Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Deux en deux pour Ottawa Grâce à une victoire de 6-1 mardi soir, les Sénateurs d’Ottawa ont balayé leur courte série de deux matchs contre les Red Wings de Detroit — et ont lancé une nouvelle rivalité. Tim Stützle a sonné la charge avec un but — marqué en première période sur un tir de pénalité — et deux aides, et Austin Watson a ajouté un doublé. Les autres buts sont venus d’Alex DeBrincat, de Claude Giroux et de Brady Tkachuk. Mads Sogaard a bloqué 16 tirs devant le filet des Sénateurs et il a récolté sa quatrième victoire dans la LNH. Dominik Kubalik a réussi le seul but des Red Wings, et le gardien Ville Husso a réalisé 21 arrêts. Avec ce gain, les Sénateurs (30-26-4) totalisent 64 points, le même nombre que les Red Wings (28-24-8), et ils sont demeurés au plus fort de la lutte pour une place en vue des séries éliminatoires dans l’Association Est. Six équipes, dont les Sénateurs et les Red Wings, espèrent encore participer à la danse printanière. Au lendemain de leur victoire de 6-2, les Sénateurs ont livré une autre performance dominante. Ils ont pris le contrôle du match à mi-chemin de la première période et n’ont jamais lâché prise. Les Red Wings ont pris l’avance sur le but de Kubalik à 3 : 50, mais Stützle a égalé le score 18 secondes plus tard sur le premier tir de pénalité de sa carrière. Watson a brisé l’égalité à 7 : 52, en désavantage numérique, et il a complété son doublé quelque huit minutes plus tard lorsqu’il a fait dévier une passe de Derick Brassard. Seulement 23 secondes plus tard, DeBrincat portait la marque 4-1 en faveur des Sénateurs en première période. Du coup, les Sénateurs sont devenus la première équipe dans l’histoire de la LNH à marquer un but en avantage numérique, un en désavantage numérique, un autre à forces égales et un dernier lors d’un tir de pénalité lors d’une même période de jeu en saison régulière. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Jason Zucker marque en fin de match et les Penguins battent les Predators 3-1 PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Sidney Crosby (87) des Penguins Jason Zucker a touché la cible avec 1 : 39 à faire en temps réglementaire et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Predators de Nashville 3-1, mardi. Sidney Crosby et Bryan Rust, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Penguins, qui ont gagné un troisième match de suite. Tristan Jarry a stoppé 24 lancers. Mark Jankowski a répliqué pour les Predators, qui avaient remporté leurs trois parties précédentes. Juuse Saros a effectué 31 arrêts. Alors que l’on semblait se diriger vers un bris d’égalité, Zucker a soutiré le disque à Ryan McDonagh, puis a déjoué Saros. Cal Foote disputait un premier match avec les Predators. Il a été acquis dans la transaction qui a envoyé Tanner Jeannot au Lightning de Tampa Bay. Il complétait la troisième paire en défense, aux côtés de Jérémy Lauzon. Luke Evangelista disputait pour sa part un premier match dans la LNH. Il a été sélectionné par les Predators en deuxième tour du repêchage de 2020. Jim Diamond, Associated Press

Anze Kopitar signe une performance de quatre buts et les Kings battent les Jets 6-5 PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS Anze Kopitar (11), célébré par ses coéquipiers des Kings, après son quatrième but de la partie Adrian Kempe a réussi le seul but de la séance de tirs de barrage pour couronner une remontée des Kings de Los Angeles, qui ont défait les Jets de Winnipeg 6-5 mardi soir. Le capitaine des Kings Anze Kopitar s’est mis en évidence avec une performance de quatre buts, dont trois en deuxième période. Pour le vétéran de 35 ans, il s’agit d’un sixième tour du chapeau en carrière et de la deuxième fois où il amasse quatre buts dans un match de la LNH. Gabriel Vilardi avait permis aux Kings d’égaler le score à 5-5 avec 4 : 06 à jouer à la troisième période. Drew Doughty a récolté deux mentions d’aide et le gardien Pheonix Copley a bloqué 26 rondelles devant les buts des Kings (34-20-8), qui ont conclu un périple de cinq matchs à l’étranger avec une fiche de 2-2-1. Dans la défaite, le défenseur étoile Josh Morrissey a connu son premier match de quatre points en carrière, incluant deux buts. Les Jets (35-24-2) ont perdu un quatrième match de suite (0-3-1) et affichent un dossier de 1-5-1 à leurs sept dernières parties. Kevin Stenlund a ajouté deux buts pour les Jets et Kyle Connor a complété. Mark Scheifele et Dylan DeMelo ont contribué avec deux mentions d’aide chacun Judy Owen, La Presse Canadienne

Frédérick Gaudreau marque en tirs de barrage et le Wild bat les Islanders 2-1 PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Frédérick Gaudreau (89), du Wild, marque lors des tirs de barrage face au gardien des Islanders Ilya Sorokin. Frédérick Gaudreau a fait bouger les cordages en fusillade et le Wild du Minnesota a battu les Islanders de New York 2-1, mardi. Filip Gustavsson a repoussé 39 lancers, puis a été parfait en fusillade devant le filet du Wild, qui a remporté six de ses sept derniers matchs. Ryan Reaves a inscrit un premier but avec le Wild, qui est resté devant les Jets de Winnipeg au troisième rang de la section Centrale. Du côté des Islanders, Josh Bailey a marqué en temps réglementaire et Ilya Sorokin a stoppé 30 tirs. Bailey a ouvert la marque après 14 : 15 de jeu. Il a profité d’un retour après un tir de Scott Mayfield pour mettre fin à une disette de 24 rencontres sans but. Le Wild a répliqué moins de quatre minutes plus tard. Reaves a fait mouche pour une première fois depuis le 27 avril dernier avec les Rangers de New York. Le dur à cuire, qui a été acquis par le Wild en novembre, a aussi jeté les gants contre Ross Johnston tôt dans la partie. Brian Hall, Associated Press

Morgan Geekie met fin à sa disette avec un doublé et le Kraken bat les Blues 5-3 PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Morgan Geekie (67) et Brandon Tanev (13), du Kraken Morgan Geekie a marqué deux buts et le Kraken de Seattle a mis fin à une séquence de trois défaites avec une victoire de 5-3 contre les Blues de St. Louis mardi soir. Geekie a connu son premier match avec au moins deux buts cette saison, et son premier depuis le 11 mars 2021 alors qu’il portait les couleurs des Hurricanes de la Caroline. Il a aussi mis fin à une disette de 10 matchs sans trouver le fond du filet, une léthargie dont le début remontait au 28 janvier. Jared McCann, Jamie Oleksiak et Branden Tanev ont également touché la cible pour le Kraken, qui disputait le premier de quatre matchs consécutifs à l’étranger. Daniel Sprong et Eeli Tolvanen ont ajouté deux mentions d’aide chacun, et le gardien Martin Jones a repoussé 22 tirs. Robert Thomas et Pavel Buchnevich ont inscrit un but et une aide chacun pour les Blues, qui ont subi une sixième défaite de suite. Brandon Saad a marqué l’autre filet des Blues et le gardien Jordan Binnington a réalisé 21 arrêts. Le deuxième but de Geekie a permis au Kraken de se donner une avance de 3-2 avec 6 : 28 à jouer à la deuxième période. Oleksiak a réussi l’éventuel filet victorieux à mi-chemin du troisième vingt. Joe Harris, Associated Press

Eric Robinson marque trois buts et les Blue Jackets battent les Sabres 5-3 PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Eric Robinson, des Blue Jackets Eric Robinson a réalisé le premier tour du chapeau de sa carrière et les Blue Jackets de Columbus ont résisté à une tentative de remontée tardive des Sabres de Buffalo pour inscrire une victoire de 5-3, mardi soir. Boone Jenner et Kent Johnson ont également touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont récolté leur septième victoire à l’étranger, le plus faible total dans la LNH cette saison. Le gardien Elvis Merzlikins a repoussé 39 rondelles et a ajouté une mention d’aide. Derniers au classement dans l’Association Est, les Blue Jackets ont déjà commencé à penser à la prochaine campagne en se libérant de joueurs susceptibles de réclamer l’autonomie, avant la date limite de vendredi pour effectuer des échanges. Robinson a scellé l’issue du match en inscrivant un but dans un filet désert avec 36 secondes à écouler. Dans la défaite, la recrue Jack Quinn a obtenu un but et une aide. J. J. Peterka et Tage Thompson, avec son 41e de la campagne, ont complété pour les Sabres, neuvièmes au classement général de l’Association Est. Les Sabres (31-24-4) ont laissé filer une opportunité de gagner du terrain dans une lutte serrée en vue d’une place dans les séries éliminatoires. La soirée a commencé avec un écart de cinq points entre les Islanders de New York, détenteurs du septième rang, et les Capitals de Washington, classés 12e. Craig Anderson a bloqué 31 tirs. John Wawrow, Associated Press