Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

David Salomon, Associated Press

Les Blues ont vu leur série de victoires être freinée à trois, moins de 24 heures après avoir échangé les attaquants Ryan O’Reilly et Noel Acciari aux Maple Leafs de Toronto.

Bowen Byram a marqué deux fois, Mikko Rantanen a ajouté son 200 e but en carrière dans la LNH et ils ont aidé l’Avalanche du Colorado à vaincre les Blues de St. Louis 4-1, samedi.

Les Predators dévorent les Panthers 7-3

PHOTO MARK ZALESKI, ASSOCIATED PRESS Ryan Johansen (92) célèbre la victoire des siens à la fin du match.

Tommy Novak a inscrit deux buts, Roman Josi a ajouté un but et deux aides et les Predators de Nashville ont défait les Panthers de la Floride 7-3, samedi.

Ryan Johansen a récolté un but et une aide, tandis que Matt Duchene, Colton Sissons et Yakov Trenin ont également fait mouche pour les Predators.

Kevin Lankinen a réalisé 30 arrêts devant le filet des Predators. Ryan McDonagh a accumulé trois aides, égalant un sommet personnel.

Nick Cousins, qui jouait un 500e match dans la LNH, Matthew Tkachuk et Sam Reinhart ont répliqué pour les Panthers. Brandon Montour a récolté deux aides.

Les Predators menaient 3-2 après la première période grâce à un but en avantage numérique de Johansen à 15 : 01.

Sissons a fait bouger les cordages à 7 : 40 de la deuxième période. Il a ainsi mis fin à la journée de travail de Sergei Bobrovsky. Ce dernier a accordé quatre buts sur 11 tirs.

Spencer Knight a pris la relève devant le filet des Panthers et il a effectué huit arrêts.

Les Panthers ont perdu les services du défenseur Radko Gudas en deuxième période. Il a semblé se blesser quand il a été atteint par un tir de Josi tôt dans l’engagement.

Jim Diamond, Associated Press