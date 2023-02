PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Pius Suter a inscrit deux buts et Robert Hagg a mis fin a une séquence de 75 matchs sans marquer, et les Red Wings de Detroit ont battu les Capitals de Washington 3-1, mardi. Les Red Wings ont gagné six de leurs sept derniers matchs, passant devant les Capitals dans la course aux équipes repêchées en séries dans l’Est, avec espoir de mettre fin à une séquence de six ans sans participer au bal printanier. Les Capitals ont perdu une cinquième rencontre de suite en temps réglementaire, la plus longue séquence du genre de l’équipe depuis janvier 2014, soit la dernière fois qu’elle n’a pas participé aux séries. Les Red Wings ont continué sur leur lancée, même si Dylan Larkin a été chassé du match à mi-chemin au premier vingt pour avoir donné un double-échec au visage de T. J. Oshie. Larkin, capitaine des Red Wings et joueur autonome à la fin de la saison, a été le meilleur joueur de son équipe depuis le retour du match des étoiles de la LNH. Hagg a inscrit son premier filet depuis le 25 octobre 2021, alors que Suter a marqué en infériorité numérique en première période et son deuxième du match au troisième vingt. Ville Husso a repoussé 26 tirs. Le seul but des Capitals a été marqué durant la pénalité de match de Larkin, lorsque Tom Wilson a dévié le tir d’Erik Gustafsson. Darcy Kuemper a accordé trois buts sur 25 tirs, alors que l’ancien des Red Wings, Anthony Mantha, a quitté le match en deuxième période en raison d’une blessure. Jakub Vrana, échangé par les Red Wings aux Capitals en retour de Mantha en 2020, a reçu une vidéo d’hommage et une ovation. Vrana a aidé les Capitals à remporter la coupe Stanley en 2018 et était un favori de la foule à Washington. Stephen Whyno, Associated Press

Svechnikov se réveille et marque deux buts PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho (20) Andrei Svechnikov a inscrit deux buts dans les huit premières minutes de jeu pour mettre fin à une séquence de 19 matchs sans marquer et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Blues de St. Louis 4-1, mardi. Sebastian Aho a marqué un filet au deuxième vingt et Seth Jarvis a inscrit un but et deux aides. Svechnikov a également récolté une mention d’aide, alors que les Hurricanes ont gagné leur quatrième match de suite et leur 11e à leurs 12 dernières sorties. Frederik Andersen a repoussé 35 tirs, obtenant sa cinquième victoire de suite. Jordan Binnington a stoppé 33 lancers. Justin Faulk a marqué le but des Blues, qui ont perdu trois matchs de suite et n’ont pas gagné à l’étranger depuis le 8 janvier. Les Blues ont perdu cinq rencontres d’affilé. Svechnikov a marqué le premier filet du match après seulement 1 : 26 de jeu. Ses 19 parties sans but étaient sa plus longue séquence en 338 matchs dans la LNH. Il a inscrit son deuxième but après 7 : 57 d’écoulé à la première période, récupérant un rebond du tir de Jarvis. Faulk, ancien défenseur avec les Hurricanes, a marqué tôt au deuxième vingt pour redonner espoirs aux Blues. Aho a ensuite porté la marque à 3-1 plus tard en deuxième période. Ses 25 buts cette saison représentent un sommet chez les Hurricanes. Aho a inscrit 12 buts à ses 13 derniers matchs. Le défenseur des Blues Marco Scandella disputait son premier match de la saison. C’était du même coup sa 700e rencontre en carrière dans la LNH. Bob Sutton, Associated Press

O’Reilly brille dans un gain des Maple Leafs PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Ryan O’Reilly (90) Le nouveau venu Ryan O’Reilly a inscrit deux buts sur les deux premiers tirs au but des siens, puis a complété son tour du chapeau dans un filet désert, aidant les Maple Leafs de Toronto à battre les Sabres de Buffalo 6-3, mardi. Disputant un troisième match en quatre soirs depuis que les Maple Leafs ont acquis ses services des Blues de St. Louis, O’Reilly a touché la cible deux fois dans un intervalle de 37 secondes en première période. Les Maple Leafs ont pris les devants 4-0 lors du premier vingt. O’Reilly a aussi récolté une aide. Ses compagnons de trio John Tavares et Mitchell Marner ont également gardé le marqueur officiel occupé. Tavares a inscrit un but et trois aides, tandis que Marner a accumulé cinq aides. Michael Bunting et William Nylander ont aussi marqué pour les Maple Leafs. Ilya Samsonov a stoppé 29 lancers. Il a repoussé les 22 premiers tirs dirigés vers lui avant d’être battu trois fois lors des dernières 14 : 48 de jeu. Alex Tuch, Jack Quinn et Jeff Skinner ont fait mouche pour les Sabres. Ukko-Pekka Luokkonen a accordé quatre buts sur 10 tirs avant d’être remplacé par Craig Anderson après 12 : 09 de jeu. Anderson a stoppé 17 lancers. John Wawrow, Associated Press

Le Lightning marque 4 buts en deuxième PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Steven Stamkos (91) et Jakob Silfverberg (33) Nick Paul a inscrit le premier de quatre filets en moins de six minutes pour le Lightning de Tampa Bay en deuxième période, alors que Brayden Point a obtenu son 200e point dans la LNH et l’équipe a battu les Ducks d’Anaheim 6-1, mardi. Il s’agit d’une sixième défaite de suite pour les Ducks. Ross Colton, Anthony Cirelli et Zach Bogosian ont également marqué durant la séquence offensive du Lightning au deuxième vingt. Andrei Vasilevskiy a terminé la rencontre avec 24 arrêts. Le Lightning a obtenu les 21 premiers tirs de la deuxième période. Trevor Zegras s’est fait voler par Vasilevskiy avec 1 : 09 à faire. Le Lightning, seule équipe de la LNH avec une moyenne de buts par match à domicile supérieure à quatre, montre un dossier de 14-0-1 à ses 15 derniers matchs au Amalie Arena. Ryan Strome a privé Vasilevskiy d’un jeu blanc en marquant après 6 : 28 de jouées en troisième période. Lukas Dostal a réalisé 38 arrêts pour les Ducks, qui ont un dossier de -5-1 à leurs six derniers matchs et ont accordé 36 buts, contre seulement 15, durant cette séquence. Point et Corey Perry ont marqué en troisième période. Le défenseur recrue Nick Perbix a récolté trois mentions d’aide pour le Lightning. Paul a arrêté une séquence de 11 matchs sans marquer lorsqu’il a battu Dostal d’un tir du cercle droit en deuxième période. Son 17e filet de la saison pour donner l’avance 1-0 à son équipe représente un sommet personnel en carrière. Colton a doublé l’avance du Lightning en avantage numérique à mi-chemin dans la période. Cirelli a été laissé seul dans l’enclave et a réalisé un tir du revers pour battre le gardien quelques instants plus tard. Bogosian y est allé d’un tir frappé de la pointe pour ajouter à l’avance de son équipe. Point a marqué en avantage numérique en début de troisième période. Perry, qui a inscrit 372 filets en 14 saisons avec les Ducks, a porté la marque à 6-0 moins de deux minutes plus tard, avant que Strome ne marque. John Kreiser, Associated Press

Hartman et Gustavsson mènent le Wild à une victoire PHOTO MATT BLEWETT, USA TODAY SPORTS Filip Gustavsson (32) ST. Ryan Hartman a marqué deux buts et Filip Gustavsson a réalisé 33 arrêts pour aider le Wild du Minnesota à vaincre les Kings de Los Angeles 2-1, mardi. Gustavsson, qui était deuxième dans la LNH au début de la journée pour la moyenne de buts alloués (2,16) et deuxième à égalité pour le pourcentage d’arrêts (,926), a remporté un quatrième match à ses cinq derniers départs. Le Wild a gagné une troisième partie de suite, alors que l’équipe concluait une séquence de sept matchs à domicile et a obtenu au moins un point dans cinq d’eux. Le premier but du match de Hartman, inscrit après 13 secondes de jeu en deuxième période, était le 100e de sa carrière dans la LNH. Hartman a trois buts en deux rencontres, ce qui tombe bien avec le Wild en pleine course pour une place en séries. L’équipe est à égalité avec l’Avalanche au troisième rang de la section Centrale, avec 67 points. Pheonix Copley a repoussé 18 tirs pour les Kings, qui avaient remporté sept de leurs neuf derniers matchs. Anze Kopitar a marqué avec 20,5 secondes restantes au duel. Deux des sept meilleures formations de la ligue en avantage numérique, aucun but n’a été inscrit en quatre tentatives dans la rencontre. Marc-André Fleury connaissant des difficultés, Gustavsson a pris en charge le rôle de partant pour le Wild. Ce dernier a été acquis des Sénateurs en retour de Cam Talbot. C’était un sixième départ en huit matchs pour Gustavsson. Les Kings avaient inscrit au moins cinq buts dans quatre matchs de suite. Le Wild semblait avoir pris les devants lorsque la recrue Adam Beckman pensait avoir marqué son premier but dans la LNH en première période. Toutefois, l’entraîneur-chef des Kings, Todd McLellan, a contesté la séquence pour hors-jeu et le but a été refusé. Hartman, qui connaît une saison difficile après avoir inscrit un sommet personnel de 34 buts la saison dernière, a marqué son premier du match après la mise en jeu de début de deuxième période. Il a ensuite marqué son deuxième du match, et neuvième de la saison, avec un peu moins de cinq minutes à jouer au match. Brian Hall, Associated Press