Le Lightning de Tampa Bay a fait l’acquisition de l’attaquant Tanner Jeannot des Predators de Nashville en retour du défenseur Cal Foote et de cinq choix au repêchage.

La Presse Canadienne

Julien BriseBois, vice-président et directeur général du Lightning, en a fait l’annonce par voie de communiqué tard dimanche soir.

Pour mettre la main sur Jeannot, le Lightning a cédé son choix de première ronde en 2025 (top 10 protégé), son choix de deuxième ronde en 2024 ainsi que trois choix lors du repêchage de 2023, ceux de troisième, quatrième et de cinquième rondes.

Un attaquant de six pieds deux pouces et 208 livres, Jeannot a participé à 56 parties avec les Predators cette saison. Il a récolté cinq buts et 14 points, ainsi que 85 minutes de punitions.

Avant d’être échangé, il était le meneur chez les Predators pour le nombre de mises en échec distribuées, avec 213, et dominait tous les attaquants de l’équipe avec 51 tirs bloqués.

Originaire d’Estevan, en Saskatchewan, Jeannot a amassé 34 buts et 62 points, ainsi que 217 minutes de punition en 152 matchs dans la LNH. L’attaquant de 25 ans a également pris part à neuf matchs éliminatoires en 2021 et 2022 et obtenu deux mentions d’aide.

Non réclamé au repêchage, Jeannot s’est joint aux Predators à titre de joueur autonome.