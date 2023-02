PHOTO ERIN HOOLEY, ASSOCIATED PRESS

Les Maple Leafs de Toronto ont acquis le défenseur Jake McCabe et l’attaquant Sam Lafferty dans un échange avec les Blackhawks de Chicago.

La Presse canadienne

Les Maple Leafs obtiennent également des choix conditionnels de cinquième tour en 2024 et 2025.

Les Blackhawks reçoivent les attaquants Joey Anderson et Pavel Gogolev, un choix conditionnel de premier tour en 2025 (protégé pour le top 10) et un choix de deuxième tour en 2026.

Les Blackhawks conserveront 50 % du salaire de McCabe. Il en est à la deuxième année d’un contrat de quatre ans et de 16 millions de dollars américains.

Âgé de 29 ans, McCabe a accumulé 20 points (deux buts, 18 passes) en 55 matchs avec les Blackhawks cette saison. McCabe, un choix de deuxième ronde (44e au total) du repêchage de 2012 par Buffalo, a accumulé 119 points (24 buts, 95 passes) en 483 matchs en carrière avec les Sabres et les Blackhawks

Lafferty, 27 ans, a récolté 21 points (10 buts, 11 passes) en 51 matchs avec les Blackhawks cette saison. Il a accumulé 53 points (21 buts, 32 passes) en 191 matchs en carrière avec Pittsburgh et Chicago.

Anderson a marqué deux buts et obtenu une passe en 14 matchs avec les Leafs cette saison, et a marqué 14 buts et obtenu 13 passes en 30 matchs avec les Marlies de Toronto de la Ligue américaine de hockey.