Le Lightning de Tampa Bay a atteint les trois dernières finales de la Coupe Stanley et remporté deux de celles-ci, grâce, en partie, à des échanges surprenants pour des joueurs de milieu de formation.

Et pourtant, leur plus récente transaction, semblable aux précédentes, a provoqué les railleries aux quatre coins de la LNH.

Tampa a cédé le défenseur Cal Foote, un choix de premier tour en 2025, de deuxième tour en 2024, de troisième, quatrième et cinquième tour en 2023 pour l’attaquant des Predators de Nashville Tanner Jeannot.

La quantité de choix est impressionnante, il faut l’avouer. Mais pour Tampa, un choix de fin de premier tour (le Lightning ne devrait pas s’écrouler ces prochaines saisons avec le noyau en place) et quelques choix subséquents valent largement un ailier de 25 ans de deuxième ou troisième trio, 24 buts et 41 points à sa première saison complète dans la LNH l’an dernier, et robuste à souhait du haut de ses 6 pieds 2 pouces et 205 livres, comme en font foi ses 130 minutes de punition.

Les nombreuses analyses le confirment : les chances de repêcher un joueur de cette trempe en fin de premier tour sont de l’ordre d’environ 20 %. Ils passent à 5 % à compter de la fin du deuxième tour.

Avec un noyau de grande qualité âgé entre 24 et 33 ans constitué de Nikita Kucherov, Brayden Point, Steven Stamkos, Victor Hedman, Mikhail Sergachev, Anthony Cirelli et le gardien Andrei Vasilevskiy, Julien BriseBois n’est pas à l’étape de collectionner les choix au repêchage pour relancer son équipe, mais plutôt entourer de la meilleure façon possible son noyau avec des joueurs dans la force de l’âge et peu coûteux.

Jeannot constitue une aubaine justement à 800 000 $ par saison. Son contrat vient à échéance à la fin de l’année, mais ses droits appartiendront encore à Tampa.

L’échange risque d’être profitable au Lightning, mais il le sera aussi pour Nashville et son nouveau DG Barry Trotz, une organisation en transition qui cherche à amasser les choix pour réinitialiser leur club.

« Il y a une certaine perception de la valeur de ces choix, mais la nôtre diffère, a expliqué Julien BriseBois lundi. Compte tenu de la (faible) probabilité de mettre la main sur des joueurs de qualité pour la LNH avec ces choix, nous préférons obtenir un bon joueur tout de suite pour aider ce groupe à gagner. Les chances de mettre la main sur des joueurs pour nous aider dans l’immédiat avec ces choix cédés sont de zéro. Aucun de ces choix ne nous aurait aidés cette année, l’an prochain ou la suivante. Notre décision était assez facile finalement. »

On a fait les gorges chaudes à pareille date l’an dernier lorsque BriseBois a cédé deux choix de premier tour, en 2023 et 2024, aux Hawks pour obtenir Brandon Hagel et deux choix de quatrième tour.

Le premier de ces choix de premier tour, en 2023, se situe au 26e rang pour l’instant, mais pourrait être refoulé davantage si Tampa remporte quelques rondes de séries.

Le Lightning s’est déjà servi l’été dernier du premier des deux choix de quatrième tour, au 103e rang (un recul de 75 rangs par rapport au choix de premier tour) l’été dernier. Il est sorti à nouveau des sentiers battus en échangeant ce choix avec un choix de sixième tour pour obtenir le 86e choix et sélectionner un attaquant de… 21 ans. Lucas Edmonds a fait le saut dans la Ligue américaine directement après une saison de 113 points dans les rangs juniors. Il a 13 points en 32 matchs. On verra s’il atteindra la LNH.

Par contre, Hagel en donne pour son argent à Tampa. Ce jeune ailier de 24 ans a atteint de nouveaux sommets en carrière avec 49 points, dont 22 buts, en 59 matchs au sein du premier trio avec Point et Kucherov, en route vers une saison de 31 buts et 68 points. Et il aura coûté au Lightning 1,5 million en moyenne l’an dernier, cette année et la saison suivante.

Les probabilités de dénicher un tel attaquant avec deux choix de fin de premier tour ? Possibles, mais quand même minces. Et dans le meilleur des scénarios, il aurait fallu patienter quatre ou cinq ans avant que le joueur en question n’ait un impact sur l’équipe.

En février 2020, Tampa cédait aux Sharks de San Jose un choix de premier tour, 31e au total, pour le rugueux Barclay Goodrow un choix de troisième tour, 84e au total. Ils ont reculé d’une cinquantaine de rangs, certes, mais obtenu un ailier de troisième trio essentiel aux deux conquêtes de la Coupe Stanley en 2020 et 2021.

Le jeune homme repêché par San Jose avec ce choix de premier tour, Ozzy Wiesblatt, peine à trouver du temps de jeu dans la Ligue américaine à sa première année professionnelle. On l’a même renvoyé dans la ECHL plus tôt cette saison.

Blake Coleman est arrivé à Tampa au cours de la même période. Il a coûté un choix de premier tour, 26e au total, et le jeune Nolan Foote.

Comme Goodrow, Coleman a participé aux deux conquêtes de la Coupe Stanley au sein d’un troisième trio avec Goodrow et Yanni Gourde. Ce trio était même le meilleur du club certains soirs. Coleman a amassé 26 points, dont dix buts, en 48 matchs de séries avec le Lightning.

Avec le 26e choix obtenu de Tampa au total en 2020, les Devils ont repêché le défenseur Shakir Mukhamadullin. Celui-ci vient d’être échangé aux Sharks dans la transaction pour Timo Meier. Il demeure un espoir prometteur, mais il n’était pas considéré parmi les cinq meilleurs jeunes joueurs de l’organisation malgré ses 25 points en 67 matchs dans la KHL, à 21 ans. Foote est toujours dans la Ligue américaine en 22 ans.

Avec autant d’exemples, pourquoi doute-t-on encore du Lightning ?

Le début de l’ère Trotz à Nashville

Quelle ironie tout de même. L’entraîneur congédié par son directeur-général en 2014 est de retour à Nashville, cette fois comme directeur-général… embauché par le patron qui l’avait congédié au préalable ! C’est signe du profond respect entre David Poile et Barry Trotz malgré leur premier divorce après quinze saisons à travailler côte à côte.

Trotz agira comme conseiller à Poile d’ici la fin de la saison, le temps d’assurer une transition d’ici la retraite de celui-ci, à 73 ans.

Les Predators sont en transition et le duo a déjà bougé. Non seulement ont-ils obtenu une flopée de choix pour Tanner Jeannot, mais on a aussi obtenu un choix de deuxième tour pour l’éventuel joueur autonome sans compensation Nino Niederreiter.

« On aurait souhaité garder ces deux jeunes, a déclaré Trotz en point de presse, mais il est tout aussi important pour nous d’acquérir des atouts pour l’avenir. On pourrait utiliser ces atouts pour repêcher des joueurs, ou encore s’en servir pour accélérer le processus (de relance). »

Trotz sera tout de même coincé avec des joueurs surpayés difficiles à échanger comme Matt Duchene, Ryan Johansen, Mikael Granlund et Ryan McDonagh.

Filip Forsberg, Roman Josi et le gardien Juuse Saros seraient les seuls intouchables à Nashville, paraît-il.