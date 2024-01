Le CF Montréal a enfin un nouveau pilote. Le club a annoncé lundi que le Français Laurent Courtois avait été nommé entraîneur-chef. Avec le camp d’entraînement de l’équipe qui va s’amorcer sous peu, l’ancien du Crew de Columbus a du pain sur la planche. Voici cinq défis auxquels il fera face d’entrée de jeu.

Clarté et constance dans le style de jeu

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Laurent Courtois devra établir un style de jeu défini avec le CF Montréal.

C’était l’une des plus grandes remontrances de la direction sportive envers Hernán Losada : le style de jeu que le CF Montréal a déployé en 2023 n’a « pas du tout » cadré avec ce qui avait été entendu lors des entrevues qui ont mené à son embauche. À ce moment précis, nous ne ferons pas semblant d’avoir étudié les matchs de l’équipe de réserve du Crew de Columbus pour comprendre la philosophie de jeu de Laurent Courtois. Une chose est certaine : ses idées ont été productives en MLS Next Pro, avec un championnat en 2022 et une finale en 2023. Nul doute que l’un de ses premiers mandats sera d’établir des théories claires et un style de jeu défini, à appliquer de façon constante… et qui correspondent à la volonté de la direction sportive.

Retrouver de la régularité à l’extérieur

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le CF Montréal n’a remporté que deux victoires à l’étranger la saison dernière.

Lorsqu’Olivier Renard s’exprime, il le fait rarement sans vouloir passer un message, verbalisé ou sous-jacent. Dans le communiqué annonçant l’arrivée de Courtois à la barre de l’équipe, le directeur sportif indique souhaiter que le nouvel entraîneur-chef « ranime un désir de gagner autant à la maison que sur la route pendant toute la saison ». La fiche de Montréal à l’extérieur en 2023 : 2 victoires, 13 défaites, 2 matchs nuls. Le CFM a carrément affiché deux visages l’an dernier, tellement il était méconnaissable à l’étranger. Le succès en MLS, il passe par les points qu’on est capable d’aller chercher sur la route. Ce sera l’un des principaux facteurs qui permettront au CFM de retrouver les séries en 2024.

Faire débloquer l’attaque

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kwadwo Opoku

En voici un autre, de ces facteurs. Sans Romell Quioto pour la majorité de la saison 2023, aucun des remplaçants du Hondurien en attaque n’a su enfiler l’aiguille avec régularité. Quioto est maintenant parti pour de bon. La direction sportive ne s’en est pas cachée : elle veut trouver un numéro 9 d’expérience pour épauler les jeunes attaquants que sont Jules-Anthony Vilsaint, Sunusi Ibrahim, Chinonso Offor et Kwadwo Opoku. Sous Courtois, ces artilleurs devront connaître une belle évolution en 2024…

Donner de la place aux jeunes

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Nathan Saliba

… parce que son mandat, c’est aussi de développer les jeunes. On n’ira pas jusqu’à dire que cet aspect a complètement fait défaut à Losada l’an dernier, avec l’ascension de Nathan Saliba notamment. Mais la raison pourquoi Courtois était un candidat si intéressant, c’est qu’il a eu du succès à ce chapitre dans l’organisation du Crew. Renard le confirme : « Laurent a accumulé une expérience d’entraîneur qui démontre sa capacité à déployer notre projet sportif avec de jeunes joueurs en MLS ». Pour l’instant, Courtois semble en phase avec cette idée, lui qui dit vouloir « poursuivre le travail de développement amorcé avec [les] jeunes joueurs ».

Rebâtir le lien de confiance avec les vétérans

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Piette

Il y a eu la sortie explosive de Samuel Piette après la dégelée de 4-1 à Atlanta. Il y a eu les mots durs de Victor Wanyama au bilan. Il y a eu cette volonté certainement nostalgique de jouer comme en 2022, sous Wilfried Nancy. Les vétérans du CF Montréal commencent à en avoir vu passer, des coachs, et ils ont assurément hâte de pouvoir bâtir quelque chose sur du long terme. Au sein d’une jeune équipe, les doyens sont un peu la courroie de transmission des instructions de l’entraîneur-chef sur le terrain. Puisqu’ils donnent l’exemple, leur contribution est primordiale au succès du club. Courtois devra redonner son identité au CF Montréal, la faire accepter par ses leaders et baser ses fondations là-dessus. Pas une mince tâche pour un entraîneur recrue en MLS.