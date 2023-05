Auston Matthews et Matthew Tkachuk

On cherche souvent à imiter le modèle équipes gagnantes.

Quelques jours après avoir été éliminés par les Panthers de la Floride, le directeur général des Maple Leafs, Kyle Dubas, espérait à haute voix la possibilité d’effectuer un échange spectaculaire comme celui de son confrère Bill Zito… si Dubas demeure en poste évidemment.

Le DG des Panthers a réussi l’une des transactions les plus spectaculaires des dernières décennies l’été dernier et son club se retrouve dans le carré d’as, après avoir pourtant frôlé l’exclusion des séries, mené par la jeune vedette obtenue des Flames de Calgary, Matthew Tkachuk, 16 points en 12 matchs depuis le début des séries.

« Ils ont remporté le trophée des Présidents (la saison précédente) et perdu en deuxième ronde, a évoqué Dubas lors de son point de presse plus tôt cette semaine en réponse à une question du collègue Pierre Lebrun. Ils étaient déçus. Arrive l’été et ils échangent deux joueurs de leur noyau pour un extraordinaire jeune joueur. Il s’agissait d’une énorme transaction, mais elle n’a pas été réalisée sur un coup de tête. L’équipe que nous venons d’affronter vient de nous donner un bel exemple à suivre. »

La déclaration de Dubas mérite néanmoins des précisions. Nous verrons ensuite si un échange de cette nature est envisageable pour les Maple Leafs.

Comme la majorité des gestionnaires de la LNH, Zito rêvait de Matthew Tkachuk, 24 ans, 6 pieds 2 pouces et 205 livres, du chien à revendre, 104 points, dont 42 buts la saison précédente à Calgary, mais il n’a pas initié les pourparlers avec les Flames.

Le DG des Flames, Brad Treliving, sans emploi depuis quelques semaines, a sondé quelques équipes, dont les Panthers, après avoir appris que Tkachuk souhaitait quitter Calgary.

Treliving venait non seulement de perdre son meilleur compteur, Johnny Gaudreau, sur le marché des joueurs autonomes, mais il allait devoir faire son deuil de cette jeune vedette en puissance.

Après une saison de 111 points, une victoire au premier tour contre les Stars de Dallas et un noyau aguerri, on ne veut pas s’affaiblir en prévision de la saison suivante.

Jonathan Huberdeau, 29 ans, 115 points la saison précédente, et MacKenzie Weegar, 28 ans, 44 points en 80 matchs, le défenseur le plus utilisé après Aaron Ekblad à plus de 23 minutes par rencontre, comblaient un vide important chez les Flames. Avec l’arrivée de Nazem Kadri sur le marché des joueurs autonomes, le club allait encore être compétitif la saison suivante, peut-être meilleur même avec l’arrivée d’un défenseur de la trempe de Weegar.

Zito acceptait de perdre deux pièces importantes pour en obtenir seulement une en retour, mais il réglait un important souci à long terme. Huberdeau et Weegar étaient à un an de leur autonomie complète et il aurait fallu les surpayer pour les garder à long terme. Zito le savait et Treliving aussi. Les Panthers ont consenti à céder un choix de premier tour en 2025 à Calgary pour compenser.

Pour justifier cet important échange, Treliving a mis Huberdeau et Weegar sous contrat à long terme et évité ainsi de les perdre sans rien obtenir en retour en juillet 2023. Huberdeau touchera 10,5 millions en moyenne jusqu’en 2031. Il aura alors 37 ans, presque 38. Weegar gagnera en moyenne 6,5 millions, jusqu’en 2031 lui aussi. Il aura un an de moins.

Les Panthers devaient en principe prendre un pas de recul et les Flames faire un pas en avant. Ça arrangeait bien Treliving, à la recherche d’un nouveau contrat à la fin de la saison. Le contraire est survenu.

À quel point le taciturne entraîneur Darryl Sutter a-t-il contribué à la saison difficile des Flames, exclus des séries ? Il a été mis à la porte après une consultation de la direction auprès de certains joueurs importants de l’équipe.

Huberdeau a vu sa production chuter à 55 points, dont 15 buts. Weegar a obtenu 31 points et joué en moyenne deux minutes de moins par match que la saison précédente en Floride.

Tkachuk vient de connaître une saison de 109 points, sa meilleure en carrière. Il a marqué 40 buts. Il vient déjà de terminer la première année de son contrat de huit ans à un salaire annuel de 9,5 millions, un million de moins que le salaire d’Huberdeau à compter de l’an prochain.

La jeune vedette des Panthers aura 32 ans à la fin de son contrat de huit ans. Huberdeau aura 30 ans au début du sien.

Comment Kyle Dubas pourra-t-il imiter Zito s’il obtient une prolongation de contrat ? Il devra d’abord espérer un appel providentiel d’un directeur général coincé comme Treliving l’était.

Ensuite réussir à échanger des joueurs vieillissants pour une vedette montante. Auston Matthews a 25 ans, Mitch Marner 26 ans et William Nylander a eu 27 ans il y a deux semaines.

John Tavares est le plus vieux joueur de son noyau offensif à 32 ans. Il est encore sous contrat pour deux ans à un salaire annuel de 11 millions. Tavares vient de connaître sa meilleure saison en quatre ans avec 80 points en autant de rencontres, mais il a obtenu 14 points à ses 18 derniers matchs en séries, même s’il a montré un bel esprit de sacrifice et de discipline ces dernières semaines. Toronto n’obtiendra pas un joueur de 25 ans de la trempe de Tkachuk pour lui.

Voyons d’abord qui pourra sauver sa peau dans les bureaux administratifs des Leafs…

Et si c’était Salt Lake City ?

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’amphithéâtre des Coyotes de l’Arizona

L’avenir des Coyotes en Arizona est compromis à la suite d’un vote des citoyens, mardi soir, rejetant la proposition d’un nouvel amphithéâtre à Tempe, en banlieue de Phoenix.

Houston, au Texas, une ville de 2,2 millions d’âmes, presque le double de Dallas, sa voisine, est souvent évoquée dans un transfert éventuel des Coyotes. Le Toyota Center accueille déjà le Rocket, dans la NBA. Atlanta est aussi citée, malgré le fiasco des Thrashers, transférés à Winnipeg après seulement quatorze ans.

Le Hockey News verrait bien les Coyotes à Salt Lake City, théâtre des Jeux olympiques de 2002. L’Utah, l’état situé au nord de l’Arizona, se trouve entre le Nevada des Golden Knights de Vegas et Denver de l’Avalanche du Colorado.

Le Jazz de l’Utah et leur amphithéâtre, le Vivint Arena, construit en 1991, appartient au même homme, le milliardaire Ryan Smith, à ne pas confondre évidemment avec l’ancien hockeyeur. Smith aimerait bien posséder une équipe de la LNH et aurait déjà eu des discussions avec le commissaire Gary Bettman.

Québec mériterait bien une équipe, mais la Ligue nationale de hockey ne semble pas intéressée.