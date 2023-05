(Raleigh) Les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline ont amorcé les séries de la Coupe Stanley en faisant face à des défis qui soulevaient des questions quant à la durée de leur parcours éliminatoire.

Aaron Beard Associated Press

Les anciens rivaux de la section Sud-Est sont encore là, à l’aube de leur série finale d’Association Est. Le premier duel aura lieu jeudi soir en Caroline du Nord.

Les Hurricanes se retrouvent dans le carré d’as pour une deuxième fois en cinq saisons tandis que les Panthers en font partie pour une première fois depuis 1996.

Les Panthers ont travaillé fort pour participer au tournoi printanier, seulement pour avoir sur leur chemin les Bruins de Boston, qui venaient de connaître une saison record. Les Hurricanes étaient confrontés à des blessures à des attaquants clés qui ont mis l’accent sur des faiblesses exposées lors des derniers échecs en séries.

PHOTO JIM RASSOL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Aleksander Barkov

C’est extraordinaire, mais c’est très difficile de penser à ces accomplissements à ce point-ci des séries. Nous voulons continuer notre route. Nous voulons continuer à jouer et c’est ce dont à quoi nous pensons. Aleksander Barkov, capitaine des Panthers

Le parcours des Panthers était inattendu, alors qu’ils ont connu une séquence de six victoires vers la fin de la saison pour s’octroyer le huitième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Est.

En retard 3-1 contre les Bruins, qui ont amassé 65 victoires et 135 points, deux records de la LNH, la troupe de la Floride a gagné sept de ses huit matchs suivants, dont le match ultime en prolongation à Boston. Elle a défait les Maple Leafs de Toronto en cinq matchs, après avoir pris les devants 3-0.

Du côté des Hurricanes, ils ont eu raison des Islanders de New York en six affrontements et ils ont ensuite battu les Devils du New Jersey en cinq duels. Lors des deux dernières saisons, les hommes de Rod Brind’Amour avaient été éliminés en deuxième ronde.

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brett Pesce

Évidemment, nous avions une bonne équipe lors des cinq dernières années et pour être honnête, je crois que ç’a été décevant pour tout le monde ces éliminations au deuxième tour. Je me souviens de quelques vétérans en 2019 et de Rod qui nous disait qu’on ne savait pas quand ou si nous aurions l’occasion de revenir en finale d’association. Nous avons appris à la dure. Brett Pesce, défenseur des Hurricanes

Les Hurricanes sont favoris pour remporter cette série et ils détiennent un petit avantage sur les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas en tant que favoris pour gagner la coupe Stanley.

Rapport de blessures

Les Hurricanes pourraient recevoir de l’aide en attaque alors que Teuvo Teravainen s’approche d’un retour au jeu après avoir subi une blessure au pouce lors du deuxième match de la série contre les Islanders. Il est de retour à l’entraînement.

L’attaquant des Panthers Ryan Lomberg, qui est blessé au haut du corps, pourrait également être de retour dans cette série.

Un nouveau monde

La finale d’association est un nouveau monde pour plusieurs joueurs des Panthers.

Marc Staal a disputé 19 matchs de finale d’association en carrière. Eric Staal a participé à 17 matchs et Brandon Montour en a disputé six. La majorité des joueurs des Panthers ne se sont jamais rendus aussi loin en séries.

Regard sur les statistiques

Les Hurricanes marquent en moyenne 3,64 buts par match en séries, comparativement à 3,20 pendant la saison. Douze joueurs différents ont touché la cible dans la série contre les Devils.

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk (19)

Du côté des Panthers, Matthew Tkachuk a obtenu cinq buts et 11 aides pour occuper le cinquième rang des meilleurs pointeurs des séries. L’équipe de la Floride marque en moyenne 3,33 buts par partie.

Devant le filet, les Panthers ont fait confiance à Sergei Bobrovsky, qui présente une fiche de 7-2, une moyenne de buts alloués de 2,82 et un pourcentage d’arrêts de ,918.

Quant aux Hurricanes, Frederik Andersen a pris le relais pour gagner six de ses six matchs en séries.