Mika Zibanejad (93) et Artemi Panarin (10)

Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Vincent Trocheck a récolté deux buts et une aide, le gardien Igor Shesterkin a bloqué 26 rondelles et les Rangers de New York ont mis fin à une séquence de quatre défaites, dimanche, grâce à un gain de 5-2 contre les Kings de Los Angeles. Mika Zibanejad et Artemi Panarin ont ajouté un but et une aide chacun. Alexis Lafrenière a réussi l’autre filet des Rangers et le défenseur Adam Fox a amassé deux aides. Le défenseur des Rangers K’Andre Miller a été expulsé du match pour avoir craché en direction du défenseur Drew Doughty, vers la fin de la première période. L’expulsion de Miller a laissé les Rangers avec seulement cinq défenseurs pour le reste du match. C’est la deuxième fois en autant de jours que les Rangers se retrouvaient face à pareille situation à cette position. Samedi, Ryan Lindgren avait quitté la rencontre contre les Capitals de Washington après avoir subi ce qui semblait être une blessure à l’épaule gauche, à la suite d’une mise en échec de T. J. Oshie en première période. Du côté des Kings, Viktor Arvidsson a touché la cible lors d’un avantage numérique tard au deuxième vingt. Matt Roy a également marqué, tôt en troisième période, et Phillip Danault a participé aux deux buts. Le gardien Jonathan Quick a bloqué quatre des sept tirs qu’il a reçus avant d’être sorti du match après le deuxième but de Trocheck, marqué tôt en deuxième période. En relève à Quick, Pheonix Copley a réalisé 12 arrêts. Les Kings présentent une fiche de 1-2-1 depuis le début de ce périple de cinq parties à l’étranger. Shesterkin s’est ressaisi après avoir été sorti du match de samedi lors duquel il a concédé cinq buts en 22 tirs dans un revers de 6-3 face aux Capitals. Trocheck a marqué ses deux buts dans un intervalle d’une minute 35 secondes au début de la deuxième période pour donner aux Rangers une avance de 3-0. Son deuxième but du match était son 19e de la saison. Les Kings se sont approchés à un but lorsque Roy a réussi son neuvième filet de la saison, à 1 : 27 de la troisième période. Mais Panarin a répliqué 44 secondes plus tard et Zibanejad a ajouté son 31e de la saison à 5 : 26. Lafrenière avait inscrit son 11e de la saison après 14 minutes de jeu en première période. Simmi Buttar, Associated Press

Le Wild l’emporte en prolongation PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Kirill Kaprizov, du Wild, savoure la victoire après son troisième but de la partie face aux Blue Jackets. Kirill Kaprizov a marqué avec 20 secondes à faire en prolongation, complétant un tour du chapeau, et il a mené le Wild du Minnesota vers une victoire de 3-2 face aux Blue Jackets de Columbus, dimanche. Marc-André Fleury a bloqué 22 des 24 tirs du Wild, qui était mené 2-0 avant la troisième période. Mathieu Olivier et Liam Foudy ont marqué pour les Blue Jackets, tandis qu’Elvis Merzlikins a effectué 42 arrêts. Merzlikins n’avait pas concédé le moindre but pendant les 40 premières minutes de la rencontre, avant que Kaprizov ne marque deux fois dans les six premières minutes de la troisième période pour égaliser. Kaprizov a d’abord fait dévier un tir directement devant le filet pour le premier but du Wild, à 1 : 15. Puis, alors que le Wild profitait de sa première supériorité numérique du match, Foudy a été pris en défaut pour un coup au visage du défenseur du Wild Calen Addison avec son bâton. Juste au moment où l’avantage numérique à cinq contre trois était sur le point d’expirer, Kaprizov a récupéré une rondelle libre dans l’enclave et a envoyé un tir des poignets qui a déjoué Merzlikins, pour son 36e but de la saison. Kaprizov est passé à deux doigts de compléter son tour du chapeau pendant le temps réglementaire lors d’une échappée, mais son tir a trouvé le poteau. Vers la fin de la prolongation, Addison a effectué une passe que Kaprizov a expédiée dans le filet ouvert pour le but de la victoire. Patrick Donnelly, Associated Press

Varlamov et les Islanders infligent aux Jets une troisième défaite consécutive, 4-0 PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS Le gardien des Islanders Semyon Varlamov (40) Semon Varlamov a récolté son deuxième blanchissage de la saison grâce à une performance de 23 arrêts et les Islanders de New York ont infligé aux Jets de Winnipeg un troisième revers de suite, 4-0, dimanche. Bo Horvat, en désavantage numérique, Alexander Romanov, Brock Nelson et Adam Pelech, dans un filet désert, ont marqué les buts des Islanders (31-25-7). Devant les filets des Jets (35-24-1), David Rittich a bloqué 20 des 23 tirs qu’il a reçus. Le dossier des Jets dans leur château fort du Centre Canada Life est de 20-10-0 cette saison. Horvat a ouvert la marque à 7 : 56 de la première période, déjouant Rittich à l’aide d’un tir de loin qui a passé par-dessus l’épaule droite du gardien des Jets. Les Islanders ont doublé leur avance grâce à un tir voilé de Romanov à 4 : 22 de la deuxième période. Nelson a marqué le troisième but des visiteurs avec 79 secondes au cadran au deuxième vingt, après qu’il eut accepté une passe de Zach Parisé. Pour Nelson, il s’agissait de son 60e point de la saison, un sommet personnel en carrière. Il a récolté 16 points à ses 17 dernières parties. Horvat a également inscrit un record personnel avec son 62e point de la saison. Les Jets ont été dominés 12-1 au chapitre des tirs aux buts en première période et n’ont obtenu que leur deuxième tir du match vers la cinquième minute de jeu de la période médiane. Acquis samedi des Predators de Nashville, Nino Niederreiter n’a pas revêtu l’uniforme des Jets. Niederreiter devait régler des questions liées à son visa, et les Jets ont donc rappelé l’attaquant Axel Jonsson-Fjallby. Jim Bender, La Presse Canadienne

Les Penguins marquent six buts en deuxième période PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Evgeni Malkin (71) marque un but. Sidney Crosby a donné le coup d’envoi à une explosion en deuxième période et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 7-3 dimanche soir. Le but de Crosby, inscrit avec 4 : 32 à jouer à la période médiane, a rompu une égalité de 2-2 et lancé une séquence durant laquelle les Penguins ont marqué cinq buts en quatre minutes 27 secondes. Cette pétarade a été le fait marquant d’une deuxième période de six buts et aidé les Penguins à signer une deuxième victoire de suite après une séquence de quatre défaites. Crosby a enfilé son 26e but de la saison et il est devenu le premier joueur actif – et le 14e dans l’histoire de la LNH – à connaître 13 saisons ou plus de 70 points. Evgeni Malkin a marqué son 23e but de la saison et ajouté une mention d’aide. Drew O’Connor, Teddy Blueger, Jeff Carter, Jason Zucker et Brian Dumoulin ont également trouvé le fond du filet pour les vainqueurs. Le gardien Casey DeSmith a bloqué 26 rondelles. Du côté du Lightning, Nikita Kucherov a réussi son 23e but de la campagne et il est devenu le joueur à atteindre le plateau des 700 points le plus rapidement dans l’histoire de l’organisation. Brayden Point, avec son 36e de la saison, et Anthony Cirelli, avec son neuvième, ont marqué les autres buts du Lightning, qui a perdu quatre de ses six dernières rencontres. Brian Elliott a réalisé 29 arrêts. Dan Scifo, Associated Press

Matthews marque deux buts et mène les Maple Leafs vers un gain PHOTO STEVEN BISIG, USA TODAY SPORTS Auston Matthews (34) Auston Matthews a marqué deux buts, Mark Giordano a touché la cible à son retour à Seattle et les Maple Leafs de Toronto ont défait le Kraken 5-1 dimanche soir. Timothy Liljegren a récolté un but et une aide pour les Maple Leafs et John Tavares a complété. Mitchell Marner a ajouté trois mentions d’aide tandis que William Nylander et Michael Bunting en obtenaient deux chacun. Le gardien Ilya Samsonov a réalisé 26 arrêts. Vince Dunn a marqué l’unique filet du Kraken. Phillip Grubauer a entamé la rencontre devant les buts du Kraken et a accordé quatre buts en 21 tirs. Martin Jones l’a remplacé tôt en deuxième période et il a repoussé 11 tirs. Dunn avait donné l’avance au Kraken à 3 : 47 de la première période grâce à son 11e de la saison mais Giordano a égalé la marque 71 secondes plus tard. Giordano était le capitaine du Kraken jusqu’à ce qu’il ne soit échangé aux Maple Leafs en retour de choix au repêchage le 20 mars dernier. Matthews a marqué son premier but du match à 4 : 15 de la période médiane, ce qui a mis fin à la soirée de travail de Grubauer. Il a ajouté son 28e de la saison avec 7 : 29 à écouler au troisième vingt. Mark Moschetti, Associated Press