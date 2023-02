Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Le 35 e filet de Point cette saison a été le seul but marqué au premier vingt. La passe de Kucherov a aidé Point à se faufiler derrière la défensive et tirer dans le haut du filet.

Brayden Point a également récolté un but et une mention d’aide, alors qu’Alex Killorn a ajouté un but dans un filet désert pour aider l’équipe à l’emporter pour la deuxième fois en cinq matchs.

Nikita Kucherov a obtenu son 699 e point en carrière après avoir obtenu un but et une aide.

Mercer marque dans un sixième match de suite et les Devils battent les Flyers 7-0

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Le gardien des Flyers Samuel Ersson (33) défend son filet face à Dawson Mercer (91) des Devils.

Dawson Mercer a marqué un but dans un sixième match consécutif, le gardien Akira Schmid a bloqué 24 tirs et réussi un premier blanchissage, et les Devils du New Jersey ont écrasé les Flyers de Philadelphie 7-0, samedi soir.

Ce faisant, les Devils ont infligé au gardien Samuel Ersson sa première défaite.

Jonas Siegenthaler, Jack Hughes, Nico Hischier, Dougie Hamilton, Jesper Bratt et Nathan Bastian ont également trouvé le fond du filet pour les Devils, détenteurs d’une fiche de 15-3-2 à leurs 20 dernières parties.

La marge victorieuse de sept buts est la plus grande depuis le début de la saison pour les Devils. En marquant sept buts, ils ont égalé un sommet d’équipe cette saison.

Errson, qui était devenu le 12e gardien à gagner chacune de ses six premières décisions, a bloqué 29 tirs et a été spectaculaire. Les Flyers ont toutefois porté leur fiche à 1-6-1 à leurs huit dernières rencontres.

Deux des buts des Devils ont été déviés par des joueurs des Flyers, un est survenu lorsqu’un défenseur a été poussé sur Ersson, dégageant la zone réservée au gardien et les quatre autres ont été marqués par des joueurs laissés seuls à l’embouchure du filet.

Tom Canavan, Associated Press