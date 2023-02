Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Une victoire importante pour les Panthers

Le vétéran défenseur Marc Staal a mis fin à une séquence de 75 matchs sans marquer et le capitaine Aleksander Barkov a aussi touché la cible, et les Panthers de la Floride ont battu les Capitals de Washington 6-3 jeudi, dans un duel important pour les dernières places donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Est.

Les Panthers ont rejoint les Capitals avec 62 points au classement, eux qui en avaient 11 de retard le 1er janvier. Les Capitals sont présentement devant, ayant joué un match de moins.

Les Capitals jouaient une fois de plus sans leur capitaine Alexander Ovechkin, absent en raison du décès de son père Mikhail. Celui-ci a d’ailleurs reçu un moment de silence avant le début de la rencontre.

En plus du premier but de Staal depuis le 15 mars 2022, le défenseur Gustav Forsling et le quatrième centre Colin White ont aussi déjoué Darcy Kuemper, qui a accordé quatre buts sur 34 tirs. Anton Lundell et Sam Reinhart ont marqué dans un filet désert pour fermer les livres.

Dylan Strome a marqué en deuxième période pour inscrire les Capitals à la marque, alors que Nicklas Backstrom a donné un deuxième but aux siens lors du troisième vingt. Evgeny Kuznetsov a inscrit le troisième but des Capitals avec 2 : 32 à faire en temps réglementaire.

Stephen Whyno, Associated Press