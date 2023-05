PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) L’entraîneur-chef des Stars de Dallas Pete DeBoer n’a pas pu cacher sa joie quand son équipe a battu les Golden Knights de Vegas 4-0, en janvier dernier.

Mark Anderson Associated Press

DeBoer avait été congédié par les Golden Knights après la saison dernière.

Il y a maintenant beaucoup plus sur la table pour DeBoer et les Stars, qui commenceront la série du côté de Vegas, vendredi.

L’entraîneur-chef des Golden Knights Bruce Cassidy, qui a été congédié par les Bruins après la dernière saison, a dit que DeBoer pourrait avoir quelques avantages puisqu’il connaît des forces et des faiblesses de certains de ses anciens joueurs.

Toutefois, les Golden Knights ont deux entraîneurs adjoints au sein du personnel qui ont été entraîneurs avec DeBoer, en plus d’un autre, John Stevens, qui a été derrière le banc des Stars les trois dernières saisons.

Cassidy a dit avoir eu besoin de temps pour connaître ses nouveaux joueurs lors de son arrivée, chose qui n’était pas nécessairement le cas pour DeBoer à ses débuts, en janvier 2020.

DeBoer a amené les Golden Knights en finale d’Association deux années de suite. Lorsque l’équipe a manqué les séries pour la première fois de sa jeune histoire, la saison dernière, DeBoer a été congédié.

Les Golden Knights ont été la seule équipe cette saison où cinq gardiens ont mérité au moins deux victoires.

Ils ont établi un record de la LNH en remportant quatre matchs de suite avec quatre gardiens différents.

Adin Hill a repris là où Laurent Brossoit a laissé, lui qui s’est blessé dans le troisième match de la série de deuxième tour contre les Oilers.

Hill a terminé la série, gagnant trois matchs sur quatre, concluant celle-ci avec une moyenne de 2,19 et un pourcentage d’arrêts de ,934.

Derrière Hill, il y a Jonathan Quick, qui a remporté deux coupes Stanley avec les Kings. Quick a été ajouté à l’équipe via le marché des transactions en fin de saison.

L’attaquant des Stars Joe Pavelski, âgé de 38 et à sa 17e saison dans la LNH, participera à sa sixième finale d’Association depuis 2010 (deuxième avec les Stars, quatre avec les Sharks). Pavelski est encore en quête de sa première coupe Stanley.

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Pavelski

Le défenseur des Stars Ryan Suter, également âgé de 38 ans et à sa 18e saison, en sera à sa première présence en finale d’Association. Suter a joué un total de 1470 matchs dans la ligue (1362 en saison régulière et 108 en séries), le plus haut total chez un joueur atteignant sa première finale d’Association.

L’attaquant des Stars Roope Hintz est un joueur d’environ un point par match depuis trois saisons régulières ; il compte en ce moment 19 points (neuf buts et 10 aides) en 13 matchs de séries. L’athlète de 26 ans en est à sa cinquième saison dans la LNH.

« Je savais qu’il était un très bon joueur et il a fait exactement ce que je croyais qu’il ferait pendant la saison, a dit DeBoer. Toutefois, le faire pendant les séries est quelque chose de complètement différent pour les jeunes joueurs. »