Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Un but tardif de Parise permet aux Islanders de l’emporter

Zach Parise a marqué en fin de troisième période et Brock Nelson a inscrit deux buts, et les Islanders de New York l’ont emporté 5-4 contre les Penguins de Pittsburgh, vendredi.

Anders Lee a obtenu deux buts et une aide, Ilya Sorokin a repoussé 40 tirs et les Islanders ont mis fin à une séquence de trois revers, incluant deux en prolongation. Mathew Barzal a récolté deux mentions d’aide.

Pour les Penguins, Rickard Rakell a marqué deux buts et Sidney Crosby a obtenu un but et une aide. Casey DeSmith a bloqué 23 lancers.

Les Penguins ont perdu pour la deuxième fois en trois matchs.

Les Islanders ont créé l’égalité 4-4 lorsque Nelson a marqué en avantage numérique pour son deuxième du match et son 24e de la campagne. Bo Horvat a remporté la mise en jeu en territoire offensif et Noah Dobson a mis la table pour le but de Nelson.

Nelson a réduit l’écart à 3-2 en deuxième moitié du deuxième vingt, prolongeant sa séquence d’au moins un point par match à 12 rencontres, un sommet en carrière.

Rakell a brièvement redonné une avance de deux buts aux siens en fin de deuxième période, inscrivant son deuxième filet du match. Crosby a obtenu une aide sur le jeu.

Crosby a ouvert la marque après 12 minutes de jeu avec son 25e de la saison. Le capitaine des Penguins a récupéré la rondelle sous le gardien adverse pour faire 1-0.

Lee a rapidement répondu avec un but moins de deux minutes plus tard, dans la partie supérieure du filet.

Les Penguins ont marqué deux buts en 1 : 42 de jeu en deuxième période, prenant ainsi les devants 3-1.

Zucker a donné le deuxième filet d’avance en faisant dévier le tir du défenseur Pierre-Olivier Joseph.

Les visiteurs avaient l’avantage 12-1 au chapitre des tirs au filet à mi-chemin en deuxième période.

Scott Charles, Associated Press