un meilleur rendement défensif et il a neuf mois de moins.

Préparer le repêchage

PHOTO ADAM IHSE/TT, AGENCE FRANCE-PRESSE Macklin Celebrini (à gauche)

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, Montréal détiendrait le neuvième choix au total. Mais il est à égalité au classement avec les Flames de Calgary et un match de plus à disputer et détient une avance d’un seul point sur le Wild et les Sabres. Une légère chute au classement lui conférerait le sixième rang, peut-être encore mieux s’il remporte la loterie.

La direction du CH et ses recruteurs ont épié les meilleurs espoirs au Championnat mondial junior, prochain grand rendez-vous international fin avril en Finlande.

La cuvée 2024 offre une belle variété au sommet, avec le premier choix consensuel, Macklin Celebrini, mais d’autres attaquants comme Cole Eiserman, Ivan Demidov, Konsta Helenius, Trevor Connelly, Cayden Lindstrom, Berkly Catton, et les défenseurs droitiers Sam Dickinson Artyom Levshunov, Anton Sylayev, Adam Jiricek, Zayne Parekh, et gaucher, Zeev Buium.

Le CH prendra toujours le meilleur joueur disponible, mais on ne crachera pas sur un défenseur droitier ou un marqueur si jamais l’évaluation est proche entre deux espoirs de positions différentes.

Les auditions

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Brandon Gignac

On donnera sans doute la chance à quelques jeunes de se mettre en valeur en fin de saison, surtout si des vétérans sont échangés, ou blessés. L’ailier Emil Heineman est à Montréal à l’heure actuelle. Parmi les autres candidats, Sean Farrell, 17 points en 24 matchs à Laval, vient de se blesser.

La recrue Joshua Roy a entamé la saison en force avec 18 points à ses 14 premiers matchs, mais seulement 9 à ses 18 suivants. Il s’est replacé récemment avec six points à ses sept dernières parties. On risque néanmoins de vouloir le laisser mûrir à Laval.

Logan Mailloux a toujours été un bon défenseur offensif, mais il s’est amélioré de façon notable au plan défensif ces dernières semaines. Voilà un bon candidat à un rappel exploratoire d’ici la fin de l’année.

Au mérite, Brandon Gignac, 26 ans, le meilleur compteur du Rocket avec 30 points en 32 matchs, serait probablement déjà à Montréal, mais ce centre doit d’abord obtenir un contrat de la Ligue nationale et il faudra le garder avec le Canadien si on le rappelle, sans quoi il doit passer par le ballottage.

Mais le Rocket est de retour dans la course pour une place en séries grâce à huit victoires en dix matchs et on ne voudra pas non plus amputer le club de ses meilleurs éléments pour des fins d’évaluation seulement.

Par contre, l’arrivée en renfort à Laval de David Reinbacher et Adam Engström après leurs saisons respectives en Europe pourrait permettre quelques rappels en défense à Montréal.

Les Flyers voulaient David Reinbacher

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

Le Canadien ne doit pas être très heureux de voir les Flyers couler de l’information à propos d’un échange potentiel entre les deux organisations pour David Reinbacher, comme le rapporte un journaliste de Philadelphie.

Les Flyers ont bel et bien offert leur cinquième choix au total en 2022, Cutter Gauthier, pour le cinquième choix au total du CH en 2023 dans l’espoir de mettre la main sur le défenseur David Reinbacher, à l’aube du repêchage de 2023.

Le refus du Canadien s’explique aisément. Gauthier ne voulait déjà pas jouer à Philadelphie et rien ne garantissait qu’il aurait voulu joindre l’organisation montréalaise. Imaginez le CH sacrifier son choix dans le top 5 pour un joueur qui leur aurait fait un pied de nez à leur tour ?

Gauthier ne fait pas l’unanimité non plus, malgré son titre de joueur par excellence au Championnat mondial junior. Cet attaquant de puissance deviendra sans doute un bon marqueur dans la LNH. Mais ses détracteurs n’aiment pas sa prise de décision avec et sans la rondelle.

Ce jeune homme ne jouit pas non plus de la meilleure réputation au plan social. Celle-ci l’a suivi du programme de développement américain jusqu’à Boston College. Son refus de rencontrer Daniel Brière et son bras droit Brent Flahr au Championnat mondial junior en constitue une autre preuve.

On ne sait pas encore si David Reinbacher deviendra le défenseur espéré. Mais avant qu’il ne soit repêché par Montréal au cinquième rang, au moins deux clubs se sont enquis de la disponibilité du choix du Canadien afin de mettre la main sur le jeune homme.

Reinbacher avait déjà la pression d’être à la hauteur de l’attaquant russe Matvei Michkov, choisi deux rangs plus tard. Il devra désormais se battre contre deux ennemis imaginaires, Michkov et Gauthier. On comprendrait la direction du CH d’être en rogne aujourd’hui…