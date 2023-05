PHOTO SAM MORRIS, ASSOCIATED PRESS

On a tellement passé la saison à s’émouvoir de la toute-puissance des équipes de l’est et à répéter que « tout est possible » dans l’ouest qu’on a fini par oublier à quel point les Golden Knights de Vegas forment une bonne équipe de hockey.

Le premier duel de cette finale d’association, remporté en prolongation au compte de 4-3 par les Knights, nous a confirmé qu’une longue bataille s’amorçait. Du jeu excitant, de la vitesse, des contre-attaques efficaces ; malgré l’heure, on ne s’est pas ennuyés.

Cette joute nous a aussi rappelé que oui, les Knights doivent être considérés comme de sérieux prétendants à la Coupe Stanley. On en avait eu un avant-goût au premier tour, contre des Jets de Winnipeg qui ont implosé, il est vrai. Ça s’est précisé au tour suivant lorsque les Chevaliers ont disposé des Oilers d’Edmonton, pourtant vus comme les favoris. Et ça s’est confirmé vendredi soir contre les Stars.

On parle souvent de la fameuse « profondeur », si précieuse en séries éliminatoires. Le premier trio, quoiqu’ayant très bien joué, notamment grâce à un Jack Eichel inspiré, a été blanchi. Le prolifique Teddy Blueger a donné l’avance aux siens en troisième période. Et Brett Howden, auteur de 13 points en saison, a été le héros du match en ridiculisant Jake Oettinger, qui cherche encore la rondelle au moment où vous lisez ces lignes.

Un coup d’œil à la feuille de match confirme que l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, malgré un match serré au possible, a utilisé l’entièreté de sa formation avec régularité. En défense, dans un match disputé presque entièrement à cinq contre cinq, tout le monde a joué au moins 19 minutes. En attaque, un seul patineur (Jonathan Marchessault) a dépassé le seuil des 20.

Ce n’est pas une anomalie statistique. Depuis le début des séries, 88 joueurs ont conservé une moyenne de 20 minutes de jeu ou plus par rencontre dans la LNH. Cela comprend seulement deux représentants de Vegas, deux défenseurs de surcroît. Aucune autre équipe ne répartit davantage son temps de glace. À l’opposé, les Panthers de la Floride ont neuf joueurs dans le club des 20.

Vendredi, cela s’est traduit par une domination des locaux, qui ont doublé leur adversaire au chapitre des chances de marquer et des buts attendus à cinq contre cinq, selon la compilation du site Natural Stat Trick. Les Stars ont poussé fort, surtout en troisième. Mais ce sont les Knights qui ont majoritairement imposé le tempo.

Personne ne doute que les Stars rebondiront rapidement. Mais le message de Mark Stone, Jack Eichel et tous leurs amis était clair et net. Dans la ville du jeu, ils ne se retrouvent pas là par hasard.

Oettinger ébranlé

Ce match a par ailleurs vu une autre tendance se maintenir. Ce n’est pas au cours de ces séries 2023 que la théorie de la primauté des gardiens de but fera de nouveaux adeptes.

Ordinaire contre le Kraken de Seattle au deuxième tour, Jake Oettinger a repris là où il avait laissé. Celui qui avait pourtant été impérial en séries l’an dernier, dans un échantillon de seulement 7 matchs il est vrai, est loin d’être convaincant. On l’a évoqué, mais le but en prolongation lui a sans doute volé des minutes de sommeil.

Il n’est pas l’unique artisan du malheur de son club, mais on cherche l’autorité qu’il a imposée devant le filet au cours des deux dernières saisons.

À 24 ans, il est promis à une brillante carrière. Il a littéralement tout pour réussir. Mais il devra voler au moins un match dans cette série. Le prochain, par exemple.

À 200 pieds de lui, Adin Hill a continué de faire la démonstration de son style un peu bancal, mais son efficacité ne se dément pas. Une déviation de Jason Robertson, un tir sublime de Roope Hintz et la présence de Jamie Benn sur un 47e retour en fin de troisième auront eu raison de lui. Autrement, il s’est dressé. C’est ce qu’on attend de lui, au fond.

Voilà son taux d’efficacité à ,930 après cette rencontre. Ça ressemble un peu à ça, un gardien de séries.