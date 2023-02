Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

John Kreiser, Associated Press

Steven Stamkos, Victor Hedman et Braydon Point ont aussi fait mouche pour Tampa Bay.

Zemgus Girgensons et Jack Quinn ont été les autres buteurs des Sabres, tandis qu’Eric Comrie a fait 36 arrêts.

Le score est passé à 5-5 lors du but de Colton en supériorité, à 14 : 54 au troisième engagement.

Les Sabres menaient 5-3 avant les buts tardifs d’Anthony Cirelli et Ross Colton.

Lyubushkin a mis fin au suspense lors d’une échappée, signant ainsi un premier but cette saison.

Associated Press

T. J. Oshie et Nick Jensen ont répliqué pour les Capitals, qui ont perdu leurs six dernières rencontres.

Isaac Lundestrom, Troy Terry et Derek Grant ont aussi marqué pour les Ducks, qui avaient perdu six matchs d’affilée.

Jakob Silfverberg a réussi le but déterminant, John Gibson a fait 41 arrêts et les Ducks d’Anaheim ont gagné 4-2 aux dépens des Capitals de Washington, jeudi.

John Gibson (36) et Jakob Silfverberg (33)

Will Graves, Associated Press

Les Penguins ont perdu leur quatrième match de suite et une cinquième rencontre à leurs six dernières sorties.

Jarry a bloqué 23 tirs avant d’être retiré du match après avoir accordé six buts en deux périodes.

Kristopher Letang a inscrit le premier but du match, ainsi qu’un autre filet en fin de troisième période.

Warren Foegele, Kailer Yamamoto, Ryan Nugent-Hopkins et Devin Shore ont aussi marqué pour les Oilers.

Connor McDavid a inscrit deux buts pour porter son total cette saison à 46, un sommet en carrière, et les Oilers d’Edmonton ont battu les Penguins de Pittsburgh 7-2, jeudi.

Larry Lage, Associated Press

Zadina a fait pencher la balance à 8 : 18, avec son deuxième but de la campagne.

Andrew Copp, Michael Rasmussen et Filip Hronek ont aussi enfilé l’aiguille pour Detroit, qui compte sept victoires en huit sorties.

Filip Zadina a signé le but déterminant à mi-chemin en deuxième période, jeudi, guidant les Red Wings de Detroit vers un gain de 4-1 face aux Rangers de New York.

Ville Husso (35) et Olli Maatta (2) célèbrent la victoire des Red Wings.

Les Devils gagnent 4-3 contre les Kings

PHOTO ED MULHOLLAND, USA TODAY SPORTS Dawson Mercer a inscrit le but de la victoire en prolongation.

Dawson Mercer a inscrit son deuxième but du match en prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Kings de Los Angeles 4-3, jeudi.

Tomas Tatar et Nico Hischier ont marqué les deux autres buts des Devils.

Hischier a créé l’égalité 3-3 avec 38 secondes en temps réglementaire.

Vitek Vanecek a réalisé 19 arrêts dans la victoire.

Anze Kopitar, Viktor Arvidsson et Sean Durzi ont marqué les buts des Kings. Pheonix Copley a repoussé 27 tirs.

Mercer, qui a sept buts en cinq matchs, a fait dévier un tir de Dougie Hamilton pour donner la victoire aux siens.

Hischier a créé l’égalité en redirigeant le tir de Jack Hughes, alors que les Devils avaient retiré leur gardien.

Durzi a porté la marque à 3-2 pour les Kings en fin de troisième période. Ce dernier a accepté la passe de Kopitar et a inscrit son septième filet de la saison.

Mercer et Tatar ont combiné pour le but de l’autre en fin de deuxième et début de troisième vingt, effaçant le retard de leur équipe.

Kopitar, qui a donné les devants 2-0 aux Kings avec son 20e de la campagne, a marqué dans ses quatre derniers matchs.

Arvidsson a inscrit son 17e de la saison un peu plus de quatre minutes plus tard, sur un deux contre un avec Kevin Fiala. Arvidsson a profité d’un rebond du tir de Fiala.

Tom Canavan, Associated Press