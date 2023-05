LNH

Six destinations pour les Coyotes

Vu la précarité dans laquelle se retrouvent les Coyotes de l’Arizona, un déménagement dans un autre marché est un scénario de plus en plus envisageable, même si le commissaire adjoint de la LNH a d’emblée affirmé que l’équipe disputerait une autre saison à Tempe. La Presse propose six destinations possibles, y compris… l’Arizona !