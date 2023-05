Nous avons exposé jeudi cinq réflexions sur les séries éliminatoires dans la LNH. Amusons-nous aujourd’hui à faire l’exercice, mais en remontant d’un an dans le temps, question d’ébranler ou pas la solidité ces constats…

Nul besoin d’un grand gardien

2023 : Un seul gardien, Jake Oettinger, a terminé parmi les 15 premiers de la LNH pour les victoires en saison régulière. Le second à ce chapitre parmi les demi-finalistes, au 19e rang, Sergei Bobrovsky, a remporté 24 matchs, mais en a perdu 23, dont trois en surtemps. Il a accordé en moyenne 3,07 buts par match. Frederik Andersen, des Hurricanes, est classé au 25e rang et Adin Hill, de Vegas, au 33e. Constatation encore plus étonnante : seul Oettinger a entamé les séries devant le filet.

2022 : Trois des quatre gardiens dans le carré d’as, Andrei Vasilevskiy, Darcy Kuemper et Igor Shesterkin, étaient classés parmi les six meilleurs de la LNH au chapitre des victoires. Seul Mike Smith, des Oilers, était exclu du top 30 en raison de ses blessures. Shesterkin, des Rangers, a remporté le trophée Vezina remis au meilleur gardien et même terminé au troisième rang dans les votes pour le trophée Hart attribué au joueur le plus utile à son équipe. Vasilevskiy s’est classé sixième dans les votes pour le Vezina.

* Constat : besoin d’un bon gardien.

Le mythe des deux premiers centres

2022 : Aucun des quatre centres numéro un en présence, Sebastian Aho, Aleksander Barkov, Jack Eichel et Roope Hintz, ne figure parmi les 35 premiers compteurs de la LNH. Parmi les deuxièmes centres, seul Chandler Stephenson, des Golden Knights, a atteint amassé plus de 60 points.

2023 : Trois des quatre centres numéro un en présence, Connor McDavid, Steven Stamkos et Nathan MacKinnon, tous trois repêchés au premier rang total dans leurs cuvées respectives, ont terminé dans le top dix des compteurs de la LNH au chapitre du nombre de points par match. MacKinnon aurait obtenu 100 points ou plus comme Stamkos et McDavid s’il n’avait pas raté quinze matchs. Mika Zibanejad, des Rangers, a amassé 81 points.

Chez les seconds centres, Nazem Kadri, de l’Avalanche, a obtenu 87 points en saison régulière, Ryan Strome, des Rangers, et Ryan Nugent-Hopkins, des Oilers, ont tous produit à un rythme d’une soixantaine de points sur une saison complète.

* Constat : utile de miser sur un gros centre !

Le classement en saison régulière ne veut rien dire

2023 : Parmi les quatre meilleures équipes en saison régulière, seuls les Hurricanes de la Caroline jouent toujours au hockey. Les Bruins de Boston ont été surpris au premier tour, les Devils du New Jersey et les Maple Leafs de Toronto au second. Les Golden Knights constituent la seule équipe du top sept encore en séries.

2022 : Parmi les quatre meilleures équipes en saison régulière, seule l’Avalanche a atteint le carré d’as. Par contre, les Rangers de New York et le Lightning ont terminé parmi les huit premiers clubs au classement général. Les Oilers ont terminé au onzième rang avec 104 points.

* Constat : la saison régulière reflétait quand même bien les résultats des séries.

Il faut un défenseur numéro un d’envergure

2023 : La présence d’un défenseur numéro un de premier plan semble essentielle. Chacun en compte un parmi les demi-finalistes : Brent Burns en Caroline, Aaron Ekblad en Floride, Miro Heiskanen à Dallas et Alex Pietrangelo à Vegas.

2022 : Le Lightning avec Victor Hedman, les Rangers avec Adam Fox et l’Avalanche avec Cale Makar étaient bien servis en défenseurs numéro un. Les Oilers par contre n’avaient pas encore identifié le leur, même si le jeune Evan Bouchard a amassé 43 points. Tyson Barrie demeure un pivot important en supériorité numérique, mais il est vulnérable à égalité numérique.

* Constat : un gros défenseur numéro un est essentiel. Les Oilers en ont peut-être finalement un avec Bouchard, 17 points en 12 matchs des séries 2023 malgré l’élimination du club au deuxième tour…

Important les supériorités numériques, sauf que…

2023 : Les Oilers ont présenté un taux d’efficacité de 46,2 % à ce chapitre en séries, mais ils ont été vaincus par Vegas au deuxième tour. Les quatre meilleures équipes en supériorité numérique, Edmonton, Winnipeg, Boston et Los Angeles, sont toutes éliminées, dont les trois dernières au premier tour.

2022 : L’Avalanche du Colorado et les Rangers de New York ont terminé en tête du classement en supériorité numérique avec des taux de succès de 32,8 % et 32,1 % respectivement. Les Oilers étaient classés sixièmes à 26 % et le Lightning neuvième à 19,8 %.

* Constat : L’Avalanche du Colorado a remporté la Coupe grâce entre autres à cet aspect du jeu…

Conclusion ? Les séries éliminatoires comportent leur lot de surprise chaque année et il n’y a pas de recette commune. Percer en séries demande du talent, de l’abnégation, mais aussi de la chance, un club en santé, de la confiance au moment opportun et de bonnes prises de décisions de la part de la direction, peu importe la philosophie de l’organisation.

À la lumière des résultats des séries de 2022, le Canadien a besoin d’un grand gardien, d’un centre plus explosif offensivement que Nick Suzuki et n’a toujours pas trouvé son grand défenseur numéro un…

Bryan Keller se rétracte…

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Clayton Keller

Le père de la jeune vedette des Coyotes de l’Arizona Clayton Keller, Bryan, a semé la controverse cette semaine en affirmant que son fils ne voulait plus jouer avec l’équipe et ne se présenterait pas au camp d’entraînement en septembre.

Il a servi l’excuse classique au confrère Craig Morgan pour tirer son fils de la situation embarrassante dans laquelle il l’avait placé. « On m’a informé mercredi lors d’un voyage d’affaires qu’un message provenant de mon compte Twitter avait été diffusé à propos du vote des citoyens de Tempe concernant la construction d’un nouvel amphithéâtre. Je tiens à préciser que mon compte a été piraté et le message envoyé par le pirate en question. Je n’ai jamais approuvé ce message et celui-ci ne reflète pas ma pensée. J’ai fait les démarches nécessaires et mon compte Twitter est sécuritaire à nouveau. Je m’excuse pour la confusion provoquée à la suite de ce message. »

Levez la main ceux qui le croient…