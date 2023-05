On avait prévu une série très serrée entre les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline, et si ce premier match est un indice de ce qui s’en vient, ce sera en effet très serré.

Et ce sera long. Très long.

Car en ce jeudi soir qui s’est transformé en vendredi matin, ça a pris beaucoup plus que les trois périodes règlementaires habituelles pour décider de celle-là, et au bout de la quatrième période de prolongation, ce sont finalement les visiteurs qui l’ont emporté, sur un but de Matthew Tkachuk.

Il ne restait plus que 13 secondes à cette quatrième période additionnelle quand Tkachuk a battu le gardien Frederik Andersen d’un tir dans le haut du filet. Au total, ce but fut réussi après 139 minutes et 47 secondes de temps de jeu, le sixième match le plus long de l’histoire des séries dans cette ligue. Ce n’est pas rien.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien Sergei Bobrovsky (72) est félicité par ses coéquipiers à la fin du match.

C’est un match qui nous a donc donné un peu de tout, et qui a aussi donné dans la controverse, avec un but qui a été refusé aux Panthers lors de la quatrième période, celui du pauvre Ryan Lomberg, qui a cessé de sourire après que les arbitres eurent fini de consulter la reprise vidéo.

De notre divan, ça ressemblait en effet à de l’obstruction à l’endroit du gardien Andersen de la part de Colin White, mais de nos jours, vraiment, qui peut prétendre comprendre ou connaître à fond ce règlement ? Personne, on va se le dire. Mais bon, un patin a touché un autre patin, et c’est probablement ça, de l’obstruction sur un gardien. Probablement.

Le club de la Floride aura réussi à rappeler à tout le monde, aux Hurricanes surtout, qu’il ne s’est pas rendu là par hasard, comme les gars des Bruins et des Maple Leafs peuvent sans doute en témoigner. Les Hurricanes ont sans doute un meilleur club, plus talentueux peut-être, mais ça ne veut pas dire que ce sera une balade dans le parc, comme on l’a très bien constaté en ce jeudi soir qui ne voulait plus finir.

Car les Panthers sont là, et ils sont fatigants et ils sont tenaces, et ils ne vont pas disparaître si facilement.

Maintenant, c’est le genre de match qui peut vider les réservoirs à essence, et déjà, cette série ressemble à quelque chose de douloureux, de compliqué, qui pourrait couronner ceux qui sont capables de continuer dans la douleur et la détermination seulement. Le traditionnel « y’en aura pas de facile » va prendre tout son sens ici au cours des prochains jours.

On recommande aux joueurs des deux équipes de bien s’hydrater. Ce sera nécessaire.

En hausse

Matthew Tkachuk

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk

Qui d’autre ? L’attaquant des Panthers a obtenu le but gagnant

En baisse

Paul Statsny

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul Stastny

Dans un match de 125 tirs au total, il est le seul joueur à n’avoir pu réussir un tir au but.

Le chiffre

2

Le nombre de tirs des Panthers en troisième période

Marqueurs

FLO : Barkov, Verhaeghe, Tkachuk

CAR : Jarvis, Noesen

Temps de jeu (meneurs)

FLO : Montour, 57 : 56

CAR : Burns, 54 : 43

Tirs : FLO : 60

CAR : 65

Mises en échec

FLO : 46

CAR : 35

Mises au jeu

FLO : 45 %

CAR : 55 %

Avantage numérique