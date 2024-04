(Tampa) Matthew Tkachuk a inscrit deux buts et les Panthers de la Floride ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 5-3, jeudi soir, pour s’approcher à une victoire du tour suivant.

La Presse Canadienne

Tkachuk a marqué le premier but de la rencontre et il a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert, après que le Lightning eut retiré Andrei Vasilevskiy en faveur d’un sixième patineur.

Les Panthers ont pris les devants 3-0 dans la série et ils ne sont qu’à une victoire de réussir le deuxième balayage de leur histoire.

Ils avaient réalisé l’exploit contre les Hurricanes de la Caroline lors de la finale de l’Association Est, l’an dernier.

Le Lightning tentera de prolonger la série samedi, à Tampa.

« Nous jouons du bon hockey et nous sommes heureux de l’allure de la série, a dit Tkachuk.

« Tout le monde dit que c’est la quatrième victoire la plus difficile à obtenir. Il nous faudra être prêts dès le départ samedi. »

Steven Lorentz et Brandon Montour ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance alors que Sam Reinhart a ajouté un but pour les Panthers. Gustav Forsling et Carter Verhaeghe ont conclu le match avec deux aides chacun.

Sergei Bobrovsky a repoussé 26 rondelles pour les hommes de Paul Maurice, qui ont terminé au deuxième rang de l’Est cette saison.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Steven Stamkos et Victor Hedman

Steven Stamkos, Nicholas Paul et Tyler Motte ont répliqué pour le Lightning. Vasilevskiy a cédé quatre fois en 30 lancers.

Les Panthers ont marqué le premier but du match pour la troisième fois de la série, à mi-chemin au premier vingt. Ils ont maintenu la pression dans le territoire ennemi et Anton Lundell a contourné le filet avant de remettre le disque devant à Tkachuk, qui a déjoué Vasilevskiy d’un tir vif.

Le Lightning a toutefois répliqué avec deux en début de période médiane. Quelques secondes après la fin d’un avantage numérique, Stamkos a habilement redirigé un tir-passe de Victor Hedman. Un peu plus de deux minutes plus tard, Motte a conservé le disque et il a profité de la circulation devant Bobrovsky pour le surprendre dans la lucarne.

Les Panthers ont aussi ajouté deux buts à leur total avant de rentrer au vestiaire. Reinhaty a accepté une passe de Vladimir Tarasenko et il a trompé la vigilance de Vasilevskiy en provenance du cercle gauche. Montour a redonné les devants aux siens lorsque son lancer frappé de la pointe a fait bouger les cordages.

Lorentz pensait avoir porté un dur coup à l’équipe locale lorsque sa rondelle a virevolté derrière le gardien du Lightning, mais Paul a redonné espoir aux partisans en touchant la cible à la suite d’une remise d’Anthony Duclair.

Tkachuk a mis fin au débat alors qu’il ne restait que 32 secondes à jouer.

Kyle Okposo des Panthers, acquis de Buffalo en mars, a récolté une passe à son premier match en séries depuis 2016.

« C’est une sensation vraiment spéciale », a dit le vétéran de 36 ans.